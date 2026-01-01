ПрофильРазделы

Зарегистрируйтесь, чтобы раскрыть все возможности MetaTrader 4/5 и поднять трейдинг на качественно новый уровень

Произошла ошибка

Регистрируясь на MQL5.com, вы принимаете политику сайта и условия использования

Самый мощный Алгоритмический трейдинг из 12 000+ торговых роботов прямо в вашей платформе

Платформа будет анализировать рынки и совершать торговые операции за вас:
  • Широчайший выбор из тысяч платных и бесплатных роботов, реализующих любые торговые стратегии, — возьмите именно ту, которая подходит под ваш стиль торговли
  • Детальное описание продукта с галереей скриншотов и видеороликов, а также отзывами других покупателей помогут сделать правильный выбор
  • Бесплатное тестирование позволит проверить заявленные характеристики продукта еще до его покупки

16 500+ дополнительных технических индикаторов поднимут анализ рынков на новую высоту

Анализируйте котировки финансовых инструментов со всех точек зрения:
  • Сделайте анализ цен всеобъемлющим, чтобы увеличить эффективность торговли. Тысячи платных и бесплатных индикаторов помогут в этом
  • Вы найдете индикатор для любой стратегии и концепции. К вашим услугам трендовые, канальные, мультивалютные, кластерные, осциляторные и многие другие типы индикаторов.
  • Детальное описание продукта с галереей скриншотов и видеороликов, а также отзывами других покупателей помогут сделать правильный выбор

Заставьте MetaTrader 4/5 копировать успешные сделки других трейдеров

Платформа может совершать торговые операции вместо вас:
  • Огромный выбор — к вашим услугам 10 000+ Торговых сигналов
  • Обширная аналитика каждого сигнала позволяет подобрать предложение с заданными параметрами рискованности и прибыльности
  • Платные сигналы распространяются по фиксированной цене. У вас нет конфликта интересов с поставщиком, и вы всегда уверены в своих затратах.

Используйте специализированный VPS для трейдеров

Пусть торговые роботы и сигналы исполняются 24 часа в сутки. Благодаря узкой специализации вы получаете больше, чем в других сервисах:
  • Огромные ресурсы (CPU и память) и минимальный пинг до вашего брокера — именно то, что нужно трейдеру
  • Простая настройка, не требующая специальных знаний. Всего пара кликов в платформе — и вы получаете виртуальную машину для трейдинга
  • Ваш брокер может предоставить сервис бесплатно

Читайте аналитику в каналах и общайтесь с другими трейдерами

Получайте свежую аналитику по рынку прямо в MetaTrader 4/5:
  • Это бесплатное решение, и вы получаете самую разную информацию сразу со множества источников
  • Общайтесь с другими трейдерами, получайте советы и улучшайте свой трейдинг
  • Держите руку на пульсе всегда — чат доступен для PC, для мобильных терминалов (iOS и Android) и на этом сайте