FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 670

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Н1 сигнальная свеча от 03.11.17 г.

ТР 1.1662 

 
Dmitry Chepik:

Что то старичка нет,а то у меня стоп по евро выбило )))

Повторный вход : 1.1570 бай, стоп 1.1548

Илья говорил про 1550. Может 1547 поставишь, иначе ненароком спредом может задеть)))
 
2019ags:

А как-же https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page632#comment_5966837

Вы с другой планеты к нам в гости???     


 
2019ags:

А как-же https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page632#comment_5966837


Используйте редактор сообщений - кнопку "Карман":

  • Кнопка Вставить из кармана - вставка содержимого из "кармана". Карман - это специальный буфер обмена, с помощью которого можно удобно обмениваться данными из различных разделов сайта MQL5.community: ФорумСигналыМаркетРабота, а также Графики. Предварительно необходимо поместить содержимое в карман с помощью одноименной контекстной команды в карман.


Перешли в нужное сообщение, кликнули на кнопке "карман":

Копирование сообщения в "карман" mql5.com

После этого в редакторе сообщений просто вставляете содержимое из "Кармана" (Кнопка Вставить из кармана).


Вот как выглядит сообщение из Кармана:


 

О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те кто лучше нас… Им просто не до нас ...    О.Хайям 

 
Lesorub:

Вы с другой планеты к нам в гости???     



Да нет). Не бот) .. Просто вопрос задал...

 
Vladimir Karputov:

Используйте редактор сообщений - кнопку "Карман":

  • Кнопка  - вставка содержимого из "кармана". Карман - это специальный буфер обмена, с помощью которого можно удобно обмениваться данными из различных разделов сайта MQL5.community: ФорумСигналыМаркетРабота, а также Графики. Предварительно необходимо поместить содержимое в карман с помощью одноименной контекстной команды в карман.


Перешли в нужное сообщение, кликнули на кнопке "карман":

После этого в редакторе сообщений просто вставляете содержимое из "Кармана" (Кнопка ).


Вот как выглядит сообщение из Кармана:




Спасибо. Учту

 

Японская Йена

Дневной Интервал, имеем Восходящую Тенденцию, поэтому шанс хода вверх после Коррекции велик

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

USDJPY, D1, 2017.11.07

InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

Восходящий канал на дневном Интервале

USDJPY, D1, 2017.11.07, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real


Точка входа, цена пробила Опорную точку Нисходящего, Коррекционного отката, тут и Бай, стоп-лосс за последнюю Впадину

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

USDJPY, M30, 2017.11.07

InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

Точка входа после слома Коррекционного отката

USDJPY, M30, 2017.11.07, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real


 
Sergey Lazarenko:

Японская Йена

Дневной Интервал, имеем Восходящую Тенденцию, поэтому шанс хода вверх после Коррекции велик


Точка входа, цена пробила Опорную точку Нисходящего, Коррекционного отката, тут и Бай, стоп-лосс за последнюю Впадину

Такие красивые картинки, что так и хочется продать еньку, чесслово.
 
Renat Akhtyamov:
Такие красивые картинки, что так и хочется продать еньку, чесслово.

так давай, за чем же дело стало? делай Селл! А потом посмотрим!

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