ФрилансРазделы

Разработка торговых приложений на языках MQL5 и MQL4

Самая большая фриланс-биржа для заказа торговых роботов и технических индикаторов — быстро, безопасно, удобно. Сотни профессиональных разработчиков готовы реализовать вашу торговую стратегию. Нанимайте на работу лучших специалистов по MetaTrader и получайте решения под ваши задачи.
Создать заказ

Категории

Все Индикаторы Эксперты Библиотеки Скрипты Интеграция Конвертация Перевод Дизайн Консультация Прочее

Популярные навыки

Все Forex Отладка робота/индикатора Оптимизация стратегий Статистика и математика C++ Модули стратегий
12
415 новых работ на всех языках
Сортировка по:
Нужен торговый робот для работы на форексе (MT4).
300 - 500 USD
Торговый робот для Форекс сцепка трейдинг вью и мт4. Алгоритм работы робота на основе отскока ценовых уровней коррекции Фибоначчи и временных периодов Фибоначчи а так же на основе коррекции Фибоначчи выставление тейк профита и стоп лоса Исполнитель должен быть с города Ижевск
5 Заявок
Other Эксперты Forex Отладка робота/индикатора Статистика и математика
EA «Горячие клавиши» для входа и выхода из позиций с визуализацией на графике
100 - 300 USD
Нужен Expert Advisor, который позволяет входить в рынок и закрывать позицию по нажатию определённых клавиш, с автоматической установкой SL/TP и отображением уровней на графике. Также EA должен позволять вручную двигать SL и TP по определённым клавишам. В техническом задании отображена клавиатура как основной источник ввода команд, но на данный будет использоваться Haute42 R16, который эмулирует нажатие кнопок
11 Заявок
MQL5 Эксперты Отладка робота/индикатора
Необходим индикатор, основанный на фрактале.
30 - 80 USD
1. Регулируемый фрактал (по количеству свечей) 2. Линия фрактала (цена закрытия свечи) 3. линии, пока цена их не пробьет. 4. Можно добавить оповещения (при пробьет линии). 5. Я добавлю картинку и настраиваемый фрактал
17 Заявок
(1) MQL5 Индикаторы Forex Отладка робота/индикатора
Помощник размещение лимитных заявок
30 - 100 USD
Размещение до 30 лимитных заявок в мт5 с общим стоплосс и тейкпрофит на основе процентного соотношения выделенного на графике диапазона. Похожий пример коррекция фибоначчи. Должен быть доступен выбор размера лота для каждой заявки. Обязательное подтверждение перед выгрузкой в МТ5 1. Выделяю диапазон (0-100) на графике или могу внести значения макс и мин вручную. 2. Задаю нужные уровни (второй скрин) 3. Получаю
14 Заявок
MQL5 Эксперты Скрипты Forex
Нужно доработать перспективного советника
30 - 80 USD
Нужно прописать проскальзывание, отладить трейлинг стоп, так же проработать пинг через дата-центр на определённом сете, советник торгует, но на разных счетах по разному, есть логи и история счёта, проверял на 8 счетах в течении месяц, буду благодарен если поможете
13 Заявок
MQL5 Эксперты Отладка робота/индикатора
Автоматического обнаружения ценовых волн, их визуализации с помощью инструмента Фибоначчи и циклической торговли на откатах. Основная особенность мультиволновой режим
30 - 80 USD
1. Общая концепция Советник предназначен для автоматического обнаружения ценовых волн, их визуализации с помощью инструмента «Сетка Фибоначчи» и циклической торговли на откатах. Основная особенность — мультиволновой режим: советник должен одновременно отслеживать и отрисовывать все движения, подходящие под фильтр размера. 2. Логика поиска и визуализации волн Динамическое натяжение: Советник сканирует рынок на глубину
9 Заявок
(1) MQL5 Эксперты
Индикатор метатрейдер 4 по паттернам
30+ USD
Добрый день! Требуется индикатор по паттернам волн Эллиотта "треугольник" и "диагональ". На первый взгляд, может показаться запутанно, но я могу в течении короткого созвона показать логику работы индикатора на графике. Волны строятся по локальным минимумам и максимумам цены на графике в соответствии с условиями волнового анализа. Сигнал о появлении паттерна выводится на экран на этапе формирования волны D (в
4 Заявки
(5) MQL4 Индикаторы Forex Отладка робота/индикатора
Добавить сетку на МТ5 (персональная работа)
30 - 50 USD
Нужно сделать то же самое для данного советника на МТ5. Добавить сеточный советник в рабочий советник МТ5. Закрытие последней сделки в сетке по тейку. Нужно чтобы советник для каждой сделки, которая потенциально уйдет в просадку включал сетку (например из 10 сделок) и параметры каждой сделки в этой сетке были настраиваемые. То есть я мог настроить шаг, тейк и лотность для каждой сделки в сетке отдельно. При этом
1 Заявка
(1) MQL5 Индикаторы Эксперты Forex Отладка робота/индикатора
Нужно написать простенький советник
30 - 90 USD
терминал метатрейдер 5 к нему написать программу к торговле советник, программа при установке будет запускать алогоритм действий. при старте советника в 20 (настраиваемо) пунктах от цены Ask выставляется buy stop заявка вверху, и sell стоп в 20 внизу Bid пара евро доллар график минутный При активации стоп ордера ставится стоп лосс на расстоянии трейлинга пунктов - ставить при выставлении пункт а при росте на 20
22 Заявки
(1) MQL5 Эксперты Forex C++
Принять сигналы через webhook
70 - 150 USD
