Экономический календарь

Незаменимый инструмент трейдера для фундаментального анализа финансовых рынков на основе экономических новостей. Более 900 показателей и индикаторов крупнейших экономик мира собираются из публичных источников в режиме реального времени.
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.21 23:00, EUR, Торговый баланс, Актуальное: €​-4.693 млрд, Прогноз: €​-5.562 млрд, Предыдущее: €​-6.001 млрд
2025.12.22 07:00, NOK, Уровень безработицы, Актуальное: 4.5%, Прогноз: 4.8%, Предыдущее: 4.4%
2025.12.22 08:30, HKD, Индекс потребительских цен г/г, Актуальное: 1.2%, Прогноз: 1.3%, Предыдущее: 1.2%
2025.12.22 09:00, EUR, Индекс цен производителей м/м, Актуальное: 1.0%, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: -0.2%
2025.12.22 09:00, EUR, Индекс цен производителей г/г, Актуальное: -0.2%, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.1%
2025.12.22 11:00, BRL, Индекс доверия потребителей от FGV, Прогноз: 8.2, Предыдущее: 1.3
2025.12.22 11:30, BRL, Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях
2025.12.22 12:00, MXN, Индекс экономической активности м/м, Актуальное: 1.0%, Прогноз: 0.1%, Предыдущее: -0.6%
2025.12.22 12:00, MXN, Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г, Актуальное: 1.7%, Прогноз: -0.4%, Предыдущее: 0.7%
2025.12.22 13:30, CAD, Индекс цен на промышленные товары м/м, Актуальное: 0.9%, Прогноз: 0.5%, Предыдущее: 1.7%
2025.12.22 13:30, CAD, Индекс цен на промышленные товары г/г, Актуальное: 6.1%, Прогноз: 4.8%, Предыдущее: 5.7%
2025.12.22 13:30, CAD, Индекс цен на сырье м/м, Актуальное: 0.3%, Прогноз: -0.1%, Предыдущее: 1.6%
2025.12.22 13:30, CAD, Индекс цен на сырье г/г, Актуальное: 6.4%, Прогноз: 1.8%, Предыдущее: 5.8%
2025.12.22 16:30, USD, Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей, Актуальное: 3.560%, Предыдущее: 3.560%
2025.12.22 16:30, USD, Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей, Актуальное: 3.485%, Предыдущее: 3.495%
2025.12.22 18:00, USD, Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций, Актуальное: 3.499%, Предыдущее: 3.489%
2025.12.23 05:00, JPY, Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г, Актуальное: 2.2%, Прогноз: 2.5%, Предыдущее: 2.2%
2025.12.23 05:00, JPY, Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г, Актуальное: 1.3%, Прогноз: 1.8%, Предыдущее: 1.5%
2025.12.23 05:00, SGD, Индекс потребительских цен г/г, Актуальное: 1.2%, Прогноз: 0.9%, Предыдущее: 1.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на импорт м/м, Актуальное: 0.5%, Прогноз: 0.7%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на импорт г/г, Актуальное: -1.9%, Прогноз: -2.8%, Предыдущее: -1.4%
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на экспорт м/м, Актуальное: 0.2%, Прогноз: -0.1%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, Индекс цен на экспорт г/г, Актуальное: 0.3%, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: 0.5%
2025.12.23 07:00, NOK, Задолженность населения по внутренним займам г/г, Актуальное: 3.9%, Прогноз: 3.9%, Предыдущее: 3.9%
2025.12.23 07:00, SEK, Индекс цен производителей м/м, Актуальное: 1.2%, Прогноз: -0.1%, Предыдущее: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, Индекс цен производителей г/г, Актуальное: -1.4%, Прогноз: -1.1%, Предыдущее: 0.4%
2025.12.23 08:00, EUR, ВВП кв/кв, Актуальное: 0.6%, Прогноз: 0.6%, Предыдущее: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, ВВП г/г, Актуальное: 2.8%, Прогноз: 2.8%, Предыдущее: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, Индекс цен производителей г/г, Актуальное: -2.5%, Прогноз: -1.5%, Предыдущее: 0.7%
2025.12.23 09:00, EUR, Торговый баланс без учета стран ЕС, Актуальное: €​6.918 млрд, Предыдущее: €​5.466 млрд
2025.12.23 12:00, BRL, Среднемесячный индекс потребительских цен м/м, Актуальное: 0.25%, Прогноз: 0.39%, Предыдущее: 0.20%
2025.12.23 12:00, BRL, Среднемесячный индекс потребительских цен г/г, Актуальное: 4.41%, Прогноз: 4.64%, Предыдущее: 4.50%
2025.12.23 12:00, MXN, Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м, Актуальное: 0.17%, Прогноз: 0.26%, Предыдущее: 0.47%
2025.12.23 12:00, MXN, Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м, Актуальное: 0.31%, Прогноз: 0.19%, Предыдущее: 0.04%
2025.12.23 12:00, MXN, Торговый баланс без учета сезонных колебаний, Актуальное: $​0.663 млрд, Прогноз: $​-1.435 млрд, Предыдущее: $​0.606 млрд
2025.12.23 12:00, MXN, Торговый баланс
2025.12.23 13:30, CAD, ВВП м/м, Актуальное: -0.3%, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, ВВП г/г, Актуальное: 0.4%, Прогноз: 0.6%, Предыдущее: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, ВВП кв/кв, Актуальное: 4.3%, Предыдущее: 3.8%
