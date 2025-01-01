ФорумРазделы

MetaQuotes
  Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5430: Улучшенные графики на движке Blend2D  (261   1 2 3 4 5 ... 26 27)
В пятницу 14 ноября 2025 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. В этой версии мы обновили графическое ядро для отрисовки графиков. Теперь вместо устаревшего GDI используется современный движок Blend2D. Он обеспечивает значительно более быструю и плавную отрисовку графиков и
Artyom Trishkin
  Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы  (3292   1 2 3 4 5 ... 329 330)
В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5 , примеры решения тех, или иных задач. Хотелось бы, чтобы эта ветка была по содержанию ближе к FAQ, чем к обсуждению. Предлагаю всем опытным программистам делиться найденными решениями и приёмами программирования
MetaQuotes
  Новый MetaTrader 5 для iPhone/iPad: торговый отчет и дополнительные индикаторы  (5)
В последних версиях мобильного приложения MetaTrader 5 для iOS появилось множество новых функций, которые помогут трейдерам держать руку на пульсе финансовых рынков, где бы они ни находились. Добавлен отчет , позволяющий оценить результаты своей торговли в удобной визуальной форме. Он поможет
Alain Verleyen
  Общие правила и лучшие практики Форума.  (53   1 2 3 4 5 6)
Общие правила, соблюдаемые модераторами: Rules Пожалуйста, будьте вежливы при общении на этом сайте. Воздержитесь от высказываний, которые могут обидеть или оскорбить других пользователей, Не допускается негативное обсуждение любых банковских, брокерских и других финансовых учреждений, Не
MetaQuotes
  MetaQuotes получила две престижные награды на Forex Expo Dubai 2025
Компания MetaQuotes в очередной раз доказала, что создает лучшие продукты для финансовой индустрии. На выставке Forex Expo Dubai 2025, которая прошла 6-7 октября в Дубае, мы получили две престижные награды: MetaTrader 5 выиграла в номинации «Лучшая мульти-рыночная платформа», которая среди прочего
MetaQuotes
  Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате  (108   1 2 3 4 5 ... 10 11)
Мы обновили Чат MQL5.com — теперь пользоваться им стало удобнее и проще. Изменился не только внешний вид сервиса, но и некоторые функции — например, мы переосмыслили логику добавления друзей. Создавайте группы на финансовую тематику, присоединяйтесь к действующим сообществам, обсуждайте актуальные
MetaQuotes
  Учебник «Программирование на MQL5 для трейдеров» теперь на испанском и китайском
Самое полное учебное пособие по программированию на MQL5 теперь доступно на четырех языках. В дополнение к английской и русской версии появились переводы на испанский и китайский. Теперь еще больше наших пользователей смогут изучать алготрейдинг на родном языке и в удобном формате. Книга доступна
MetaQuotes
  MQL5 Cloud Network: технологический прорыв в тестировании торговых стратегий  (88   1 2 3 4 5 ... 8 9)
За все время существования через MQL5 Cloud Network было выполнено более 16 миллиардов заданий. Столько раз пользователи протестировали свои торговые стратегии. Сеть ежедневно помогает множеству алготрейдеров — вместо долго ожидания результатов на локальной машине, любой может запустить расчеты на
MetaQuotes
  Видео: Знакомство с веб-терминалом MetaTrader 5
Веб-версия платформы MetaTrader 5 — это современное, быстрое и надежное решение для трейдинга. Она работает на любых устройствах, в любых операционных системах и не требует установки никаких дополнительных программ. Для доступа к счету нужен только браузер. Чтобы познакомить вас с возможностями
MetaQuotes
  Подписывайтесь на данные Nasdaq в реальном времени  (14   1 2)
Используйте детализированные данные Nasdaq, чтобы усовершенствовать свои торговые стратегии за счет более точных решений и эффективного управления рисками. Это уникальная возможность для тех, кто хочет улучшить свои результаты, — в отличие от традиционных минутных или часовых баров, подписка дает
Рустам
  Навигатор по форуму и ответы на часто задаваемые вопросы. Настоятельно Рекомендуется к Прочтению!  (64   1 2 3 4 5 6 7)
Навигатор по форуму community Правила Поиск Как оформить пост Администрация форума Сообщить о нарушении Клуб Телепатов Вопросы, которые задавать не надо Как правильно задавать вопросы Полезная литература Полезный софт Ищу индикатор (советник, скрипт) Как...
  Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта  (47   1 2 3 4 5)
Подумал, почему бы не сделать добротную справочную ветку. В ней хотелось бы осветить наиболее важные вопросы по работе рынков, провайдеров ликвидности, платформы МТ5, которые задают себе не только новички. Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая инфа излагать её в
ddd06
  Ошибки, баги, вопросы  (36911   1 2 3 4 5 ... 3691 3692)
Ошибка после команды CopyClose #include <Trade\Trade.mqh> double Arr1[],Arr2[]; int OnInit () { ArraySetAsSeries (Arr1,true); ArraySetAsSeries (Arr2,true); return ( 0 ); } void OnTick () { CopyClose ( "EURUSD" , PERIOD_CURRENT , 0 , 50 , Arr1); //CopyClose("GBPUSD",PERIOD_CURRENT, 0
Alain Verleyen
  MT5, mql5, mql5.com предложения по улучшению.  (165   1 2 3 4 5 ... 16 17)
Я начинаю эту тему, чтобы централизовать любые предложения по улучшению платформы MT5, языка mql5 и сайта и услуг mql5.com. Я буду регулярно обновлять это первое сообщение со всеми предложениями по категориям и, надеюсь, с датой выпуска. Пожалуйста, делайте реалистичные предложения и только в этой
Evgeny Belyaev
  Mt5 вылетает при запуске. запускается и вылетает через секунду.
