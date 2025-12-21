Важность событий
Что такое экономический календарь?
Экономический календарь — это инструмент, который содержит расписание важных экономических событий и публикаций, влияющих на финансовые рынки. Он включает информацию о процентных ставках, отчётах по занятости, инфляции и других ключевых показателях. Благодаря встроенному календарю и специальному виджету MetaTrader 5 вы сможете всегда быть в курсе актуальных новостей и быстро принимать взвешенные торговые решения.
Как читать экономический календарь на Форекс?
Экономический календарь показывает время, дату и значимость экономических новостей и статистики, влияющих на валютный рынок. Важно обращать внимание на прогнозные и фактические значения, а также на степень важности события (низкая, средняя или высокая). Встроенный календарь MetaTrader 5 и удобный виджет помогают трейдерам легко отслеживать такие события прямо в торговом терминале или на своем сайте.
Как торговать по экономическому календарю?
Экономический календарь используют для торговли на новостях или для избегания рисков, связанных с волатильностью рынка в момент публикации данных. Например, если фактические показатели сильно отличаются от прогнозов, рынок может резко отреагировать, что открывает возможности для краткосрочной торговли. Установите удобный виджет экономического календаря MetaTrader 5, чтобы всегда своевременно реагировать на важные события.