Знакомство с языком MQL5 (Часть 22): Создание советника для торговли по паттерну 5-0
В этой статье объясняется, как с помощью языка MQL5 обнаружить гармонический паттерн 5-0 и торговать по нему, проверить его с помощью уровней Фибоначчи и отобразить его на графике.
Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (Окончание)
В статье представлена адаптация фреймворка EEMFlow для построения высокоэффективных торговых моделей средствами MQL5. Рассматриваются алгоритмы оценки MeshFlow с расширенной корреляцией признаков, позволяющие точно анализировать динамику рынка и прогнозировать ценовые потоки. Тестирование подтвердило положительное математическое ожидание, умеренные просадки и высокую эффективность принятия решений.
Объединяем 3D-бары, квантовые вычисления и машинное обучение в единую торговую систему
Представлена полная интеграция модуля 3D-баров в квантово-усиленную торговую систему для прогнозирования движения валютных пар. Система объединяет стационарные четырёхмерные признаки, квантовый энкодер на 8 кубитах и градиентный бустинг CatBoost с 52+ признаками. Система реализована на Python с использованием MetaTrader 5, Qiskit, CatBoost и опциональной интеграцией LLM Llama 3.2 для интерпретации прогнозов.
Оптимизатор на основе экологического цикла — Ecological Cycle Optimizer (ECO)
Алгоритм ECO (Ecological Cycle Optimizer) представляет собой интересную метафору переноса экологического круговорота в область метаэвристической оптимизации. Идея разделения популяции на трофические уровни — продуцентов, травоядных, плотоядных, всеядных и редуцентов — создаёт иерархическую структуру поиска, где каждая группа вносит свой вклад в общий процесс оптимизации.
Знакомство с языком MQL5 (Часть 21): Автоматическое обнаружение паттернов Гартли
Узнайте, как обнаружить и отобразить гармонический паттерн Гартли в MetaTrader 5 с использованием языка MQL5. В этой статье объясняется каждый шаг данного процесса: от выявления точек свинга до применения коэффициентов Фибоначчи и графического построения паттерна на графике целиком для четкого визуального подтверждения.
Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (CDC-модуль)
В статье представлен промежуточный этап реализации фреймворка EEMFlow средствами MQL5. Основное внимание уделено построению и интеграции CDC-модуля, включающего Self-Corrector, механизм Self-Attention для скорректированного потока и взвешенное объединение сигналов через маску доверия. Рассмотрены принципы архитектуры, порядок прямого и обратного проходов, а также особенности работы с локальными и глобальными признаками движения.
Таблицы в парадигме MVC на MQL5: Таблица корреляции символов
В статье доработаем классы графической библиотеки, добавив в таблицу вертикальный заголовок, и на основе классов таблиц создадим индикатор, отображающий корреляцию символов, указанных в настройках.
Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (ADM-модуль)
В статье представлена реализация Adaptive Density Module (ADM), ключевого компонента фреймворка EEMFlow, средствами MQL5. Рассмотрены этапы построения и объединения субмодулей MDC и MDS, а также интеграция ADM в существующую торговую модель BAT. Результаты тестирования на исторических данных EURUSD показывают устойчивый рост депозита, контролируемые просадки и высокую стабильность кривой эквити.
Выборочные методы марковских цепей Монте-Карло. Алгоритм HMC
В статье исследуется гамильтонов алгоритм Монте-Карло (HMC) — золотой стандарт сэмплирования из сложных многомерных распределений. Представлена полноценная реализация HMC на языке MQL5, которая включает адаптивную настройку матрицы масс, поиск моды апостериорного распределения (MAP) с помощью метода оптимизации L-BFGS и комплексной диагностикой.
Торговый инструментарий MQL5 (Часть 8): Внедрение и использование EX5-библиотеки для управления историей в коде
В заключительной статье этой серии вы узнаете, как легко импортировать и применять EX5-библиотеку для управления историей (History Manager) в исходном коде MQL5 для обработки истории сделок в вашем аккаунте MetaTrader 5. С помощью простых вызовов функций в MQL5, занимающих всего одну строку кода, вы сможете эффективно управлять своими торговыми данными и анализировать их. Кроме того, вы научитесь создавать различные скрипты для анализа истории сделок и разрабатывать советник на основе ценовых показателей в качестве практических примеров использования. Используемый в качестве примера советник применяет данные о ценах и библиотеку History Manager EX5 для принятия обоснованных торговых решений, корректировки объемов сделок и реализации стратегий восстановления на основе ранее закрытых сделок.
Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (MDC-модуль)
Представляем реализацию ключевых компонентов фреймворка EEMFlow средствами MQL5. Статья демонстрирует, как многомасштабная обработка событий, спайковые модули FAM и адаптивное объединение признаков в MDC формируют структурированное и адаптированное к плотности рынка представление. Это позволяет стратегии эффективно выявлять значимые сигналы, сочетать микроимпульсы с глобальными тенденциями и повышать точность прогнозов, обеспечивая трейдеру надежный инструмент для анализа и принятия решений.
Объединяем LLM, CatBoost и квантовые вычисления в единую торговую систему
В статье предлагается синтез новых технологий для преодоления ограничений классических индикаторов в аналитике рыночных данных. Показано, как языковые модели и квантовое кодирование могут выявлять скрытые рыночные паттерны, которые традиционные методики упускают. Эксперимент подтверждает ценность новых технологий и предлагает обновлённую методологию анализа, соответствующую современному уровню вычислительных инноваций.
Реализация механизма безубыточности в MQL5 (Часть 1): Базовый класс и режим безубытка по фиксированным пунктам
В данной статье рассматривается применение механизма безубыточности (breakeven) в автоматизированных стратегиях на языке MQL5. Начнем с простого объяснения, что такое режим безубытка, как он реализуется и каковы его возможные вариации. Далее эта функциональность интегрируется в советника Order Blocks, созданного нами в последней статье об управлении рисками. Для оценки эффективности проведем два бэктеста при определенных условиях: один с применением механизма безубыточности и другой — без.
Алгоритм оптимизации одуванчика — Dandelion Optimizer (DO)
Алгоритм оптимизации одуванчика DO превращает простой полёт семени по ветру в стратегию математического поиска. Три фазы - вихревой подъём, дрейф к центру популяции и приземление по траектории Леви - формируют изящную метафору, которая на практике показывает интересные результаты.
Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 17): Советник TrendLoom
Как ценовой аналитик и трейдер, я заметил, что когда тренд подтверждается на нескольких таймфреймах, он обычно продолжается в этом направлении. Продолжительность тренда может варьироваться в зависимости от стратегии трейдера: держит ли он позиции на долгосрочную перспективу или занимается скальпингом. Выбранные вами таймфреймы играют решающую роль. Статья знакомит с быстрой автоматизированной системой, которая помогает увидеть общий тренд сквозь разные тймфреймы всего одним нажатием кнопки или с помощью регулярных обновлений.
Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 15): Введение в теорию четвертей (II) — советник Intrusion Detector
В нашей предыдущей статье мы представили простой скрипт Quarters Drawer. Продолжая тему, создадим советник для отслеживания четвертей и предоставления информации о потенциальной реакции рынка на этих уровнях. В статье описана разработка инструмента для обнаружения необходимых зон.
Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (EEMFlow)
Статья знакомит с архитектурой фреймворка EEMFlow, ориентированного на работу с событийными потоками данных. Особое внимание уделяется адаптивным и многоуровневым модулям, которые обеспечивают гибкую обработку как глобальных, так и локальных изменений. Архитектура фреймворка позволяет сохранять ключевую информацию, минимизировать влияние шума и эффективно формировать признаки для дальнейшего анализа, делая EEMFlow перспективным инструментом для прогнозирования динамики финансовых рынков.
Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 56): Фракталы Билла Вильямса
Фракталы Билла Вильямса — это мощный индикатор, который легко упустить из виду, когда впервые замечаешь его на ценовом графике. Он кажется слишком перегруженным и, вероятно, недостаточно точным. Моя цель - приоткрыть завесу тайны над этим индикатором, рассмотрев различные его паттерны на форвард-тестах применительно к советникам, собранным в Мастере.
Знакомство с языком MQL5 (Часть 20): Введение в гармонические паттерны
В этой статье мы исследуем основы гармонических паттернов, их структуру и то, как они применяются в торговле. Вы узнаете о коррекциях и расширениях Фибоначчи, а также о том, как реализовать обнаружение гармонических паттернов на языке MQL5, тем самым закладывая основу для создания продвинутых торговых инструментов и советников.
Алгоритм дендритных клеток — Dendritic Cell Algorithm (DCA)
Алгоритм дендритных клеток (DCA) — метаэвристика, вдохновлённая механизмами врождённого иммунитета. Дендритные клетки патрулируют пространство поиска, накапливают сигналы о качестве позиций и выносят коллективный вердикт: эксплуатировать найденное или продолжать исследование. Разберём, как биологическая модель обнаружения патогенов превращается в алгоритм оптимизации.