Здравствуйте! Мне необходимо написать торгового советника (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который будет работать по сигналам из TradingView через Webhook. Ключевая особенность: Робот должен иметь систему подтверждения сигнала перед входом и систему экстренного закрытия при исчезновении сигнала. Технические требования: 1. Связь: Прием сигналов в формате JSON через Webhook. 2. Риск-менеджмент: * Лот: Автоматический
6 Заявок
MQL5 Эксперты Forex Отладка робота/индикатора
Требуется написать не сложного эксперта по управлению, модификации и закрытию сетки ордеров.
30+ USD
Приветствую! Нужно написать не сложного эксперта который будет работать с ордерами открываемыми другим существующим экспертом. Нужно что б новый эксперт мог : Выставлять стоп в плюс по открытым ордерам, задавать трейлинг стоп, и самое главное, закрывать все ордера по старшему (последнему) ордеру. Детали в личке опишу
19 Заявок
MQL4 Эксперты Forex
Нужно сконвертировать готовый индикатор с MQL4 в MQL5.
30 - 100 USD
Все необходимые файлы уже подготовлены, осталось только выполнить их конвертацию под MT5. В процессе работы, если появятся дополнительные вопросы или нюансы, мы оперативно их рассмотрим и решим, чтобы обеспечить корректную и стабильную работу проекта. Бюджет также согласуем
28 Заявок
MQL5 Индикаторы Конвертация Forex
Разработка/доработка советника MT5 + скрипты на Python для трейдинга
30 - 100 USD
Ищу опытного разработчика для работы с торговыми роботами в MetaTrader 5 и сопутствующими инструментами на Python. Основные задачи: Реализация/модификация советника MT5 на MQL5 по стратегиям (с сеткой, динамическим лотом, TP/SL, частичной фиксацией прибыли); Внедрение или адаптация готового MQL5-модуля в существующий советник без нарушения логики; Написание вспомогательных скриптов на Python для: • сбора и анализа
5 Заявок
MQL5 Эксперты Прочее Forex Отладка робота/индикатора Оптимизация стратегий Модули стратегий
Бот для торговли на биржи Байбит
100 - 200 USD
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить написать бота для торговли на биржи Байбит, с подобными параметрами, данные для входа бот должен брать из таблицы или какой то базы данных (это еще в процессе работы, пока таблица выглядит так http://sendbitrix.ru/telegram.php ) (ну можно и из телеграмм), есть бот проверяет например базу данных каждые 15 секунд если появился сигнал, то отправляет его на биржу. Пример
11 Заявок
(2) Python Интеграция Python Futures (фьючерсы) Data mining (обработка данных)
Нужен советник Python (скрипт trading view- на основе индикатора).
30+ USD
Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но
7 Заявок
(5) Python Эксперты Перевод Forex Отладка робота/индикатора Оптимизация стратегий Python C# Futures (фьючерсы) Сбор данных из интернета Выгрузка данных на сайт Перевод текстов PostgreSQL
Требуется несложный сеточник для торговли на ММВБ (акции, облигации) через MT5
30 - 300 USD
Нужен разработчик с опытом реализации советников для ММВБ. Брокер Финам если это важно. Мне нужен алгоритм, который я смогу на исторических данных погонять, оценить. И этот же советник должен без допиливания полноценно выводить ордера на биржу, видеть статистику сделок, учитывать и считать то, что мне требуется. Полностью рабочий бот для ММВБ. Это рамочно. Сам алгоритм не сложный, сеточный. Параметры: 1. Размер
14 Заявок
MQL5 Эксперты
Провести полную мульти-брокерную WFA оптимизацию
30 - 100 USD
Нужен специалист с большим практическим опытом в работе с WFA оптимизацией советников. Вы должны понимать все базовые ошибки которые можно допустить и их не допустить. Важна поочередность действий, выделение "плато", валидация и так далее. Задача: WFA оптимизация советника на двух брокерах , третий брокер будет этапом двойной валидации. При правильном подходе мы должны получить устойчивые +- одинаковые результаты на
2 Заявки
MQL5 Прочее Отладка робота/индикатора Оптимизация стратегий Модули стратегий
Необходимо получить графики ОТС котировок с платформы Покет опшн в терминал МТ5.
120+ USD
Подобные решения уже есть в интернете, написаны в виде советника. Из их минусов - разработчики советника предоставляют котировки около 50 торговых пар. Мне необходимо, чтобы в мт5 поступали котировки абсолютно всех торговых пар. Ссылку на подобный советник могу предоставить, как на ориентир, образец
5 Заявок
MQL5 Эксперты
Extreme Trend (персональная работа)
30+ USD
I want to buy the source code of your Extreme Trend indicator , which determines the beginning of a new trend on the chart . I want to modify it to get the trend value ( bullish or bearish ) for algotrading . I'm waiting for your answer. And give a detailed technical description of how the indicators work , the functions of the variables in the code . On which instruments ( assets ) Have you successfully traded on
1 Заявка
MQL5 Индикаторы Прочее
Нужен крайне простой советник открывающий по размеру тела свечи
30 - 100 USD
Нужен советник открывающий ордер сразу после образования свечи с телом от например 10 до 20 пунктов.(задаваемый в настройках параметр). Ордер открывается по направлению движения самой свечи. И два варианта настроек. Один когда ордер открывается сразу по закрытию свечи. Второй когда открывается отложенный ордер по направлению движения свечи с некоторым отступом от тени. Отступ, размер тейкпрофита и стоплосса ордера
28 Заявок
MQL5 Индикаторы Эксперты Forex
12