2025.12.23 13:30, USD, Дефлятор ВВП кв/кв, Актуальное: 3.8%, Предыдущее: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв, Актуальное: 2.9%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.23 13:30, USD, Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв, Актуальное: 2.8%, Предыдущее: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, Реальные расходы на личное потребление кв/кв, Актуальное: 3.5%, Предыдущее: 2.5%
2025.12.23 13:30, USD, Корпоративные доходы кв/кв, Актуальное: 4.4%, Прогноз: 0.3%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 13:30, USD, Продажи в составе ВВП кв/кв, Актуальное: 4.6%, Предыдущее: 7.5%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на товары длительного пользования м/м, Актуальное: -2.2%, Прогноз: 1.2%, Предыдущее: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на базовые товары длительного пользования м/м, Актуальное: 0.2%, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м, Актуальное: -1.5%, Прогноз: 0.9%, Предыдущее: 0.1%
2025.12.23 13:30, USD, Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м, Актуальное: 0.5%, Прогноз: -0.2%, Предыдущее: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м, Актуальное: 0.7%, Прогноз: 1.1%, Предыдущее: 1.2%
2025.12.23 14:15, USD, Промышленное производство от ФРС м/м, Актуальное: 0.1%, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: -0.3%
2025.12.23 14:15, USD, Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС, Актуальное: 76.0%, Прогноз: 76.0%, Предыдущее: 76.1%
2025.12.23 14:15, USD, Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м, Актуальное: 0.0%, Прогноз: -0.3%, Предыдущее: 0.0%
2025.12.23 14:15, USD, Промышленное производство от ФРС, г/г, Актуальное: -0.1%, Прогноз: 1.0%, Предыдущее: 1.6%
2025.12.23 15:00, USD, Индекс доверия потребителей от CB, Актуальное: 89.1, Прогноз: 83.4, Предыдущее: 92.9
2025.12.23 15:00, USD, Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда
2025.12.23 16:30, USD, Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей, Актуальное: 3.380%, Предыдущее: 3.460%
2025.12.23 18:00, USD, Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций, Актуальное: 3.747%, Предыдущее: 3.562%
2025.12.23 21:00, KRW, Индекс доверия потребителей, Актуальное: 109.9, Прогноз: 108.4, Предыдущее: 112.4
2025.12.23 23:50, JPY, Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г, Актуальное: 2.7%, Прогноз: 2.9%, Предыдущее: 2.7%
2025.12.23 23:50, JPY, Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике
2025.12.24 00:00, BRL, Рождественский сочельник
2025.12.24 00:00, SEK, Рождественский сочельник
2025.12.24 01:00, CNY, Объем выданных займов от Народного банка Китая, Прогноз: ¥​-0.050 трлн., Предыдущее: ¥​-0.020 трлн.
2025.12.24 01:00, CNY, Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г, Прогноз: 8.1%, Предыдущее: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г, Прогноз: 6.4%, Предыдущее: 6.5%
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс совпадающих индикаторов
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс ведущих экономических индикаторов
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м
2025.12.24 05:00, JPY, Индекс ведущих экономических индикаторов м/м
2025.12.24 10:30, INR, Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г
2025.12.24 12:00, MXN, Уровень безработицы, Прогноз: 2.6%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, Уровень безработицы без учета сезонных колебаний, Прогноз: 2.6%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.24 13:30, USD, Число заявок на пособия по безработице, Актуальное: 214 тыс, Прогноз: 227 тыс, Предыдущее: 224 тыс
2025.12.24 13:30, USD, Число получателей пособий по безработице, Актуальное: 1.923 млн, Прогноз: 1.844 млн, Предыдущее: 1.885 млн
2025.12.24 13:30, USD, Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели, Актуальное: 216.750 тыс, Прогноз: 220.796 тыс, Предыдущее: 217.500 тыс
2025.12.24 15:00, USD, Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей, Актуальное: 3.570%, Предыдущее: 3.580%
2025.12.24 15:00, USD, Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей, Актуальное: 3.585%, Предыдущее: 3.585%
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти от EIA, Прогноз: -1.190 млн, Предыдущее: -1.274 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA, Прогноз: 0.067 млн, Предыдущее: -0.742 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение импорта сырой нефти от EIA, Прогноз: 0.548 млн, Предыдущее: -0.719 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение производства дистиллятного топлива от EIA, Прогноз: 0.321 млн, Предыдущее: -0.228 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов дистиллятов от EIA, Прогноз: 0.652 млн, Предыдущее: 1.712 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение производства бензина от EIA, Прогноз: -0.145 млн, Предыдущее: 0.033 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов мазута от EIA, Прогноз: -0.051 млн, Предыдущее: 0.267 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение запасов бензина от EIA, Прогноз: 1.959 млн, Предыдущее: 4.808 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA, Предыдущее: 0.128 млн
