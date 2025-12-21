Что такое экономический календарь? Экономический календарь — это инструмент, который содержит расписание важных экономических событий и публикаций, влияющих на финансовые рынки. Он включает информацию о процентных ставках, отчётах по занятости, инфляции и других ключевых показателях. Благодаря встроенному календарю и специальному виджету MetaTrader 5 вы сможете всегда быть в курсе актуальных новостей и быстро принимать взвешенные торговые решения.

Как читать экономический календарь на Форекс? Экономический календарь показывает время, дату и значимость экономических новостей и статистики, влияющих на валютный рынок. Важно обращать внимание на прогнозные и фактические значения, а также на степень важности события (низкая, средняя или высокая). Встроенный календарь MetaTrader 5 и удобный виджет помогают трейдерам легко отслеживать такие события прямо в торговом терминале или на своем сайте.