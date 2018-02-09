FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Ближайшие цели:
Если отложенный ордер не срабатывает и цена проходит уровень @sl@ - 1.0405 - прогноз удаляется.
Я считаю что америке невыгодно когда евро дешовое. В европе повышается конкурентная способность с удешевлением евро. За счёт этого всегда ростёт експорт с европы. А американзы всётаки хотят убрать таможенные барьеры на тавар между америкой и европой.
Sergey Novokhatskiy:Да, вот когда было странное падение на робо - еврик долетел в моменте до 0,95... так что надо думать, что вполне может - слишком зыбкое у объединенного Евро всё его состояние... может начать скидывать балласт...
0,97-0,98... остальное всё так просто всплески.
Дорогу вверх надо смотреть не ранее:
Lesorub:Вроде тоже от нефти сильно зависит - вот и дернул наверх... значит может быть большая коррекция...
или долг или приглашение:
На GBPUSD сейчас мощная третья импульсная волна вниз. Если ничего не изменится, то через год (к январю 2018) ожидается GBP < USD, к августу 2018 падение до 0.8500. Затем скорее всего коррекция вверх.
Очевидно, Брэкзит действует.
Время продать и 50 пп забрать...
Фомки на носу, все по ... барабану...
Похоже не туда!
