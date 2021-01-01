Роботы торгуют 24 часа в сутки, а сделки Сигналов копируются бесперебойно на виртуальной платформе. Всего за 15 USD в месяц MetaTrader VPS ускорит исполнение торговых операций. Экономия за счет меньшего проскальзывания окупает стоимость подписки.