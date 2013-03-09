Сигналы / MetaTrader 5
Торговые сигналы для MetaTrader 5 с автоматическим исполнением на вашем счете
Сигналы - это сервис копи-трейдинга, когда сделки поставщика автоматически повторяются на вашем торговом счете. Используйте сигналы, чтобы повысить эффективность вашей торговли на форексе.
Gold Reaper New V2 2 139% прирост с 2024 Надежность 99% Алготрейдинг 15 Копировать за 30 USD в месяц
X657 Stay true to the mission 1 207% прирост с 2023 Надежность 95% Алготрейдинг 0 Копировать за 299 USD в месяц
JS SmartGrid Signal MG01 982% прирост с 2024 Надежность 96% Алготрейдинг 15 Копировать за 30 USD в месяц
SwissBot Gold Guardian 1 618% прирост с 2022 Надежность 56% Алготрейдинг 5 Копировать за 35 USD в месяц
Integrated Trend Strategy 107% прирост с 2025 Надежность 89% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 677% прирост с 2022 Надежность 95% Алготрейдинг 0 Копировать за 75 USD в месяц
Tharos II LiquidityMinerEA 900% прирост с 2021 Надежность 99% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Crypto Trading Pepper 1 981% прирост с 2022 Надежность 96% Алготрейдинг 0 Копировать за 999 USD в месяц
Crypto Trading Pepper 1 981% прирост с 2022 Надежность 96% Алготрейдинг 0 Копировать за 999 USD в месяц
Premium MAM GOLD with Vantage 517% прирост с 2025 Надежность 80% Алготрейдинг 0 Копировать за 100 USD в месяц
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.
Смотри обучающее видео по сигналам на YouTube
Выберите подходящую торговую систему и оформите на неё подписку в пару кликов. Замониторенные счета сопровождаются подробной статистикой и торговой историей. Посмотрите обучающий видеоролик о том, как подписаться на Сигнал.
Продавайте торговые сигналы своей системы тысячам подписчиков по всему миру и оставайтесь её единственным разработчиком. С нами ваша прибыльная стратегия может принести вам доход даже при небольшом стартовом капитале.
