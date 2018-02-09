FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 793

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Lesorub:

Если это, то нет пока ...



Значит Аудидас....)))

 
sterva:

Значит Аудидас....)))

нет там входа пока, цена в середине диапазона

она также и вниз могла слететь

(впрочем, что скоро и будет, 0.8637 там первый лимит нижний...)

                                                0.8924 верхний первый лимит

 
Lesorub:

все наладится ...

Я как старый веерист хлопаю в ладоши. Хорошо смотрится. Присваиваю тебе звание "заслуженный акробат  ветки" и желаю чтобы обратным импульсом твой счёт никогда не выносило.
 

все дело в баксе...

индекс почти отработал верхнюю цель на двойном аукционе с Н4

 
Lesorub:

все дело в баксе...

индекс почти отработал верхнюю цель на двойном аукционе с Н4


Не знаю. В чужом огороде трудно картошку копать-можно задницей об ожину уколоться.

Вижу,что за час до канадской ставки пара баксо/лунь подскочила,т.е. сделала основной забег. При этом,индекс доллара DX начал основной рост в это время,а индекс канадца PHLX на ставке дёрнулся и резко упал,тем самым усилив бакс. В итоге имеем(почему-то)опережающий импульс по канадцу,который я взял 2мя ордерами из 6ти на основании среднесрочной ТА,но,увы,не на биржевых умозаключениях. Интересно "Голубые" наварились?

 
Vadens:

Не знаю. В чужом огороде трудно картошку копать-можно задницей об ожину уколоться.

Вижу,что за час до канадской ставки пара баксо/лунь подскочила,т.е. сделала основной забег. При этом,индекс доллара DX начал основной рост в это время,а индекс канадца PHLX на ставке дёрнулся и резко упал,тем самым усилив бакс. В итоге имеем(почему-то)опережающий импульс по канадцу,который я взял 2мя ордерами из 6ти на основании среднесрочной ТА,но,увы,не на биржевых умозаключениях. Интересно "Голубые" наварились?

Заработок у 95% по скорости дольше чем слив...

-------

а чтоб так не было, пользуйтесь, неоднократно показывал

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

Валютные позиции | Коэффициенты открытых позиций Форекс | OANDA
  • www.oanda.com
На этих графиках показаны разбивки по последним открытым позициям для основных валютных пар, взятые из книг OANDA. Выборка информации осуществляется каждые 20 минут. Как интерпретировать эти графики (Смотреть видео-учебник) Соотношения позиций. Показывает процент открытых позиций, удерживаемых для каждой из основных валютных пар. Для каждой...
 
Renat Akhtyamov:
Заработок у 95% по скорости дольше чем слив...

Ты мне хочешь объяснить почему по канадцу прошёл опережающий за час до офновости?

 
Vadens:

Ты мне хочешь объяснить почему по канадцу прошёл опережающий за час до офновости?

нет, т.к. я уже это сделал
 
Renat Akhtyamov:


а чтоб так не было, пользуйтесь, неоднократно показывал

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios


1. Как не было? Чтоб не было разводов на форе?

2. Не,Ренка,Оанда мне не подходит. Я должен жить своим умом. Так,перепровериться,если торгуемая пара есть на Оанде,ещё имеет смысл.

 
Vadens:

1. Как не было? Чтоб не было разводов на форе?

2. Не,Ренка,Оанда мне не подходит. Я должен жить своим умом. Так,перепровериться,если торгуемая пара есть на Оанде,ещё имеет смысл.

Полковник, у тебя хорошая система, я на такой торговал когда то, но использовал мажоры. Не слил, что приятно...

Я выше прочерк в пост добавил.

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