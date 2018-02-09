FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 731
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никак с просадки вылезти не могу, все жду чего то.
Никак с просадки вылезти не могу, все жду чего то.
ээ, вы там выше успокойтесь, а то я запаникую! А это плохо(
ээ, вы там выше успокойтесь, а то я запаникую! А это плохо(
и все таки сдается мне что цена на форе тормозит... т.е. приходит позже на 8 часов, где то так
Что то я не вкурил, а откуда цена была 1727, в смысле тогда , когда писал в 13-09. Ведь у меня цыфири были совсем другие
Причина для паники может быть лишь одна - если у вас отсутствует понимание того, что происходит, как у мимо пролетавшего ветра
а вот и умники появились сразу же))
а вот и умники появились сразу же))
Не надо поддаваться на текущие движения евро .Надо покупать вплоть до 1,1920-40
Еще один камикадзе...