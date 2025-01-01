Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5430: Улучшенные графики на движке Blend2D (261 1 2 3 4 5 ... 26 27)
В пятницу 14 ноября 2025 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. В этой версии мы обновили графическое ядро для отрисовки графиков. Теперь вместо устаревшего GDI используется современный движок Blend2D. Он обеспечивает значительно более быструю и плавную отрисовку графиков и
В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5 , примеры решения тех, или иных задач. Хотелось бы, чтобы эта ветка была по содержанию ближе к FAQ, чем к обсуждению. Предлагаю всем опытным программистам делиться найденными решениями и приёмами программирования
В последних версиях мобильного приложения MetaTrader 5 для iOS появилось множество новых функций, которые помогут трейдерам держать руку на пульсе финансовых рынков, где бы они ни находились. Добавлен отчет , позволяющий оценить результаты своей торговли в удобной визуальной форме. Он поможет
Общие правила, соблюдаемые модераторами: Rules Пожалуйста, будьте вежливы при общении на этом сайте. Воздержитесь от высказываний, которые могут обидеть или оскорбить других пользователей, Не допускается негативное обсуждение любых банковских, брокерских и других финансовых учреждений, Не
Компания MetaQuotes в очередной раз доказала, что создает лучшие продукты для финансовой индустрии. На выставке Forex Expo Dubai 2025, которая прошла 6-7 октября в Дубае, мы получили две престижные награды: MetaTrader 5 выиграла в номинации «Лучшая мульти-рыночная платформа», которая среди прочего
Мы обновили Чат MQL5.com — теперь пользоваться им стало удобнее и проще. Изменился не только внешний вид сервиса, но и некоторые функции — например, мы переосмыслили логику добавления друзей. Создавайте группы на финансовую тематику, присоединяйтесь к действующим сообществам, обсуждайте актуальные
Самое полное учебное пособие по программированию на MQL5 теперь доступно на четырех языках. В дополнение к английской и русской версии появились переводы на испанский и китайский. Теперь еще больше наших пользователей смогут изучать алготрейдинг на родном языке и в удобном формате. Книга доступна
За все время существования через MQL5 Cloud Network было выполнено более 16 миллиардов заданий. Столько раз пользователи протестировали свои торговые стратегии. Сеть ежедневно помогает множеству алготрейдеров — вместо долго ожидания результатов на локальной машине, любой может запустить расчеты на
Веб-версия платформы MetaTrader 5 — это современное, быстрое и надежное решение для трейдинга. Она работает на любых устройствах, в любых операционных системах и не требует установки никаких дополнительных программ. Для доступа к счету нужен только браузер. Чтобы познакомить вас с возможностями
Используйте детализированные данные Nasdaq, чтобы усовершенствовать свои торговые стратегии за счет более точных решений и эффективного управления рисками. Это уникальная возможность для тех, кто хочет улучшить свои результаты, — в отличие от традиционных минутных или часовых баров, подписка дает
Подумал, почему бы не сделать добротную справочную ветку. В ней хотелось бы осветить наиболее важные вопросы по работе рынков, провайдеров ликвидности, платформы МТ5, которые задают себе не только новички. Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая инфа излагать её в
Ошибка после команды CopyClose #include <Trade\Trade.mqh> double Arr1[],Arr2[]; int OnInit () { ArraySetAsSeries (Arr1,true); ArraySetAsSeries (Arr2,true); return ( 0 ); } void OnTick () { CopyClose ( "EURUSD" , PERIOD_CURRENT , 0 , 50 , Arr1); //CopyClose("GBPUSD",PERIOD_CURRENT, 0
