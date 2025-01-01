CodeBaseРазделы
OBJ_BITMAP_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическими метками на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL) на графике с заданными параметрами (пути к файлам изображений для состояний On/Off, координаты, размер, смещение, цвет рамки, стиль, приоритет и др.), размещает метку по центру окна графика, динамически изменяет её размеры и область видимости, а затем удаляет после завершения работы.

OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "График" (OBJ_CHART) на текущем графике с заданными параметрами (имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, отображение шкал, цвет и стиль рамки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает вложенный график в окне, динамически изменяет его размер, переключает таймфрейм, а затем удаляет после завершения работы.

OBJ_CHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Равноудалённый канал" (OBJ_CHANNEL) на графике с заданными параметрами (имя, координаты трёх точек, цвет, стиль, толщина линий, заливка, порядок отображения, выделяемость, продолжение влево/вправо и др.), размещает канал в окне графика, динамически изменяет его положение и форму, а затем удаляет после завершения работы.

OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Кнопка" (OBJ_BUTTON) на графике с заданными параметрами (имя, положение, размер, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние, порядок отображения и др.), размещает кнопку в окне графика, динамически изменяет её размеры и положение, а затем удаляет после завершения работы.

wd.Range_BB

Обеспечивает расчет полосы Боллинджера как разницы в пунктах между верхней и нижней полосами. Внешний вид и поведение полос Боллинджера можно настраивать, изменяя период, сдвиг, отклонение и применяемую цену, а также цвет и стиль линий. Метка "Информация о диапазоне/полосе" может быть размещена в указанном под-окне, что позволяет настраивать положение метки. В целом, этот индикатор помогает трейдерам визуализировать гибкость и волатильность рынка на основе ширины полос Боллинджера.

Confluence Index Stoch+RSI+MACD

MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD

OBJ_BITMAP.mq5 — Скрипт для создания и управления изображениями на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Рисунок" (OBJ_BITMAP) на графике с заданными параметрами (путь к файлу изображения, координаты, размер, смещение, цвет рамки и т.д.), динамически размещает изображения на графике в соответствии с видимыми барами, а затем удаляет их после завершения работы.

OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике

Скрипт демонстрирует создание линии со стрелкой (OBJ_ARROWED_LINE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, стиль линии, толщина и т.д.), динамически изменяет положение её точек по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике

Скрипт демонстрирует создание знака "Хорошо" (OBJ_ARROW_THUMB_UP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Плохо" (большой палец вниз) на графике

Скрипт демонстрирует создание знака "Плохо" (OBJ_ARROW_THUMB_DOWN) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

Moving Averages-14 different types

Это индикатор для расчета 14 типов скользящих средних на основе цены закрытия.

OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике

Скрипт демонстрирует создание знака "Стоп" (OBJ_ARROW_STOP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления правой ценовой меткой на графике

Скрипт демонстрирует создание правой ценовой метки (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет её положение по цене в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления левой ценовой меткой на графике

Скрипт демонстрирует создание левой ценовой метки (OBJ_ARROW_LEFT_PRICE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет её положение по цене в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления значком "Стрелка вниз" на графике

Скрипт демонстрирует создание значка "Стрелка вниз" на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет его положение и способ привязки в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

Candle Fitness

Концепция Candlestick Fitness используется при кодировании HFT Algos на основе алгоритмов оптимизации популяции.

PHSB Screener

Этот скринер был создан для упрощения процесса поиска активов, торгуемых по сниженным ценам. Первоначальное использование может занять немного больше времени из-за процесса загрузки данных для всех выбранных инструментов. Инструмент может сканировать все доступные брокеру активы или быть ограничен определенными классами активов.

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5

Покажите прирост и потерю свечи в процентах.

ATR Weighted Moving Averages

Это индикатор для расчета скользящих средних, взвешенных по ATR.

OBJ_ARROW_CHECK.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Галка" на графике

Скрипт демонстрирует создание значка "Галка" на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет его положение и способ привязки в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_SELL.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Sell" на графике

Скрипт демонстрирует создание значков "Sell" на графике с заданным цветом, изменяет их цену расположения в реальном времени и удаляет объекты после завершения работы.

OBJ_ARROW_BUY.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Buy" на графике

Скрипт демонстрирует создание значков "Buy" на графике с заданным цветом, изменяет их цену расположения в реальном времени и удаляет объекты после завершения работы.

