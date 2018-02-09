FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 538

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tuma_news:

евро, если можно показать.

Спасибо!

Тума, ты ж сам неплохо рисуешь

Ну вообще да, красиво стало. А то всё музыка да музыка )

По евро коллы или путы у тебя?
 

USDCAD сбывается

 
Aleksandr Yakovlev:

USDCAD сбывается

1.2354 там долг для продаж...
 
Lesorub:


За постик по енке спасибки.) 

Чуть труды не пропали по набору.)

У меня с рельсой так  не получается.

 
sterva:

За постик по енке спасибки.) 

Чуть труды не пропали по набору.)

У меня с рельсой так  не получается.

Да Илья молодец, снайперский вход!
 
Aleksandr Yakovlev:

По этой 1.2555



 

ПОЕХАЛИ!


 
tuma_news:

Тренируете выдержку ?

с 18 числа ни одного поста)))

Я тоже свой к вечеру  удалю, )))

Не надо, мы в трауре

Евро флетит...

А чтобы купить что нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное )))
 
tuma_news:

тебе  ж  сказали, что  ожидается перехай,чтобы скучно не было.

А потом рояль)

Давай удалим свои сообщения вечером(как прочитаешь).

СМСку мне кинь если чО )

Спасибо.

Какую СМСку плин )))) ???


 

Я что то пропустил что ли. Что случилось, что за траур , что за 18 число?

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