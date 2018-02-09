FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 234

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Lesorub:

спс

фунт, ауди, киви - все на уровнях...

и что - то ждут      ‌


Фунт нормально пошел по недельке.

С‌корее всего будет флет пока, но жду вход в бай (думаю фигурку даст минимум).

А‌удь жду еще вверх немного, но это ИМХО (считаю добежит до 0.8 в итоге). Киви не смотрю пока.

З‌олото закрыла без убытка только из за набора (не стала испытывать судьбу).

По луню возможно зря Sergey Novokhatskiy закрылся. В откат хоть свои забрать с набора.(

 
sterva:


Фунт нормально пошел по недельке.

С‌корее всего будет флет пока, но жду вход в бай (думаю фигурку даст минимум).

А‌удь жду еще вверх немного, но это ИМХО (считаю добежит до 0.8 в итоге). Киви не смотрю пока.

З‌олото закрыла без убытка только из за набора (не стала испытывать судьбу).

По луню возможно зря Sergey Novokhatskiy закрылся. В откат хоть свои забрать с набора.(

где - то так ...   
 
tuma_news:

ЮСД/КАД  полагаю можно  продать)

Уже на макушке  цена)

(Его  не прогножу,просто открыл график).‌

теперь можете закрыть график ...
 
sterva:


Фунт нормально пошел по недельке.

С‌корее всего будет флет пока, но жду вход в бай (думаю фигурку даст минимум).

А‌удь жду еще вверх немного, но это ИМХО (считаю добежит до 0.8 в итоге). Киви не смотрю пока.

З‌олото закрыла без убытка только из за набора (не стала испытывать судьбу).

По луню возможно зря Sergey Novokhatskiy закрылся. В откат хоть свои забрать с набора.(

австралийца всё не рекомендую брать в лонги, созрел он.

Луня я не закрывал, он сам закрылся по стопу :0))‌

 

бездна...‌

 
Sergey Novokhatskiy:

бездна...‌


Спасибо.)
 
Sergey Novokhatskiy:

бездна...‌

бездна...

 
Lesorub:

бездна...

Лесоруб, открываю тебе 30 минутку пожалуйста:

Если я вижу четкий сигнал на продажу- в бездну(перелом), то ‌я не лезу на откатах в покупки... последствия бывают очень болезненные

 

В принципе у каждого своя тактика торговли.

Я думаю тебе надо давно уже было сделать похожий ‌сигнал:

https://www.mql5.com/ru/signals/129797

С десяток подписчиков уже бы давно было.

Без всякой иронии.‌

 
Sergey Novokhatskiy:

Лесоруб, открываю тебе 30 минутку пожалуйста:

Если я вижу четкий сигнал на продажу- в бездну(перелом), то ‌я не лезу на откатах в покупки... последствия бывают очень болезненные

профитный стоп в 1 пункт,   

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