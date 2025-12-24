За последние три месяца мировые цены на нефть #BRENT/#WTI и газ #GAS заметно просели. Эталонные сорта нефти Brent и WTI потеряли порядка 11–12% и подошли к концу года у многомесячных минимумов. Газ в США тоже ушёл в коррекцию после недавнего интенсивного роста котировок в начале зимнего сезона...