OBJ_ARROW.mq5 — Скрипт для создания и управления стрелками на графике

Скрипт демонстрирует создание стрелки на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль и т.д.), изменяет её свойств в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

Titik Impas Breakeven

В то время как ручная настройка стоп-лосса одной сделки в соответствии с ее ценой открытия - относительно простая задача, управление множеством позиций по отдельности может быть громоздким и отнимать много времени. Скрипт Titik Impas Breakeven для MT4/MT5 упрощает этот процесс, обеспечивая эффективность и удобство для трейдеров, работающих с несколькими позициями.

Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV

Экспорт комплексной торговой статистики в файл CSV.

Daily Lot Statistics

Современный индикатор, отображающий ежедневную торговую статистику прямо на графике MT5. Отслеживайте свои торговые показатели с помощью красивой панели с плоским дизайном, на которой отображаются лоты, количество ордеров и прибыль/убыток за каждый день.

Открытая торговля

Эта функция выполняет основную логику открытия сделки. Она рассчитывает цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, предоставленных пользователем. Подготовьте торговый запрос (MqlTradeRequest) с необходимой информацией, такой как символ, объем, тип ордера, проскальзывание, комментарий, магическое число и т. д. Вызовите функцию OrderSend для отправки торгового запроса и получения результата. Функция SetTypeFillingBySymbol: определяет тип исполнения ордера (Fill или Cancel, Immediate или Cancel или Return) в соответствии с политикой исполнения символа. Функция GetMinTradeLevel: рассчитывает минимальный уровень торговли на основе уровня заморозки и уровня стопа символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы он находился в определенных пределах, и возвращает результат.

Fair Value Gap

Гэпы справедливой стоимости используются в концепции умных денег ICT, когда существует дисбаланс в 1 пункт или более между максимумом 1-й свечи и минимумом 3-й свечи в бычьем случае и минимумом 1-й свечи и максимумом 3-й свечи в медвежьем случае.

Frog Jump

Скрывает одинокие подсвечники

Тестер индексов

Советник торгует только позиции на покупку и не использует Sl и TP.

Indices Testing

Советник торгует только позиции на покупку и не использует SL и TP.

Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go

Скрипт Clean Market Watch - это простая утилита, предназначенная для быстрого удаления всех символов из окна MetaTrader 5 Market Watch одним щелчком мыши. Это особенно полезно, когда вы хотите начать с чистого рабочего пространства или когда ваш Market Watch захламлен слишком большим количеством символов. Назначение Со временем у трейдеров часто скапливается множество символов в окне Market Watch, что мешает сосредоточиться на инструментах, которыми они активно торгуют. Ручное удаление символов по одному может быть утомительным и отнимать много времени. Этот скрипт автоматизирует весь процесс, очищая все символы за считанные секунды.

Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5

Индикатор Open Range Breakout (ORB) - это мощный инструмент технического анализа, который идентифицирует и отслеживает прорывы цен из диапазона открытия торговых сессий. Индикатор основан на концепции, согласно которой высокие и низкие цены, установленные в первые минуты торговой сессии, часто служат значительными уровнями поддержки и сопротивления в течение всего оставшегося дня. Индикатор автоматически рассчитывает диапазон открытия на основе заданных пользователем временных периодов, строит несколько ценовых целей, а также предоставляет визуальные и звуковые оповещения о потенциальных торговых возможностях. Он призван помочь трейдерам выявить высоковероятные сделки на прорыв и сценарии ретеста.

Caculater Margin

EA Tools tính toán Margin theo lotize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy

CDatetimeMsc

Расширение миллисекунд CDateTime + расширение супервизорной переменной datetime

Внутридневная тройная производительность

Установите три креста и отслеживайте ежедневные процентные показатели, начиная с определенного времени (которое также можно задать).

Strong Historical Levels

Исторические сильные уровни S/Rs

Цветные свечи Stochastic Momentum

Идея Андрея Федоровича Зелинского, основанная на индикаторе Уильяма Блау

SAR ADX Signal

Сигнал SAR ADX с мобильным уведомлением, переписанный из версии для MT4 (источник больше не найден). Это перерисовываемый индикатор, пожалуйста, будьте осторожны при его использовании.

ATR Cycles

Фильтр волатильности, основанный на 3 ATR: быстрый ATR, средний ATR и медленный ATR

