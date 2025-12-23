Категории
Все Индикаторы Эксперты Библиотеки Скрипты Интеграция Конвертация Перевод Дизайн Консультация Прочее
Популярные навыки
300 - 500 USD
Торговый робот для Форекс сцепка трейдинг вью и мт4. Алгоритм работы робота на основе отскока ценовых уровней коррекции Фибоначчи и временных периодов Фибоначчи а так же на основе коррекции Фибоначчи выставление тейк профита и стоп лоса Исполнитель должен быть с города Ижевск
5 Заявок
100 - 300 USD
Нужен Expert Advisor, который позволяет входить в рынок и закрывать позицию по нажатию определённых клавиш, с автоматической установкой SL/TP и отображением уровней на графике. Также EA должен позволять вручную двигать SL и TP по определённым клавишам. В техническом задании отображена клавиатура как основной источник ввода команд, но на данный будет использоваться Haute42 R16, который эмулирует нажатие кнопок
11 Заявок
30 - 80 USD
1. Регулируемый фрактал (по количеству свечей) 2. Линия фрактала (цена закрытия свечи) 3. линии, пока цена их не пробьет. 4. Можно добавить оповещения (при пробьет линии). 5. Я добавлю картинку и настраиваемый фрактал
17 Заявок
30 - 100 USD
Размещение до 30 лимитных заявок в мт5 с общим стоплосс и тейкпрофит на основе процентного соотношения выделенного на графике диапазона. Похожий пример коррекция фибоначчи. Должен быть доступен выбор размера лота для каждой заявки. Обязательное подтверждение перед выгрузкой в МТ5 1. Выделяю диапазон (0-100) на графике или могу внести значения макс и мин вручную. 2. Задаю нужные уровни (второй скрин) 3. Получаю
30 - 80 USD
Нужно прописать проскальзывание, отладить трейлинг стоп, так же проработать пинг через дата-центр на определённом сете, советник торгует, но на разных счетах по разному, есть логи и история счёта, проверял на 8 счетах в течении месяц, буду благодарен если поможете
13 Заявок
Автоматического обнаружения ценовых волн, их визуализации с помощью инструмента Фибоначчи и циклической торговли на откатах. Основная особенность мультиволновой режим
30 - 80 USD
1. Общая концепция Советник предназначен для автоматического обнаружения ценовых волн, их визуализации с помощью инструмента «Сетка Фибоначчи» и циклической торговли на откатах. Основная особенность — мультиволновой режим: советник должен одновременно отслеживать и отрисовывать все движения, подходящие под фильтр размера. 2. Логика поиска и визуализации волн Динамическое натяжение: Советник сканирует рынок на глубину
9 Заявок
30+ USD
Добрый день! Требуется индикатор по паттернам волн Эллиотта "треугольник" и "диагональ". На первый взгляд, может показаться запутанно, но я могу в течении короткого созвона показать логику работы индикатора на графике. Волны строятся по локальным минимумам и максимумам цены на графике в соответствии с условиями волнового анализа. Сигнал о появлении паттерна выводится на экран на этапе формирования волны D (в
4 Заявки
Добавить сетку на МТ5 (персональная работа)
30 - 50 USD
Нужно сделать то же самое для данного советника на МТ5. Добавить сеточный советник в рабочий советник МТ5. Закрытие последней сделки в сетке по тейку. Нужно чтобы советник для каждой сделки, которая потенциально уйдет в просадку включал сетку (например из 10 сделок) и параметры каждой сделки в этой сетке были настраиваемые. То есть я мог настроить шаг, тейк и лотность для каждой сделки в сетке отдельно. При этом
1 Заявка
30 - 90 USD
терминал метатрейдер 5 к нему написать программу к торговле советник, программа при установке будет запускать алогоритм действий. при старте советника в 20 (настраиваемо) пунктах от цены Ask выставляется buy stop заявка вверху, и sell стоп в 20 внизу Bid пара евро доллар график минутный При активации стоп ордера ставится стоп лосс на расстоянии трейлинга пунктов - ставить при выставлении пункт а при росте на 20
70 - 150 USD