2025.12.24 15:30, USD, Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA, Предыдущее: 0.3%
2025.12.24 16:00, CAD, Баланс бюджета, Актуальное: $​-2.278 млрд, Прогноз: $​-0.659 млрд, Предыдущее: $​-5.023 млрд
2025.12.24 16:00, CAD, Баланс бюджета за фискальный год, Актуальное: $​-18.369 млрд, Прогноз: $​-14.599 млрд, Предыдущее: $​-16.091 млрд
2025.12.24 16:30, USD, Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций, Актуальное: 3.930%, Предыдущее: 3.781%
2025.12.24 23:50, JPY, Инвестиции в иностранные облигации, Актуальное: ¥​103.0 млрд, Предыдущее: ¥​355.8 млрд
2025.12.24 23:50, JPY, Иностранные инвестиции в японские акции, Актуальное: ¥​-1234.8 млрд, Предыдущее: ¥​214.2 млрд
2025.12.25 00:00, AUD, Рождество
2025.12.25 00:00, BRL, Рождество
2025.12.25 00:00, CAD, Рождество
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.25 00:00, HKD, Рождество
2025.12.25 00:00, INR, Рождество
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.25 00:00, KRW, Рождество
2025.12.25 00:00, MXN, Рождество
2025.12.25 00:00, NZD, Рождество
2025.12.25 00:00, NOK, Рождество
2025.12.25 00:00, SGD, Рождество
2025.12.25 00:00, ZAR, Рождество
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.25 00:00, SEK, Рождество
2025.12.25 00:00, CHF, Рождество
2025.12.25 00:00, GBP, Рождество
2025.12.25 00:00, USD, Рождество
2025.12.25 05:00, JPY, Заказы в секторе строительства г/г, Актуальное: 9.5%, Прогноз: 10.6%, Предыдущее: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, Объём строительства новых домов г/г, Актуальное: -8.5%, Прогноз: 8.9%, Предыдущее: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, Объём строительства новых домов в годовом исчислении, Актуальное: 0.718 млн, Предыдущее: 0.803 млн
2025.12.25 15:30, USD, Изменение запасов природного газа от EIA, Прогноз: -226 млрд, Предыдущее: -167 млрд
2025.12.25 23:30, JPY, Индекс потребительских цен в Токио г/г, Прогноз: 1.7%, Предыдущее: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г, Прогноз: 3.2%, Предыдущее: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г, Прогноз: 2.8%, Предыдущее: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Уровень безработицы, Прогноз: 2.4%, Предыдущее: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м, Предыдущее: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, Соотношение числа вакансий и соискателей, Прогноз: 1.18, Предыдущее: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, Розничные продажи м/м
2025.12.25 23:50, JPY, Розничные продажи г/г
2025.12.25 23:50, JPY, Розничные продажи крупных продавцов г/г
2025.12.25 23:50, JPY, Промышленное производство м/м
2025.12.25 23:50, JPY, Промышленное производство г/г
2025.12.25 23:50, JPY, Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м
2025.12.25 23:50, JPY, Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м
2025.12.26 00:00, AUD, День подарков
2025.12.26 00:00, CAD, День подарков
2025.12.26 00:00, EUR, День Святого Стефана
2025.12.26 00:00, HKD, Первый будний день после Рождества
2025.12.26 00:00, EUR, День Святого Стефана
2025.12.26 00:00, NZD, День подарков
2025.12.26 00:00, NOK, День подарков
2025.12.26 00:00, ZAR, День доброй воли
2025.12.26 00:00, SEK, День подарков
2025.12.26 00:00, CHF, День Святого Стефана
2025.12.26 00:00, GBP, День подарков
2025.12.26 11:30, INR, Рост объёма банковского кредитования г/г, Прогноз: 11.7%, Предыдущее: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Рост объёма привлечённых депозитов г/г, Прогноз: 10.1%, Предыдущее: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Валютные резервы, Прогноз: $​702.918 млрд, Предыдущее: $​688.949 млрд
2025.12.26 17:30, BRL, Валютные потоки
2025.12.26 18:00, USD, Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes, Предыдущее: 406
2025.12.26 18:00, USD, Общее число буровых установок в США от Baker Hughes, Предыдущее: 542
2025.12.27 01:30, CNY, Прибыль в промышленности за период с начала года г/г, Предыдущее: 1.9%
2025.12.28 23:50, JPY, Публикация резюме мнений от Банка Японии
2025.12.29 07:00, NOK, Розничные продажи м/м, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Розничные продажи г/г, Прогноз: 3.9%, Предыдущее: 3.3%
2025.12.29 07:00, SEK, Баланс внешней торговли товарами, Прогноз: Kr​0.0 млрд, Предыдущее: Kr​1.5 млрд
