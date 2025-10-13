Главная
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (313)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я — Quantum Queen, новейшее и очень мощное пополнение в семействе советников Quantum. Моя специализация? ЗОЛОТО. Да, я торгую парой XAUUSD с точностью и уверенностью, предоставляя вам беспрецедентные торговые возможности на сверкающем золотом рынке. Я здесь, чтобы доказать, что я — самый продвинутый советник по торговле золотом из когда-либо созданных. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (29)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Тип Artificial intelligence Поддержка торговли 1 ордером ДА Минимальный депозит 500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема искусственного интеллекта в трейдинге, подписывайтесь на мой канал. Я занимаюсь исследованием  последних достижений
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Next 15 copies
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (9)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.83 (23)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и дисциплинированно. Quantum Ki
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (483)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan     и Quantum King  бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Remstone
Remstone
5 (4)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX   ICMarkets 24H discount at $1,500 instead of $2,000 ! The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.93 (30)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (193)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (121)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Эксперты
Канал торговли советниками Forex на MQL5: Присоединяйтесь к моему каналу MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей от меня. Мое сообщество из более чем 14 000 участников на MQL5 . ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО $399! После этого цена будет повышена до $499. - РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ  Низкий риск:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Высокий риск:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Полные инструкции по установке для корректной работы EA AI Gold Sniper обновлены на   комм
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (22)
Эксперты
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Рекомендуемые типы счетов: Стандартный, ECN, Raw с высоким кредитным плечом; Cent; Propfirm (FTMO и др.) Разработчик этого советника доказал свой профессионализм качеством других своих роботов. С Volume Hedger EA  Благодаря функции задания входной стратегии с использованием пользовательского индикатора, вам больше не придется покупать другие советники! Этот советник представляет собой продвинутый торговый алг
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (2)
Эксперты
Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рынок на наилучших уровнях с высокой точностью. Все как ты любишь, бро! А теперь обо всем по порядку! Реальные результаты и настройка Для тест
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
Представляем Syna версии 3+ - Революционная двухфункциональная система торговли с ИИ Я рад представить Syna версии 3+, революционный прорыв в технологии торговли с использованием ИИ. Эта версия обеспечивает беспрецедентный прямой доступ к API ведущих поставщиков ИИ, включая OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek и обширную экосистему моделей OpenRouter. Теперь с возможностями ввода изображений (Vision), автоматическим управлением ключами API и усовершенствованными протоколами
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (20)
Эксперты
EA New Player — Торговый советник нового поколения На старте продаж действует специальное предложение: первые 10 копий — $390, следующие 20 копий — $550. EA New Player — уникальный торговый советник для MT5, построенный на основе 7 различных классических торговых стратегий. Советник создан без использования искусственного интеллекта, только на основе проверенных временем инструментов технического анализа. Его главная особенность — прозрачность логики, простота настроек и универсальность для люб

Jan Stancel Jan Stancel
5 (5)
JS SmartGrid Signal MG01 1 675% прирост с 2024 Надежность  96% Алготрейдинг 139 Копировать за 30 USD в месяц
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.81 (9)
NoPain MT5 1 564% прирост с 2021 Надежность  8% Алготрейдинг 67 Копировать за 30 USD в месяц
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.81 (12)
MSC Gold Invest Pro 404% прирост с 2023 Надежность  64% Алготрейдинг 23 Копировать за 39 USD в месяц
Qi Qing Chen Qi Qing Chen
Low risk trading version 3 3 779% прирост с 2025 Надежность  0% Алготрейдинг 6 Копировать за 30 USD в месяц
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.75 (19)
Daily Gold Sniper 365% прирост с 2025 Надежность  95% Алготрейдинг 9 Копировать за 30 USD в месяц
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
3.81 (7)
KingFX AU 13 819% прирост с 2022 Надежность  99% Алготрейдинг 24 Копировать за 40 USD в месяц
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.14 (7)
MCA100 1 111% прирост с 2023 Надежность  100% Алготрейдинг 36 Копировать за 30 USD в месяц
Yunmin Fang Yunmin Fang
3.47 (5)
NeroSignal 871% прирост с 2024 Надежность  100% Алготрейдинг 14 Копировать за 60 USD в месяц
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
2.83 (2)
Gold pro 2 121% прирост с 2025 Надежность  89% Алготрейдинг 23 Копировать за 30 USD в месяц
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 732% прирост с 2024 Надежность  100% Алготрейдинг 10 Копировать за 50 USD в месяц

