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MetaTrader VPS
MetaTrader VPS

Надежный трейдерский хостинг для бесперебойной работы роботов и мгновенного копирования сделок

Бесплатный тестовый период — 24 часа
01 Начните тестовый период и получите доступ ко всем возможностям MetaTrader VPS
02 Перенесите сигналы и советники в облако
03 Через 24 часа вы автоматически перейдете на платный тариф
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Узнайте скорость исполнения с MetaTrader VPS

Арендуйте хостинг на долгий срок и получите до 33% скидки

Mini

1 месяц
Бесплатный тестовый период — 24 часа

Optimal

3 месяца
Бесплатный тестовый период — 24 часа

Long

6 месяцев
Бесплатный тестовый период — 24 часа

Max

12 месяцев
Бесплатный тестовый период — 24 часа

Почему наш хостинг — отличное решение для автоматического трейдинга?

Домашний компьютер
Обычный терминал, задержки анализа рынка и Интернет-сети от 100 мс
MetaTrader VPS
Быстрый анализ на оптимизированном ядре исполнения и задержки 0-5 мс
Легкий старт
Ваши роботы и подписки продолжат работу в облаке уже через несколько минут
Экосистема MetaQuotes
При переезде в наше облако вы не потратите активации экспертов и программ
Лучшее исполнение
Вы не упустите ни одного пипса прибыли и сможете зарабатывать больше
Надежное оборудование
Ваши сделки будут выполняться круглосуточно и без остановок

ВЫШЕ СКОРОСТЬ — БОЛЬШЕ ПРИБЫЛЬ

Более тридцати точек присутствия по всему миру обеспечивают оптимальный доступ к торговым серверам любых брокеров.

Задержка до 96% брокеров составляет менее 10 мс, а до 84% — менее 3 мс.

Сверхкороткое время исполнения сделки избавит вас от ненужных рисков изменения цены и поможет зарабатывать больше на каждой сделке.

УРОВЕНЬ, НЕДОСТУПНЫЙ КОНКУРЕНТАМ

НАДЕЖНОСТЬ

Серверы MetaQuotes находятся у самых надежных хостинг-провайдеров, поэтому мы обеспечиваем uptime 99,99% — вы можете быть уверены, что ваши стратегии будут стабильно работать 24 часа в сутки.

ЭКСПЕРТИЗА

Более 20 лет компания MetaQuotes создает высокотехнологичные решения для финансового рынка. Благодаря многолетней экспертизе, мы разработали VPS специально для автоматического трейдинга под собственную торговую платформу. Гарантируем полную совместимость и работоспособность каждого элемента на любом этапе.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Каждая торговая платформа на виртуальной машине получает достаточное количество свободных ресурсов за счет грамотного и продуманного распределения: до 3 ГБ оперативной памяти, до 16 ГБ на жестком диске и несколько CPU, которые выделяются автоматически по требованию. В случае любых затруднений вы получите своевременную и грамотную техническую консультацию от службы поддержки.

8 причин выбрать MetaTrader VPS вместо обычного облачного хостинга

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА К ВИРТУАЛЬНОМУ ХОСТИНГУ

Нажмите значок VPS в торговой платформе
Выберите тариф
Перенесите окружение в облако в один клик
Если что-то непонятно, используйте наши подсказки

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