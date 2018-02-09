FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 670
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Н1 сигнальная свеча от 03.11.17 г.
ТР 1.1662
Что то старичка нет,а то у меня стоп по евро выбило )))
Повторный вход : 1.1570 бай, стоп 1.1548
А как-же https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page632#comment_5966837
Вы с другой планеты к нам в гости???
А как-же https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page632#comment_5966837
Используйте редактор сообщений - кнопку "Карман":
Перешли в нужное сообщение, кликнули на кнопке "карман":
После этого в редакторе сообщений просто вставляете содержимое из "Кармана" (Кнопка ).
Вот как выглядит сообщение из Кармана:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.10.26 20:47
ага...
О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те кто лучше нас… Им просто не до нас ... О.Хайям
Вы с другой планеты к нам в гости???
Да нет). Не бот) .. Просто вопрос задал...
Используйте редактор сообщений - кнопку "Карман":
Перешли в нужное сообщение, кликнули на кнопке "карман":
После этого в редакторе сообщений просто вставляете содержимое из "Кармана" (Кнопка ).
Вот как выглядит сообщение из Кармана:
Спасибо. Учту
Японская Йена
Дневной Интервал, имеем Восходящую Тенденцию, поэтому шанс хода вверх после Коррекции велик
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDJPY, D1, 2017.11.07
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Восходящий канал на дневном Интервале
Точка входа, цена пробила Опорную точку Нисходящего, Коррекционного отката, тут и Бай, стоп-лосс за последнюю Впадину
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDJPY, M30, 2017.11.07
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Точка входа после слома Коррекционного отката
Японская Йена
Дневной Интервал, имеем Восходящую Тенденцию, поэтому шанс хода вверх после Коррекции велик
Точка входа, цена пробила Опорную точку Нисходящего, Коррекционного отката, тут и Бай, стоп-лосс за последнюю Впадину
Такие красивые картинки, что так и хочется продать еньку, чесслово.
так давай, за чем же дело стало? делай Селл! А потом посмотрим!