Обучение MQL5
30 - 50 USD
Ищу наставника для обучения MQL5. Формат: Не менее 8 занятий по скайп / зум. Оплата каждого урока по факту. После 3 урока переход на предоплату. С нуля и до написания советников. В дальнейшем интересует подключение к системе Python, нейросеток, Catboost. О себе: Когда-то писал на C++. Знаю работу ООП, библиотек и т.п. Когда-то уже работал в MQL5, но все забыл
5 Заявок
(1) MQL5 Консультация Python Data mining (обработка данных)
Разработать Pinescript индикатор для платформы Tradingview
30+ USD
Необходимо разработать индикатор Tradingview, который будет определять слом структуры (BOS) на основании 3-свечных или 5-свечных фракталов. И отмечать на графике следующий сценарий: 1.) Произошел слом структуры, свеча "пробила" и закрепилась телом свечи ниже/выше фрактала. 2.) Ценовой диапазон от фрактала до фрактала (который пробил фрактал и сломал структуру) отмечается еле желтым цветом. 3.) В данном ценовом
5 Заявок
Other Индикаторы Прочее
Написать простого робота mql5
30 - 100 USD
простой робот , где вводятся время на вход в позиции, время на выход из позиции , время удержания позиции, одно - два условия на вход и выход из позиции. для срочного рынка фьючерсов
20 Заявок
MQL5 Эксперты
Создание торгового робота на основе RSI и MA для Forex в MetaTrader5
100+ USD
Общие требования Робот должен работать на реальных и демо счетах (Исполнение ордеров Instant, Market и оба, проскальзывание, потеря связи, повторный сигнал на открытие или закрытие при отклонении запроса по ордерам) Исполнитель предоставляет программный код Заказчику. Заказчик является владельцем кода после оплаты. Робот открывает позицию в Buy или Sell автоматически, основываясь на стратегии, и добавляет Take profit
18 Заявок
MQL5 Эксперты Forex Отладка робота/индикатора Оптимизация стратегий Статистика и математика Панели и диалоги
Торговая стратегия Снайпер - Прицел от Мир Трейдинга
200+ USD
Нужно реализовать торговую стратегию по мотивам ТС Снайпер - Прицел от Мир трейдинга. Описание: https://tradingsworld.com/magazine/news/faq-po-strategii-snayper-vse-chto-nuzhno-znat-dlya-pribylnoy-torgovli/ Практическое видео: https://kinescope.io/5wD8b83u7Udyj6Ttni9fYw/plnl5jX1 Если нужны комментарии, напишите вопросы, я отвечу в пределах своей компетентности. Не стал специально всё описывать, так как первоисточник
10 Заявок
(1) MQL5 Индикаторы Эксперты Forex Отладка робота/индикатора
Изменить почти готовый алгоритм
50+ USD
Здравствуйте, очень нужен специалист который немного доработает алгоритм, задача не сложная, но важно чтобы у вас был опыт. Язык программирования MQL4. Будем рады вашему отклику, более подробно напишу в личку
18 Заявок
MQL5 Скрипты Прочее

Алготрейдинг
Алготрейдинг
В современных финансовых рынках важно разрабатывать индикаторы для технического анализа, особенно в автоматизированной торговле. Статические методы часто бывают недостаточны, требуя гибкости в реализации графических индикаторов. Внутренние бары представляю
EUR USD - анализ, перспектива...
EUR USD - анализ, перспектива...
В чем заключается смысл ТА ?... И здесь необходимо понимать отличия ТА от других торговых стратегий, которые ПРЕДСКАЗЫВАЮТ БУДУЩИЕ события на рынке. Если ТРЕЗВО оценивать такие стратегии, которые предсказывают БУДУЩЕЕ, то можно сказать только одно: ПРЕДС
Рабочие записи разработчика
Рабочие записи разработчика
Счёт сигнала тоже прибавил в балансе за неделю. Достигалось и большее значение, но под самый конец часть объема по одной паре была закрыта, немного уменьшив финальный результат недели (+15%), а значительный объем вновь открытых в пятницу позиций увеличил п
Форекс и криптовалюты: аналитика, тренды, прогнозы
Форекс и криптовалюты: аналитика, тренды, прогнозы
Прогноз рынка на 13 – 17 октября 2025 года Часть II Заключение К началу третьей недели октября валютный рынок остается под давлением неопределенности. Пара EUR/USD сохраняет устойчивость при удержании выше 1.1550-1.1600, однако риск снижения пары остаетс
MQL5 и Форекс ТС. Для начинающих
MQL5 и Форекс ТС. Для начинающих
Привет, это Альфа-Банк. Дарим 500 за оформление Альфа-Карты по ссылке и 30% кэшбэка с Авито Доставкой до 15 октября: https://alfa.me/DPoYE6 Альфа-Карта — это бесплатное обслуживание, кэшбэк каждый месяц и много классных предложений от наших партнёров
Биржевой трейдинг
Биржевой трейдинг
XAU/USD: в основном сценарии ждем возобновление роста. Пробой недавнего максимума 4058.00 откроет цене путь к новым рекордам. В целом, общий тренд остается восходящим, и логичнее искать возможности для новых покупок. *) больше -> в Телеграм-канале @fxreal
Поменять брокера
Поменять брокера
Здравствуйте создала реальный счет но не могу найти брокера и подключить к серверу помогите пожалуйста
BullHouse Signals Explained
BullHouse Signals Explained
#Context We just bought this small pullback at the POC of WEEK-1, expecting it to act as support. The idea is to catch a continuation of the bullish correction and see if price can hold above this value area. #Objective Our goal is to ride the next upwa
Forecast and Levels
Forecast and Levels
The chart above was made on Metatrader 5 by using Linear regression value (apply to) indicator and macd_candles indicator. The indicators are attached.
New Gadgets and Game Tech News
New Gadgets and Game Tech News
AI could make it harder to establish blame for medical failings, experts say - https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/13/ai-tools-medical-health-liability-artificial-intelligence
Commodity trading
Commodity trading
Why wasn’t the US CPI number released today? Because the U.S. government is in a shutdown, many parts of its agencies are shut down or operating minimally. This has delayed the release of key reports — including CPI.
Apollo Forex Systems
Apollo Forex Systems
M1 SNIPER system. XAUUSD M1. Another live update on recent signals (put in circles) towards the Dynamic SR line.

