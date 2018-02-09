FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 793
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Если это, то нет пока ...
Значит Аудидас....)))
Значит Аудидас....)))
нет там входа пока, цена в середине диапазона
она также и вниз могла слететь
(впрочем, что скоро и будет, 0.8637 там первый лимит нижний...)
0.8924 верхний первый лимит
все наладится ...
все дело в баксе...
индекс почти отработал верхнюю цель на двойном аукционе с Н4
все дело в баксе...
индекс почти отработал верхнюю цель на двойном аукционе с Н4
Не знаю. В чужом огороде трудно картошку копать-можно задницей об ожину уколоться.
Вижу,что за час до канадской ставки пара баксо/лунь подскочила,т.е. сделала основной забег. При этом,индекс доллара DX начал основной рост в это время,а индекс канадца PHLX на ставке дёрнулся и резко упал,тем самым усилив бакс. В итоге имеем(почему-то)опережающий импульс по канадцу,который я взял 2мя ордерами из 6ти на основании среднесрочной ТА,но,увы,не на биржевых умозаключениях. Интересно "Голубые" наварились?
Не знаю. В чужом огороде трудно картошку копать-можно задницей об ожину уколоться.
Вижу,что за час до канадской ставки пара баксо/лунь подскочила,т.е. сделала основной забег. При этом,индекс доллара DX начал основной рост в это время,а индекс канадца PHLX на ставке дёрнулся и резко упал,тем самым усилив бакс. В итоге имеем(почему-то)опережающий импульс по канадцу,который я взял 2мя ордерами из 6ти на основании среднесрочной ТА,но,увы,не на биржевых умозаключениях. Интересно "Голубые" наварились?
Заработок у 95% по скорости дольше чем слив...
-------
а чтоб так не было, пользуйтесь, неоднократно показывал
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
Заработок у 95% по скорости дольше чем слив...
Ты мне хочешь объяснить почему по канадцу прошёл опережающий за час до офновости?
Ты мне хочешь объяснить почему по канадцу прошёл опережающий за час до офновости?
а чтоб так не было, пользуйтесь, неоднократно показывал
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
1. Как не было? Чтоб не было разводов на форе?
2. Не,Ренка,Оанда мне не подходит. Я должен жить своим умом. Так,перепровериться,если торгуемая пара есть на Оанде,ещё имеет смысл.
1. Как не было? Чтоб не было разводов на форе?
2. Не,Ренка,Оанда мне не подходит. Я должен жить своим умом. Так,перепровериться,если торгуемая пара есть на Оанде,ещё имеет смысл.
Полковник, у тебя хорошая система, я на такой торговал когда то, но использовал мажоры. Не слил, что приятно...
Я выше прочерк в пост добавил.