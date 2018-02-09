FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 234
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спс
фунт, ауди, киви - все на уровнях...
и что - то ждут
Фунт нормально пошел по недельке.
Скорее всего будет флет пока, но жду вход в бай (думаю фигурку даст минимум).
Аудь жду еще вверх немного, но это ИМХО (считаю добежит до 0.8 в итоге). Киви не смотрю пока.
Золото закрыла без убытка только из за набора (не стала испытывать судьбу).
По луню возможно зря Sergey Novokhatskiy закрылся. В откат хоть свои забрать с набора.(
Фунт нормально пошел по недельке.
Скорее всего будет флет пока, но жду вход в бай (думаю фигурку даст минимум).
Аудь жду еще вверх немного, но это ИМХО (считаю добежит до 0.8 в итоге). Киви не смотрю пока.
Золото закрыла без убытка только из за набора (не стала испытывать судьбу).
По луню возможно зря Sergey Novokhatskiy закрылся. В откат хоть свои забрать с набора.(
ЮСД/КАД полагаю можно продать)
Уже на макушке цена)
(Его не прогножу,просто открыл график).
Фунт нормально пошел по недельке.
Скорее всего будет флет пока, но жду вход в бай (думаю фигурку даст минимум).
Аудь жду еще вверх немного, но это ИМХО (считаю добежит до 0.8 в итоге). Киви не смотрю пока.
Золото закрыла без убытка только из за набора (не стала испытывать судьбу).
По луню возможно зря Sergey Novokhatskiy закрылся. В откат хоть свои забрать с набора.(
австралийца всё не рекомендую брать в лонги, созрел он.
Луня я не закрывал, он сам закрылся по стопу :0))
бездна...
бездна...
Спасибо.)
бездна...
бездна...
бездна...
Лесоруб, открываю тебе 30 минутку пожалуйста:
Если я вижу четкий сигнал на продажу- в бездну(перелом), то я не лезу на откатах в покупки... последствия бывают очень болезненные
В принципе у каждого своя тактика торговли.
Я думаю тебе надо давно уже было сделать похожий сигнал:
https://www.mql5.com/ru/signals/129797
С десяток подписчиков уже бы давно было.
Без всякой иронии.
Лесоруб, открываю тебе 30 минутку пожалуйста:
Если я вижу четкий сигнал на продажу- в бездну(перелом), то я не лезу на откатах в покупки... последствия бывают очень болезненные
профитный стоп в 1 пункт,