preview
Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 13): Создание торгового алгоритма для паттерна "Голова и Плечи"

Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 13): Создание торгового алгоритма для паттерна "Голова и Плечи"

В настоящей статье мы автоматизируем паттерн «Голова-Плечи» на MQL5. Мы анализируем его архитектуру, реализуем советник для его обнаружения и торговли, а также тестируем результаты на истории. Этот процесс раскрывает практичный торговый алгоритм, который можно усовершенствовать.
preview
От начального до среднего уровня: Struct (III)

От начального до среднего уровня: Struct (III)

В этой статье мы рассмотрим, что такое структурированный код. Многие люди путают структурированный код с организованным кодом, однако между этими двумя понятиями есть разница. Об этом и будет рассказано в этой статье. Несмотря на кажущуюся сложность, которую вы почувствуете при первом знакомстве с этим типом написания кода, я постарался подойти к этому вопросу как можно проще. Но данная статья - лишь первый шаг к чему-то большему.
preview
От начального до среднего уровня: Индикатор (IV)

От начального до среднего уровня: Индикатор (IV)

В этой статье мы рассмотрим, как легко создать и внедрить операционную методологию для окрашивания свечей. Данная концепция высоко ценится трейдерами. При реализации такого рода вещей необходимо проявлять осторожность, чтобы бары или свечи сохраняли свой первоначальный вид и не затрудняли чтение свечи за свечой.
preview
Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 53): Market Facilitation Index

Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 53): Market Facilitation Index

Market Facilitation Index (индекс облегчения рынка) — еще один индикатор Билла Вильямса, предназначенный для измерения эффективности движения цен в сочетании с объемом. Как всегда, мы рассматриваем различные паттерны этого индикатора в рамках класса сигналов Мастера и представляем ряд отчетов по тестам и результаты анализа различных паттернов.
preview
От начального до среднего уровня: Индикатор (III)

От начального до среднего уровня: Индикатор (III)

В данной статье мы рассмотрим, как объявлять различные индикаторы графического представления, такие как DRAW_COLOR_LINE и DRAW_FILLING. Кроме того, конечно же, мы научимся строить графики по нескольким индикаторам простым, практичным и быстрым способом. Это может действительно изменить ваш взгляд на MetaTrader 5 и рынок в целом.
preview
Нейросети в трейдинге: Спайково-семантический подход к пространственно-временной идентификации (S3CE-Net)

Нейросети в трейдинге: Спайково-семантический подход к пространственно-временной идентификации (S3CE-Net)

Приглашаем к знакомству с фреймворком S3CE-Net и его механизмами SSAM и STFS, которые точно обрабатывают спайковые события с учётом каузальности. Модель лёгкая, параллельная и умеет выявлять сложные связи во времени и пространстве.
preview
Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 4): Построение многоуровневой системы зонального восстановления

Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 4): Построение многоуровневой системы зонального восстановления

В этой статье мы разработаем многоуровневую систему зонального восстановления в MQL5, которая использует RSI для генерации торговых сигналов. Каждый сигнал динамически добавляется в массив, что позволяет системе одновременно управлять несколькими сигналами в рамках логики зонального восстановления. Данный подход демонстрирует эффективную обработку сложных сценариев управления торговлей, сохраняя при этом масштабируемый и надежный дизайн кода.
preview
Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 12): Реализация стратегии смягчения ордер-блоков (MOB)

Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 12): Реализация стратегии смягчения ордер-блоков (MOB)

В настоящей статье нами будет создана торговая система на MQL5, которая автоматизирует обнаружение ордер-блоков для для торговли по концепции Smart Money. Мы опишем правила стратегии, реализуем логику средствами MQL5 и интегрируем управление рисками для эффективного совершения сделок. Наконец, проведём тестирование системы на истории, чтобы оценить ее эффективность и доработать для получения оптимальных результатов.
preview
Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 5): Самоадаптирующиеся торговые правила

Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 5): Самоадаптирующиеся торговые правила

Правилам безопасного использования индикатора не всегда легко следовать. Спокойные рыночные условия могут неожиданно приводить к появлению на индикаторе значений, которые не будут считаться торговым сигналом, что приведет к упущенным возможностям для алгоритмических трейдеров. В статье рассматривается потенциальное решение проблемы, а также создание торговых приложений, способных адаптировать свои торговые правила к имеющимся рыночным данным.