2025.12.29 07:00, GBP, Индекс цен на жилье от Nationwide м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, Индекс цен на жилье от Nationwide г/г, Прогноз: 1.9%, Предыдущее: 1.8%
2025.12.29 08:30, HKD, Объем экспорта г/г, Прогноз: 15.5%, Предыдущее: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Объем импорта г/г, Прогноз: 16.2%, Предыдущее: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Торговый баланс, Прогноз: HK$​-33.725 млрд, Предыдущее: HK$​-39.900 млрд
2025.12.29 11:00, BRL, Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м, Прогноз: 0.62%, Предыдущее: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях
2025.12.29 13:50, EUR, Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF, Предыдущее: 2.079%
2025.12.29 13:50, EUR, Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF, Предыдущее: 2.117%
2025.12.29 13:50, EUR, Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF, Предыдущее: 2.146%
2025.12.29 15:00, USD, Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м, Прогноз: -0.7%, Предыдущее: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г, Прогноз: -6.0%, Предыдущее: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, Предыдущее: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Индекс производственной активности от ФРБ Далласa
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение импорта сырой нефти от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение производства дистиллятного топлива от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов дистиллятов от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение производства бензина от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов мазута от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение запасов бензина от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA
2025.12.29 15:30, USD, Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA
2025.12.29 16:30, USD, Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей, Предыдущее: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей, Предыдущее: 3.485%
2025.12.29 20:30, AUD, Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC
2025.12.29 20:30, BRL, Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC
2025.12.29 20:30, CAD, Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC
2025.12.29 20:30, JPY, Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC
2025.12.29 20:30, MXN, Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC
2025.12.29 20:30, NZD, Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC
2025.12.29 20:30, ZAR, Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC
2025.12.29 20:30, CHF, Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC
2025.12.29 20:30, GBP, Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
2025.12.29 20:30, EUR, Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC
2025.12.29 21:00, KRW, Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи, Прогноз: 71, Предыдущее: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Промышленное производство м/м, Прогноз: 3.1%, Предыдущее: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Промышленное производство г/г, Прогноз: -4.6%, Предыдущее: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Розничные продажи м/м, Прогноз: 0.3%, Предыдущее: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Индекс активности в сфере услуг м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: -0.6%

Часто задаваемые вопросы

Что такое экономический календарь?

Экономический календарь — это инструмент, который содержит расписание важных экономических событий и публикаций, влияющих на финансовые рынки. Он включает информацию о процентных ставках, отчётах по занятости, инфляции и других ключевых показателях. Благодаря встроенному календарю и специальному виджету MetaTrader 5 вы сможете всегда быть в курсе актуальных новостей и быстро принимать взвешенные торговые решения.

Как читать экономический календарь на Форекс?

Экономический календарь показывает время, дату и значимость экономических новостей и статистики, влияющих на валютный рынок. Важно обращать внимание на прогнозные и фактические значения, а также на степень важности события (низкая, средняя или высокая). Встроенный календарь MetaTrader 5 и удобный виджет помогают трейдерам легко отслеживать такие события прямо в торговом терминале или на своем сайте.

Как торговать по экономическому календарю?

Экономический календарь используют для торговли на новостях или для избегания рисков, связанных с волатильностью рынка в момент публикации данных. Например, если фактические показатели сильно отличаются от прогнозов, рынок может резко отреагировать, что открывает возможности для краткосрочной торговли. Установите удобный виджет экономического календаря MetaTrader 5, чтобы всегда своевременно реагировать на важные события.