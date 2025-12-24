Все блоги
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня: 15:30 EET. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице
Аналитика и прогнозы
XAUUSD: BUY 4397.92-4447.92, TP1-4497.92, TP2-4599.92. • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4190
Аналитика и прогнозы
XAUUSD: BUY 4397.16, SL 4387.16, TP 4427.16 Золото входит в неделю на рекордных уровнях: к 22 декабря XAUUSD держится около 4397.16
Аналитика и прогнозы
Как избавиться от самых убыточных позиций в сетке, перекрыв их прибыльными позициями? Например у нас есть сетка состоящая из Buy - позиций: Мы видим что тренд нисходящий, и вероятность что цена развернется вверх маленькая...
Разное
Суть проблемы Существует огромное множество трендовых индикаторов, но к сожалению большинство из них это просто красивые картинки. Такие индикаторы не способны дать трейдеру статистическое преимущество над рынком, а наоборот добавят его торговле хаоса и убытков...
Стратегии
EUR/USD в начале недели держится у 1,1720, но спрос на доллар частично возвращается из-за снижения ликвидности перед праздниками и ожиданий отложенной статистики США
Аналитика и прогнозы
3 месяца бесплатного VPS + подтвержденная прибыль — ограниченное предложение от Spready TripleEdge EA
Подтверждённые прибыльные результаты на нескольких реальных счётах FXBlue. Попробуйте советник Spready TripleEdge и получите 3 месяца бесплатного VPS — предложение ограничено по времени...
Разное
На прошедшей неделе ключевые центробанки подвели итоги: ЕЦБ 18 декабря оставил процентные ставки без изменений, подтвердив зависимость будущих шагов от динамики основных макро-показателей. Банк Англии в тот же день понизил ключевую ставку с 4.0% до 3...
Аналитика и прогнозы
За последние три месяца мировые цены на нефть #BRENT/#WTI и газ #GAS заметно просели. Эталонные сорта нефти Brent и WTI потеряли порядка 11–12% и подошли к концу года у многомесячных минимумов. Газ в США тоже ушёл в коррекцию после недавнего интенсивного роста котировок в начале зимнего сезона...
Аналитика и прогнозы
EUR/USD торгуется возле 1.1725
Аналитика и прогнозы
1. Download the SmartLot demo version file - download 2. Launch MetaTrader 5. In the top left menu, select the "File" tab, then "Open Data Folder" . Next, open the "MQL5" folder and copy the downloaded file SmartLot Demo.ex5 into the "Experts" folder. 3. Restart MetaTrader 5...
Разное
1. Скачайте файл демо-версию SmartLot - загрузить 2. Запустите MetaTrader5, в верхнем меню слева выберите вкладку " Файл ", " Открыть каталог данных ". Затем откройте папку MQL5 и скопируйте скаченный файл SmartLot Demo.ex5 в папку " Experts ". 3...
Разное
🚀🚀🚀Сейчас самое время сделать вашу торговлю более эффективней и прибыльней! 💥💥💥 Скидки до 50% на все наши приложения!!! 💥💥💥 🔥 TradePanel MT4 / MT5 1̶0̶0̶$̶ >>> 50$ - https://www.mql5.com/ru/market/product/35049 🔥 Grid Manual MT4 / MT5 8̶0̶$̶ >>> 40$ - https://www.mql5...
Разное
BTCUSD: SELL 84950, SL 87500, TP 79500 Криптовалюта остается под серьезным медвежьим давлением. Попытка исправить ситуацию ничего хорошего не принесла
Аналитика и прогнозы
Обновленный торговый диалог на вкладке чарта Metatrader 5 5431 for iOS. При установке нового отложенного ордера с чарта вместо предыдущей маленькой панели добавлен полноценный торговый диалог, поддерживающий все виды исполнений и торговых ордеров...
Разное
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня: 09:00 EET. GBP - Индекс потребительских цен
Аналитика и прогнозы
2 декабря аналитики FreshForex уже отмечали высокий потенциал рынка металлов - и рынок быстро подтвердил этот сценарий ростом котировок: серебро (XAGUSD) +12,89%, платина (XPTUSD) +9,03% и палладий (XPDUSD) +8,75...
Аналитика и прогнозы
#NQ100: SELL 25114.5-25389.5, TP1-24837.0, TP2-24184.2 Долгосрочная тенденция: временная неопределённость
Аналитика и прогнозы
Трейдинг живёт по своим циклам, и сезонность — важный фактор, который часто недооценивают. Каждый месяц года несёт свои особенности в поведении рынка, и понимание этих закономерностей помогает адаптировать торговую стратегию...
Аналитика и прогнозы
Советник Spready TripleEdge EA достиг нового рубежа, получив подтвержденную прибыль около 90% всего за 54 торговых дня на реальном счете, начав с $1000. Сумма на счете достигла $1888,84, что полностью отслеживается через FXBlue и отображается в личном кабинете инвестора на странице продукта...
Разное