Нейросети в трейдинге: Двусторонняя адаптивная временная корреляция (Окончание)
Фреймворк BAT превращает хаотичный поток рыночных данных в точные прогнозы и взвешенные торговые решения. Тесты на исторических данных показывают стабильный рост капитала при контролируемых рисках. Архитектура модели проста, масштабируема и готова к дальнейшей оптимизации.
Знакомство с MQL5 (Часть 19): Автоматизация обнаружения волн Вульфа
Эта статья описывает, как программно выявлять бычьи и медвежьи паттерны волн Вульфа и торговать на их основе с помощью языка MQL5. Мы рассмотрим, как выявлять структуры волн Вульфа программным образом и исполнять сделки на их основе с помощью языка MQL5. Это включает в себя обнаружение ключевых точек свинга, проверку правил паттерна и подготовку советника к действию на основе найденных сигналов.
Детерминированный алгоритм дендритных клеток — Deterministic Dendritic Cell Algorithm (dDCA)
Представлена адаптация детерминированного алгоритма дендритных клеток (dDCA) для задач непрерывной оптимизации. Алгоритм, вдохновлённый Теорией Опасности иммунной системы, использует механизм накопления сигналов для автоматического баланса между исследованием и эксплуатацией пространства поиска.
Нейросети в трейдинге: Двусторонняя адаптивная временная корреляция (Основные компоненты)
В этой статье мы продолжаем реализацию фреймворка BAT средствами MQL5, показывая, как двунаправленная корреляция и модуль SATMA позволяют анализировать динамику рынка в контексте текущего состояния. Представлены ключевые архитектурных решения, позволяющие адаптировать фреймворк к анализу финансовых данных.
Знакомство с языком MQL5 (Часть 18): Введение в паттерн "Волны Вульфа"
В этой статье подробно объясняется паттерн волн Вульфа – как медвежьи, так и бычьи его вариации. В статье также проводится пошаговый разбор логики, используемой для выявления действительных сетапов на покупку и продажу на основе этого продвинутого графического паттерна.
Анализ нескольких символов с помощью Python и MQL5 (Часть 3): Треугольные курсы валют
Трейдеры часто сталкиваются с просадками из-за ложных сигналов, а ожидание подтверждения может привести к упущенным возможностям. В этой статье представлена треугольная торговая стратегия, использующая цену серебра в долларах (XAGUSD) и евро (XAGEUR), а также обменный курс EURUSD для фильтрации шума. Используя межрыночные связи, трейдеры могут выявлять скрытые настроения и совершенствовать свои позиции в реальном времени.
Квантовые вычисления и градиентный бустинг в торговле EUR/USD
Статья описывает практическую реализацию гибридной системы алгоритмического трейдинга, объединяющей квантовые вычисления (IBM Qiskit) и градиентный бустинг (CatBoost) для предсказания движения EUR/USD на часовом таймфрейме. Система извлекает четыре уникальных квантовых признака из вероятностного распределения по 256 состояниям через восемь кубитов, которые в комбинации с классическими индикаторами и дельта-кодированием временных категорий достигают точности 62% на 15,000 свечах.
Знакомство с языком MQL5 (Часть 17): Создание советников для разворотов тренда
Эта статья обучает новичков тому, как создать советник на языке MQL5, который торгует на основе распознавания графических паттернов с использованием пробоев трендовых линий и разворотов. Изучив, как динамически извлекать значения трендовой линии и сравнивать их с ценовым действием, читатели смогут разрабатывать советники, способные выявлять графические паттерны, такие как восходящие и нисходящие трендовые линии, каналы, клинья, треугольники и многие другие, и торговать по ним.
Нейросети в трейдинге: Двусторонняя адаптивная временная корреляция (BAT)
В статье представлен фреймворк BAT, обеспечивающий точное и адаптивное моделирование временной динамики. Используя двустороннюю временную корреляцию, BAT превращает последовательные изменения рыночных данных в структурированные, информативные представления. Модель сочетает высокую вычислительную эффективность с возможностью глубокой интеграции в торговые системы, позволяя выявлять как краткосрочные, так и долгосрочные паттерны движения.
Быстрая интеграция большой языковой модели и MetaTrader 5 (Часть II): Файнтьюн на реальных данных, бэктест и онлайн-торговля модели
Статья описывает процесс файнтьюна языковой модели для трейдинга на основе реальных исторических данных из MetaTrader 5. Базовая модель, знающая лишь теоретический технический анализ, обучается на тысяче примеров реального поведения валютных пар (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD) за 180 дней. После обучения через Ollama модель начинает понимать специфику каждого инструмента.
