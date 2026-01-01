MetaTrader VPS

Надежный трейдерский хостинг для бесперебойной работы роботов и мгновенного копирования сделок
с наименьшим пингом
MetaTrader Platform
с наименьшим пингом
MetaTrader Platform
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Long
Max
Почему наш хостинг — отличное решение для автоматического трейдинга?
ВЫШЕ СКОРОСТЬ — БОЛЬШЕ ПРИБЫЛЬ
Более тридцати точек присутствия по всему миру обеспечивают оптимальный доступ к торговым серверам любых брокеров.
Задержка до 96% брокеров составляет менее 10 мс, а до 84% — менее 3 мс.
Сверхкороткое время исполнения сделки избавит вас от ненужных рисков изменения цены и поможет зарабатывать больше на каждой сделке.
НАДЕЖНОСТЬ
Серверы MetaQuotes находятся у самых надежных хостинг-провайдеров, поэтому мы обеспечиваем uptime 99,99% — вы можете быть уверены, что ваши стратегии будут стабильно работать 24 часа в сутки.
ЭКСПЕРТИЗА
Более 20 лет компания MetaQuotes создает высокотехнологичные решения для финансового рынка. Благодаря многолетней экспертизе, мы разработали VPS специально для автоматического трейдинга под собственную торговую платформу. Гарантируем полную совместимость и работоспособность каждого элемента на любом этапе.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Каждая торговая платформа на виртуальной машине получает достаточное количество свободных ресурсов за счет грамотного и продуманного распределения: до 3 ГБ оперативной памяти, до 16 ГБ на жестком диске и несколько CPU, которые выделяются автоматически по требованию. В случае любых затруднений вы получите своевременную и грамотную техническую консультацию от службы поддержки.