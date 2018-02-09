FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 695

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tuma_news:

значит посылаешь накуй? )

Спасибо!

про точки рассказываешь, я те чо, школьник?

это уже давно пройдено и алгоритмировано

ой Тума, ппц полный...

тут уже последние штрихи вносятся, а ты пункт А, пункт Б...
 
Renat Akhtyamov:

про точки рассказываешь

я те чо, школьник?

это уже давно пройдено и алгоритмировано

ой Тума, ппц полный...

тут уже последние штрихи вносятся, а ты пункт А, пункт Б...

Рена, )

Чем я тебя обидел то ? )

Резкий какой-то  стал )

Ночью разрядку не получил что-ли )

 
tuma_news:

Рена, )

Чем я тебя обидел то ? )

Резкий какой-то  стал )

Ночью разрядку не получил что-ли )

будет флет по евре не менее чем год - значит готово
 
Renat Akhtyamov:

странный вопрос, ты ж в курсе

кофе запасайся

после шаха будет мат, после чего очень даже пригодится коньяк


суперстар я... запямотовал... да и отроки кричат - поучи говорят... хотя их учить - только портить


 
Renat Akhtyamov:
будет флет по евре не менее чем год - значит готово

Хорошо)

На сейчас какой у тебя прогноз по евро/юсд ?

Спасибо!

 
nahdi:

суперстар я... запямотовал... да и отроки кричат - поучи говорят... хотя их учить - только портить 

не спорю, но ты глумишься

однако я не против, народ без ума от прогнозов

 
tuma_news:

Хорошо)

На сейчас какой у тебя прогноз по евро/юсд ?

Спасибо!

флет
 
Renat Akhtyamov:

иди индюки пользуй на голубом. я такой детской шнягой уже переболел

на этом адью.

ах да, прогнозируй дальшо, звезд много

Покажи что ты  пользуешь? )

Можно на почту)

 
tuma_news:

Покажи что ты  пользуешь? )

Можно на почту)

от а до б - моё
 
Renat Akhtyamov:
флет
Ну да - по 150 туда сюда. Отрокам центовиков не хватит
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