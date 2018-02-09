FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 538
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
евро, если можно показать.
Спасибо!
Тума, ты ж сам неплохо рисуешь
Ну вообще да, красиво стало. А то всё музыка да музыка )По евро коллы или путы у тебя?
USDCAD сбывается
USDCAD сбывается
За постик по енке спасибки.)
Чуть труды не пропали по набору.)
У меня с рельсой так не получается.
За постик по енке спасибки.)
Чуть труды не пропали по набору.)
У меня с рельсой так не получается.
По этой 1.2555
ПОЕХАЛИ!
Тренируете выдержку ?
с 18 числа ни одного поста)))
Я тоже свой к вечеру удалю, )))
Не надо, мы в трауре
Евро флетит...А чтобы купить что нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное )))
тебе ж сказали, что ожидается перехай,чтобы скучно не было.
А потом рояль)
Давай удалим свои сообщения вечером(как прочитаешь).
СМСку мне кинь если чО )
Спасибо.
Какую СМСку плин )))) ???
Я что то пропустил что ли. Что случилось, что за траур , что за 18 число?