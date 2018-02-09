FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 731

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Никак с просадки вылезти не могу, все жду чего то.

 
Aleksandr Yakovlev:

Никак с просадки вылезти не могу, все жду чего то.

а у меня спрос и предложение в топку полетит. обидно.... за классику обидно...
 

ээ, вы там выше успокойтесь, а то я запаникую! А это плохо(

 
Nachyn Anaiool:

ээ, вы там выше успокойтесь, а то я запаникую! А это плохо(

А есть повод для паники? Слабонервным на форекс делать нечего. Тем более внутри дня
 
Причина для паники может быть лишь одна - если у вас отсутствует понимание того, что происходит, как у мимо пролетавшего ветра
 
Renat Akhtyamov:

и все таки сдается мне что цена на форе тормозит... т.е. приходит позже на 8 часов, где то так



Что то я не вкурил, а откуда цена была 1727, в смысле тогда , когда писал в 13-09. Ведь у меня цыфири были совсем другие

 
nahdi:
Причина для паники может быть лишь одна - если у вас отсутствует понимание того, что происходит, как у мимо пролетавшего ветра

а вот и умники появились сразу же))

 
Nachyn Anaiool:

а вот и умники появились сразу же))

мы просто торгуем!


 

Не надо поддаваться на текущие движения евро .Надо покупать вплоть до 1,1920-40

 

Еще один камикадзе...   


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