Я начинаю эту тему, чтобы централизовать любые предложения по улучшению платформы MT5, языка mql5 и сайта и услуг mql5.com. Я буду регулярно обновлять это первое сообщение со всеми предложениями по категориям и, надеюсь, с датой выпуска. Пожалуйста, делайте реалистичные предложения и только в этой
Mt5 вылетает при запуске. запускаеться и вылетает через секунду
Мало ли тем на форуме про нейросети? Как бы то ни было, отдельная ветка, посвященная "фотоискусству" просто необходима. // Жми звездочку вверху, чтобы не пропустить новые сообщения. Существуют разные разработки в данной сфере, но самым передовым на начало 2023 года считается Midjourney Уже вышел 4-й
Уважаемые форумчане! Открываю эту ветку для совместной разработки торгового подхода, основанного на возвратности цены портфеля валютных пар. Метод получил условное рабочее название — " Синус ", поскольку в процессе торговли будет выявляться характер движения эквити, близкий к синусоидальному циклу
Насколько это нужно и важно? Если у вас большая торговая история и много индикаторов и экспертов, которые имеют обработчики CHARTEVENT_OBJ_CREATE, умножим на количество открытых графиков, то можем получить заметное замедление при запуске терминала, открытии графика, показа "истории торговли"
Просмотрел темы в форуме..., и не нашел ни одной темы, которая бы касалась ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ... Кто не согласен с моим мнением, напишите название темы или ссылку на нее... В чем заключается ПРЕДЛОЖЕНИЕ ? Давайте составим СПИСОК ТЕМ, которые действительно интересуют трейдеров в плане заработка
Я знаю точно - ГРААЛЯ НЕТ! Мое мнение - ГРААЛЬ не существует. ГРААЛЬ вполне возможен... Интересно, чем закончится этот опрос...
Здравствуйте. Подскажите, кто знает, какие плюсы и минусы, есть в написании индикаторов. Допустим и пишу какой-то индикатор, у меня появляется вопрос. Каким методом его написать: 1. стандартным способом, то есть есть через массивы и буферс. 2. на основе функции Object. При, этом во втором случае
Подтверждение телефона не работает ни SMS ни Telegramm. Сегодня 3ий день уже бьюсь. Опять не прошло. Теперь ждать 24 часа. Разные телефоны пробовал. Может быть такое , что с русской версии сайта телефоны Эстонии и Испании не поддерживаются, а только из России
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля (37386 1 2 3 4 5 ... 3738 3739)
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики. Предлагаю в этой теме обсуждать (без холиваров), делиться и обогащать собственную копилку знаний в этой интересной сфере. Для новичков и не только есть хороший теоретичекий ресурс на русском языке
MT 5 постоянно зависает, помогает только "жесткая" вьігрузка, за день 5-7 раз, пробовал переустанавливать, не помогло, версия для MacOS. Кто сталкивался, есть решение? Спасибо
Хотел занести деньги оплатить сигнал. Система не приняла. Пишет : Ошибка Детали платежа: Статус платежа Информация о карте / адресе / телефоне была неверна Номер заказа 220410_2238 Описание оплаты MQL5.com service - to 'assm' Номер карты .......ххххх Тип карты VISA Владелец карты ххххххххххххх
10 дней назад заморозили операции по снятию денег, сегодня написали для окончания проверки нужно связаться со службой поддержки в Сервисдеск. Там кнопка новой заявки тупо не работает. Куда писать? И как закончить проверку
Всем привет, потихоньку пытаюсь осваивать МТ5, читая статьи понял, что спред в тестере стратегий берется из исторических данных и задать его как МТ4 нельзя. Соответственно, вопросы. Откуда именно тестер берет котировки и спред - с сервера MetaQuotes? Или же с сервера, к которому подключен торговый...
Не работает сайт Mql5.com Во всех браузерах такая картина, что делать
Любой новый программный продуктнеизбежно содержит в себе ошибки, которые не всегда можно выявить дажепри самом тщательном тестировании внутри компании. И поэтому мы придаемогромное значение всем сообщениям пользователей о найденных в нашихпрограммах проблемах и стараемся ответить на каждое из них...
