OBJ_BITMAP_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическими метками на графике Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL) на графике с заданными параметрами (пути к файлам изображений для состояний On/Off, координаты, размер, смещение, цвет рамки, стиль, приоритет и др.), размещает метку по центру окна графика, динамически изменяет её размеры и область видимости, а затем удаляет после завершения работы.

OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике Скрипт демонстрирует создание графического объекта "График" (OBJ_CHART) на текущем графике с заданными параметрами (имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, отображение шкал, цвет и стиль рамки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает вложенный график в окне, динамически изменяет его размер, переключает таймфрейм, а затем удаляет после завершения работы.

OBJ_CHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Равноудалённый канал" (OBJ_CHANNEL) на графике с заданными параметрами (имя, координаты трёх точек, цвет, стиль, толщина линий, заливка, порядок отображения, выделяемость, продолжение влево/вправо и др.), размещает канал в окне графика, динамически изменяет его положение и форму, а затем удаляет после завершения работы.

OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Кнопка" (OBJ_BUTTON) на графике с заданными параметрами (имя, положение, размер, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние, порядок отображения и др.), размещает кнопку в окне графика, динамически изменяет её размеры и положение, а затем удаляет после завершения работы.

wd.Range_BB Обеспечивает расчет полосы Боллинджера как разницы в пунктах между верхней и нижней полосами. Внешний вид и поведение полос Боллинджера можно настраивать, изменяя период, сдвиг, отклонение и применяемую цену, а также цвет и стиль линий. Метка "Информация о диапазоне/полосе" может быть размещена в указанном под-окне, что позволяет настраивать положение метки. В целом, этот индикатор помогает трейдерам визуализировать гибкость и волатильность рынка на основе ширины полос Боллинджера.

Confluence Index Stoch+RSI+MACD MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD

OBJ_BITMAP.mq5 — Скрипт для создания и управления изображениями на графике Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Рисунок" (OBJ_BITMAP) на графике с заданными параметрами (путь к файлу изображения, координаты, размер, смещение, цвет рамки и т.д.), динамически размещает изображения на графике в соответствии с видимыми барами, а затем удаляет их после завершения работы.

OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике Скрипт демонстрирует создание линии со стрелкой (OBJ_ARROWED_LINE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, стиль линии, толщина и т.д.), динамически изменяет положение её точек по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике Скрипт демонстрирует создание знака "Хорошо" (OBJ_ARROW_THUMB_UP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Плохо" (большой палец вниз) на графике Скрипт демонстрирует создание знака "Плохо" (OBJ_ARROW_THUMB_DOWN) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

Moving Averages-14 different types Это индикатор для расчета 14 типов скользящих средних на основе цены закрытия.

OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике Скрипт демонстрирует создание знака "Стоп" (OBJ_ARROW_STOP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления правой ценовой меткой на графике Скрипт демонстрирует создание правой ценовой метки (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет её положение по цене в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления левой ценовой меткой на графике Скрипт демонстрирует создание левой ценовой метки (OBJ_ARROW_LEFT_PRICE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет её положение по цене в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления значком "Стрелка вниз" на графике Скрипт демонстрирует создание значка "Стрелка вниз" на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет его положение и способ привязки в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

Candle Fitness Концепция Candlestick Fitness используется при кодировании HFT Algos на основе алгоритмов оптимизации популяции.

PHSB Screener Этот скринер был создан для упрощения процесса поиска активов, торгуемых по сниженным ценам. Первоначальное использование может занять немного больше времени из-за процесса загрузки данных для всех выбранных инструментов. Инструмент может сканировать все доступные брокеру активы или быть ограничен определенными классами активов.

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 Покажите прирост и потерю свечи в процентах.

ATR Weighted Moving Averages Это индикатор для расчета скользящих средних, взвешенных по ATR.