Нейросети в трейдинге: Пространственно-временная модель состояния для анализа финансовых данных (Окончание)
Представляем адаптацию фреймворк E-STMFlow — современное решение для построения автономных торговых систем. В статье завершаем реализацию подходов, предложенных авторами фреймворка. Результаты тестирования демонстрируют стабильный рост капитала, минимальные просадки и предсказуемое распределение рисков, подтверждая практическую эффективность подхода и открывая перспективы дальнейшей оптимизации стратегии.
Знакомство с языком MQL5 (Часть 16): Создание советников с использованием паттернов технического анализа
Эта статья знакомит новичков с созданием советника на языке MQL5, который выявляет классический паттерн технического анализа – "голову и плечи" – и торгует по нему. В статье рассматривается, как обнаружить паттерн, используя ценовое действие, нарисовать его на графике, установить уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита, а также автоматизировать выполнение сделок на основе паттерна.
Нейросети в трейдинге: Пространственно-временная модель состояния для анализа финансовых данных (STSSM-блок)
В статье раскрывается внутренняя механика STSSM-блока и показано, как современные SSM-подходы можно адаптировать под событийную логику спайковых моделей, сохранив высокую скорость и выразительность представлений. Мы шаг за шагом поднимаемся по архитектуре, превращая строгую теорию авторского решения в практичный инструмент для анализа финансовых временных рядов.
Знакомство с языком MQL5 (Часть 15): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (IV)
В этой статье вы узнаете, как создать индикатор ценового действия на языке MQL5, сосредоточив внимание на ключевых точках, таких как минимум (L), максимум (H), более высокий минимум (HL), более высокий максимум (HH), более низкий минимум (LL) и более низкий максимум (LH) для анализа трендов. Вы также изучите, как выявлять зоны премии и дисконта, отмечать уровень коррекции 50% и использовать соотношение риска и вознаграждения для расчета целевых уровней прибыли. В статье также рассмотрено определение точек входа, уровней стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) на основе структуры тренда.
Алгоритм дифференциального поиска — Differential Search Algorithm (DSA)
В статье рассматривается алгоритм дифференциального поиска DSA, имитирующий миграцию суперорганизма в поисках оптимальных условий обитания. Алгоритм использует гамма-распределение для генерации псевдо-стабильного блуждания и предлагает четыре стратегии выбора направления движения с тремя механизмами мутации координат. Какова будет производительность метода?
Знакомство с языком MQL5 (Часть 14): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (III)
Научитесь создавать индикатор Harmonic Pattern на языке MQL5 с использованием графических объектов. Узнайте, как обнаруживать точки свинга, применять уровни Фибоначчи и автоматизировать распознавание паттернов.
Моделирование рынка (Часть 16): Сокеты (X)
Мы близки к завершению данного испытания. Однако, прежде чем приступить, я хочу, чтобы вы попытались понять эти две статьи, данную и предыдущую. Так вы действительно поймете следующую статью, в которой я рассмотрю исключительно ту часть, которая касается программирования на MQL5. Но я также постараюсь сделать её понятной. Если вы не понимаете эти две последние статьи, то вам будет тяжело понять и следующую, потому что материалы накапливаются. Чем больше вещей нужно сделать, тем больше нужно создать и понять для достижения цели.
Нейросети в трейдинге: Пространственно-временная модель состояния для анализа финансовых данных (E-STMFlow)
Предлагаем познакомиться с фреймворком E-STMFlow, который эффективно обрабатывает потоки событий, извлекая информативные эмбеддинги, фильтруя шум и выявляя ключевые движения. Его архитектура позволяет выявлять сложные взаимосвязи между признаками и обеспечивает масштабируемость, точность и высокую вычислительную эффективность для интеллектуального анализа и прогнозирования.
Python + API LLM + MetaTrader 5: реальный опыт построения автономного торгового бота
Статья описывает создание MVP-прототипа автономного торгового бота для MetaTrader 5, использующего большие языковые модели (LLM) через API OpenRouter для анализа рынка и принятия торговых решений. Скрипт на Python получает исторические данные OHLCV, отправляет их в LLM для технического анализа на основе уровней поддержки/сопротивления и паттернов Price Action, после чего автоматически размещает ордера с заданными стоп-лоссом и тейк-профитом.
Разложение по динамическим модам в применении к одномерным временным рядам в языке MQL5
Разложение по динамическим модам (Dynamic mode decomposition, DMD) — метод, который обычно применяют к наборам многомерных данных. В этой статье мы демонстрируем применение DMD на одномерных временных рядах, выявляя его способность характеризовать ряды, а также делать прогнозы. При этом рассмотрим встроенную в MQL5 реализацию разложения по динамическим модам, уделяя особое внимание новому матричному методу DynamicModeDecomposition().