Интересное и Юмор

Реальные телефонные диалоги клиентов и операторов компании по изготовлению и установке окон и дверей.

 

- Вы мне стеклили лоджию и поставили подоконник шириной 10см, его надо поменять на другой.
- Что случилось с подоконником?
- С ним все в порядке. Надо поставить подоконник шире. Кот спадает.
 

 
TheXpert:
Спасибо , вот кстати в свете последних катаклизмов наглядно про соотношение размера планеты и обьема воды на земле. Ссылку не сохранил.

 

 
че то мало верится в сравнительные объемы. Может это имелось ввиду питьевой? тогда более правдоподобно.

 
Впечатляет...
 
Завтра если найду, дам ссылку на расчеты , там ещё есть земля и атмосферный шарик , тоже маленький но больше водного. 
 
сделал расчеты.

Объем воды на Земле 1400-1500 млн. кубических километров, что составляет 1/800 объема планеты Земля.

Этот объем распределяется следующим образом: * мировой океан – 1120 млн. кубических километров; * толща земной коры – 200 млн. кубических километров; * материковые ледники и ледники приполярных областей – 30 млн. кубических километров; * реки, озера, болота - 4 млн. кубических километров; * атмосфера – 12 тыс. кубических километров;

по формуле объема радиус этого шарика воды =700 км, что меньше радиуса земли в 9 раз (у земли 6350 км).

что в принципе таки соответствует картинке.

 
