FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 695
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значит посылаешь накуй? )
Спасибо!
про точки рассказываешь, я те чо, школьник?
это уже давно пройдено и алгоритмировано
ой Тума, ппц полный...тут уже последние штрихи вносятся, а ты пункт А, пункт Б...
про точки рассказываешь
я те чо, школьник?
это уже давно пройдено и алгоритмировано
ой Тума, ппц полный...тут уже последние штрихи вносятся, а ты пункт А, пункт Б...
Рена, )
Чем я тебя обидел то ? )
Резкий какой-то стал )
Ночью разрядку не получил что-ли )
Рена, )
Чем я тебя обидел то ? )
Резкий какой-то стал )
Ночью разрядку не получил что-ли )
странный вопрос, ты ж в курсе
кофе запасайся
после шаха будет мат, после чего очень даже пригодится коньяк
суперстар я... запямотовал... да и отроки кричат - поучи говорят... хотя их учить - только портить
будет флет по евре не менее чем год - значит готово
Хорошо)
На сейчас какой у тебя прогноз по евро/юсд ?
Спасибо!
суперстар я... запямотовал... да и отроки кричат - поучи говорят... хотя их учить - только портить
не спорю, но ты глумишься
однако я не против, народ без ума от прогнозов
Хорошо)
На сейчас какой у тебя прогноз по евро/юсд ?
Спасибо!
иди индюки пользуй на голубом. я такой детской шнягой уже переболел
на этом адью.ах да, прогнозируй дальшо, звезд много
Покажи что ты пользуешь? )
Можно на почту)
Покажи что ты пользуешь? )
Можно на почту)
флет