Mt5 вылетает при запуске. запускаеться и вылетает через секунду
Vitaliy Kuznetsov
  Midjourney и другие нейросети обработки изображений  (11622   1 2 3 4 5 ... 1162 1163)
Мало ли тем на форуме про нейросети? Как бы то ни было, отдельная ветка, посвященная "фотоискусству" просто необходима. // Жми звездочку вверху, чтобы не пропустить новые сообщения. Существуют разные разработки в данной сфере, но самым передовым на начало 2023 года считается Midjourney Уже вышел 4-й
mvf358
  Петля Мёбиуса  (6203   1 2 3 4 5 ... 620 621)
Уважаемые форумчане! Открываю эту ветку для совместной разработки торгового подхода, основанного на возвратности цены портфеля валютных пар. Метод получил условное рабочее название — " Синус ", поскольку в процессе торговли будет выявляться характер движения эквити, близкий к синусоидальному циклу
Nikolay Kuznetsov
  Обьекты торговой истории генерят CHAREVENT_OBJECT_CREATE / CLICK / DELETE, но зачем?  (3)
Насколько это нужно и важно? Если у вас большая торговая история и много индикаторов и экспертов, которые имеют обработчики CHARTEVENT_OBJ_CREATE, умножим на количество открытых графиков, то можем получить заметное замедление при запуске терминала, открытии графика, показа "истории торговли"
Serqey Nikitin
  Предложение для трейдеров...  (67   1 2 3 4 5 6 7)
Просмотрел темы в форуме..., и не нашел ни одной темы, которая бы касалась ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ... Кто не согласен с моим мнением, напишите название темы или ссылку на нее... В чем заключается ПРЕДЛОЖЕНИЕ ? Давайте составим СПИСОК ТЕМ, которые действительно интересуют трейдеров в плане заработка
Serqey Nikitin
  Есть ли ГРААЛЬ на FOREX?  (1652   1 2 3 4 5 ... 165 166)
Я знаю точно - ГРААЛЯ НЕТ! Мое мнение - ГРААЛЬ не существует. ГРААЛЬ вполне возможен... Интересно, чем закончится этот опрос...
Igor Nagorniuk
  Пошу разъяснения по логике кода в mql 5  (5)
Здравствуйте. Подскажите, кто знает, какие плюсы и минусы, есть в написании индикаторов. Допустим и пишу какой-то индикатор, у меня появляется вопрос. Каким методом его написать: 1. стандартным способом, то есть есть через массивы и буферс. 2. на основе функции Object. При, этом во втором случае
VibeFox
  Подтверждение телефона не работает.  (4)
Подтверждение телефона не работает ни SMS ни Telegramm. Сегодня 3ий день уже бьюсь. Опять не прошло. Теперь ждать 24 часа. Разные телефоны пробовал. Может быть такое , что с русской версии сайта телефоны Эстонии и Испании не поддерживаются, а только из России
Alexey Burnakov
  Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля  (37386   1 2 3 4 5 ... 3738 3739)
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики. Предлагаю в этой теме обсуждать (без холиваров), делиться и обогащать собственную копилку знаний в этой интересной сфере. Для новичков и не только есть хороший теоретичекий ресурс на русском языке
Timur Grc
  MT 5 постоянно зависает версия для MacOS.  (6)
MT 5 постоянно зависает, помогает только "жесткая" вьігрузка, за день 5-7 раз, пробовал переустанавливать, не помогло, версия для MacOS. Кто сталкивался, есть решение? Спасибо
михаил потапыч
  Интересное и Юмор  (57146   1 2 3 4 5 ... 5714 5715)
Форумяне, не забывайте соблюдать правила
assm
  Как теперь оплачивать сервисы?  (162   1 2 3 4 5 ... 16 17)
Хотел занести деньги оплатить сигнал. Система не приняла. Пишет : Ошибка Детали платежа: Статус платежа Информация о карте / адресе / телефоне была неверна Номер заказа 220410_2238 Описание оплаты MQL5.com service - to 'assm' Номер карты .......ххххх Тип карты VISA Владелец карты ххххххххххххх
RUSLAN KUZNETSOV
  Замкнутый круг с поддержкой  (2)
10 дней назад заморозили операции по снятию денег, сегодня написали для окончания проверки нужно связаться со службой поддержки в Сервисдеск. Там кнопка новой заявки тупо не работает. Куда писать? И как закончить проверку
corintho
  Спред в тестере MetaTrader 5  (6)
Всем привет, потихоньку пытаюсь осваивать МТ5, читая статьи понял, что спред в тестере стратегий берется из исторических данных и задать его как МТ4 нельзя. Соответственно, вопросы. Откуда именно тестер берет котировки и спред - с сервера MetaQuotes? Или же с сервера, к которому подключен торговый...
Vladimir Pastushak
  Не работает сайт Mql5.com  (49   1 2 3 4 5)
Не работает сайт Mql5.com Во всех браузерах такая картина, что делать
MetaQuotes
  Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!  (2118   1 2 3 4 5 ... 211 212)
Любой новый программный продуктнеизбежно содержит в себе ошибки, которые не всегда можно выявить дажепри самом тщательном тестировании внутри компании. И поэтому мы придаемогромное значение всем сообщениям пользователей о найденных в нашихпрограммах проблемах и стараемся ответить на каждое из них...