Здравствуйте! Мне необходимо написать торгового советника (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который будет работать по сигналам из TradingView через Webhook. Ключевая особенность: Робот должен иметь систему подтверждения сигнала перед входом и систему экстренного закрытия при исчезновении сигнала. Технические требования: 1. Связь: Прием сигналов в формате JSON через Webhook. 2. Риск-менеджмент: * Лот: Автоматический
6 Заявок
30+ USD
Приветствую! Нужно написать не сложного эксперта который будет работать с ордерами открываемыми другим существующим экспертом. Нужно что б новый эксперт мог : Выставлять стоп в плюс по открытым ордерам, задавать трейлинг стоп, и самое главное, закрывать все ордера по старшему (последнему) ордеру. Детали в личке опишу
30 - 100 USD
Все необходимые файлы уже подготовлены, осталось только выполнить их конвертацию под MT5. В процессе работы, если появятся дополнительные вопросы или нюансы, мы оперативно их рассмотрим и решим, чтобы обеспечить корректную и стабильную работу проекта. Бюджет также согласуем
28 Заявок
MQL5 Индикаторы Конвертация Forex
30 - 100 USD
Ищу опытного разработчика для работы с торговыми роботами в MetaTrader 5 и сопутствующими инструментами на Python. Основные задачи: Реализация/модификация советника MT5 на MQL5 по стратегиям (с сеткой, динамическим лотом, TP/SL, частичной фиксацией прибыли); Внедрение или адаптация готового MQL5-модуля в существующий советник без нарушения логики; Написание вспомогательных скриптов на Python для: • сбора и анализа
100 - 200 USD
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить написать бота для торговли на биржи Байбит, с подобными параметрами, данные для входа бот должен брать из таблицы или какой то базы данных (это еще в процессе работы, пока таблица выглядит так http://sendbitrix.ru/telegram.php ) (ну можно и из телеграмм), есть бот проверяет например базу данных каждые 15 секунд если появился сигнал, то отправляет его на биржу. Пример
11 Заявок
30+ USD
Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но
30 - 300 USD
Нужен разработчик с опытом реализации советников для ММВБ. Брокер Финам если это важно. Мне нужен алгоритм, который я смогу на исторических данных погонять, оценить. И этот же советник должен без допиливания полноценно выводить ордера на биржу, видеть статистику сделок, учитывать и считать то, что мне требуется. Полностью рабочий бот для ММВБ. Это рамочно. Сам алгоритм не сложный, сеточный. Параметры: 1. Размер
14 Заявок
30 - 100 USD
Нужен специалист с большим практическим опытом в работе с WFA оптимизацией советников. Вы должны понимать все базовые ошибки которые можно допустить и их не допустить. Важна поочередность действий, выделение "плато", валидация и так далее. Задача: WFA оптимизация советника на двух брокерах , третий брокер будет этапом двойной валидации. При правильном подходе мы должны получить устойчивые +- одинаковые результаты на
2 Заявки
120+ USD
Подобные решения уже есть в интернете, написаны в виде советника. Из их минусов - разработчики советника предоставляют котировки около 50 торговых пар. Мне необходимо, чтобы в мт5 поступали котировки абсолютно всех торговых пар. Ссылку на подобный советник могу предоставить, как на ориентир, образец
5 Заявок
Extreme Trend (персональная работа)
30+ USD
I want to buy the source code of your Extreme Trend indicator , which determines the beginning of a new trend on the chart . I want to modify it to get the trend value ( bullish or bearish ) for algotrading . I'm waiting for your answer. And give a detailed technical description of how the indicators work , the functions of the variables in the code . On which instruments ( assets ) Have you successfully traded on
1 Заявка
MQL5 Индикаторы Прочее
30 - 100 USD
Нужен советник открывающий ордер сразу после образования свечи с телом от например 10 до 20 пунктов.(задаваемый в настройках параметр). Ордер открывается по направлению движения самой свечи. И два варианта настроек. Один когда ордер открывается сразу по закрытию свечи. Второй когда открывается отложенный ордер по направлению движения свечи с некоторым отступом от тени. Отступ, размер тейкпрофита и стоплосса ордера
28 Заявок
MQL5 Индикаторы Эксперты Forex