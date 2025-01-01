MetaQuotes Новый MetaTrader 5 для iPhone/iPad: торговый отчет и дополнительные индикаторы ( 5 ) В последних версиях мобильного приложения MetaTrader 5 для iOS появилось множество новых функций, которые помогут трейдерам держать руку на пульсе финансовых рынков, где бы они ни находились. Добавлен отчет , позволяющий оценить результаты своей торговли в удобной визуальной форме. Он поможет

MetaQuotes MetaQuotes получила две престижные награды на Forex Expo Dubai 2025 Компания MetaQuotes в очередной раз доказала, что создает лучшие продукты для финансовой индустрии. На выставке Forex Expo Dubai 2025, которая прошла 6-7 октября в Дубае, мы получили две престижные награды: MetaTrader 5 выиграла в номинации «Лучшая мульти-рыночная платформа», которая среди прочего

MetaQuotes Учебник «Программирование на MQL5 для трейдеров» теперь на испанском и китайском Самое полное учебное пособие по программированию на MQL5 теперь доступно на четырех языках. В дополнение к английской и русской версии появились переводы на испанский и китайский. Теперь еще больше наших пользователей смогут изучать алготрейдинг на родном языке и в удобном формате. Книга доступна

MetaQuotes Видео: Знакомство с веб-терминалом MetaTrader 5 Веб-версия платформы MetaTrader 5 — это современное, быстрое и надежное решение для трейдинга. Она работает на любых устройствах, в любых операционных системах и не требует установки никаких дополнительных программ. Для доступа к счету нужен только браузер. Чтобы познакомить вас с возможностями

MetaQuotes Подписывайтесь на данные Nasdaq в реальном времени 14 1 2) Используйте детализированные данные Nasdaq, чтобы усовершенствовать свои торговые стратегии за счет более точных решений и эффективного управления рисками. Это уникальная возможность для тех, кто хочет улучшить свои результаты, — в отличие от традиционных минутных или часовых баров, подписка дает

mvf358 Петля Мёбиуса 6203 1 2 3 4 5 ... 620 621) Уважаемые форумчане! Открываю эту ветку для совместной разработки торгового подхода, основанного на возвратности цены портфеля валютных пар. Метод получил условное рабочее название — " Синус ", поскольку в процессе торговли будет выявляться характер движения эквити, близкий к синусоидальному циклу

Nikolay Kuznetsov Обьекты торговой истории генерят CHAREVENT_OBJECT_CREATE / CLICK / DELETE, но зачем? ( 3 ) Насколько это нужно и важно? Если у вас большая торговая история и много индикаторов и экспертов, которые имеют обработчики CHARTEVENT_OBJ_CREATE, умножим на количество открытых графиков, то можем получить заметное замедление при запуске терминала, открытии графика, показа "истории торговли"

Serqey Nikitin Предложение для трейдеров... 67 1 2 3 4 5 6 7) Просмотрел темы в форуме..., и не нашел ни одной темы, которая бы касалась ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ... Кто не согласен с моим мнением, напишите название темы или ссылку на нее... В чем заключается ПРЕДЛОЖЕНИЕ ? Давайте составим СПИСОК ТЕМ, которые действительно интересуют трейдеров в плане заработка

Igor Nagorniuk Пошу разъяснения по логике кода в mql 5 ( 5 ) Здравствуйте. Подскажите, кто знает, какие плюсы и минусы, есть в написании индикаторов. Допустим и пишу какой-то индикатор, у меня появляется вопрос. Каким методом его написать: 1. стандартным способом, то есть есть через массивы и буферс. 2. на основе функции Object. При, этом во втором случае

VibeFox Подтверждение телефона не работает. ( 4 ) Подтверждение телефона не работает ни SMS ни Telegramm. Сегодня 3ий день уже бьюсь. Опять не прошло. Теперь ждать 24 часа. Разные телефоны пробовал. Может быть такое , что с русской версии сайта телефоны Эстонии и Испании не поддерживаются, а только из России

Timur Grc MT 5 постоянно зависает версия для MacOS. ( 6 ) MT 5 постоянно зависает, помогает только "жесткая" вьігрузка, за день 5-7 раз, пробовал переустанавливать, не помогло, версия для MacOS. Кто сталкивался, есть решение? Спасибо

assm Как теперь оплачивать сервисы? 162 1 2 3 4 5 ... 16 17) Хотел занести деньги оплатить сигнал. Система не приняла. Пишет : Ошибка Детали платежа: Статус платежа Информация о карте / адресе / телефоне была неверна Номер заказа 220410_2238 Описание оплаты MQL5.com service - to 'assm' Номер карты .......ххххх Тип карты VISA Владелец карты ххххххххххххх

RUSLAN KUZNETSOV Замкнутый круг с поддержкой ( 2 ) 10 дней назад заморозили операции по снятию денег, сегодня написали для окончания проверки нужно связаться со службой поддержки в Сервисдеск. Там кнопка новой заявки тупо не работает. Куда писать? И как закончить проверку