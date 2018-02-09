FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 391
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А как эти подциклы увидеть/определить?
Да и циклы тоже, как увидеть?
achtopridumat:
Сергей ... блин ну проще, по братцки)
тут все просто и в тоже время сложно!
все зависит от каждой личности в отдельности, так как даже если все наглядно покажешь и разложишь по полочкам, то только какой то процент сможет понять , что им преподносят и то поймут от объема всей информации только часть!.. - это факт проверенный не только мной!
некоторые используют астрорасчеты с математическими и совмещают с работами некого мистера Ганна. Иные идут своим путем, совмещая разные системы...
вот возьмем к примеру рубль!
на середину конец апреля у него должно образоваться некое донышко!
это был астро расчет, сделанный еще в прошлом году и не мной!
этот момент проверим конечно в очередной раз, но как видим в середине апреля действительно донышко образовалось!
я полагаю, что эта информация носит долгосрочный характер и просто так развернуть курс весьма не просто... возможно рубль против бакса еще разок укрепится и даже допускаю. что оформит новый минимум за последний год! Такое мнение уместно, потому как условия несут долгосрочный характер!
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к сожалению не могу найти ссылку по астропрогнозу рубля на 2017 год где это прочитал...
сейчас пытался, но все что попадается все не то!
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вывод за свой опыт такой - не важно на каком уровне находится цена, важно в каком времени!...
время первично, цена вторична!
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я использую геометрические фигуры на графике и волновую структуру в виде зигзага разных скоростей, где есть основной (главный) зигзаг который показывает ход и зигзаги более скоростные которые показывают волновую структуру в главном зигзаге, так как то что перечислил выше не усваиваю... вернее усваиваю, но как и все только какую-то часть!
этот подход работает не на всех валютных парах к сожалению!
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если есть желания разобраться, то это зависит только от самого себя... к сожалению делиться наработками в мире денег ведет к краху того кто делится, но направить могут, а дальше все зависит от сами знаете кого! ... по этому и существуют сигналы в продаже!!!
-------------деньги любят тишину----------------
я использую геометрические фигуры на графике и волновую структуру в виде зигзага разных скоростей, где есть основной (главный) зигзаг который показывает ход и зигзаги более скоростные которые показывают волновую структуру в главном зигзаге, так как то что перечислил выше не усваиваю... вернее усваиваю, но как и все только какую-то часть!
этот подход работает не на всех валютных парах к сожалению!
просто покажите тест честный интересно же с графиками эквити и баланса ..Да и еще учитывая ваш график баланса и эквити того счета .Мысля одна увас все так же как и всех .Если вы торговали бы по тренду как говорите то такого бы просто напросто не было бы я думаю .Либо вы учитываете тренд но добавляетесь на коррекциях по тренду ,но почему то корреекции становятся более глубже чем ожидалось )))
некоторые доработки ужо есть (с февраля, М1):
Пока больше новых мыслей нет. Однако - это уже красная тряпка...
4 месяца трудов и нервов насмарку
Продал на всю котлетку?
ну как на всю пунктов 100 еще осталось), но думаю их не хватит(
ну как на всю пунктов 100 еще осталось), но думаю их не хватит(
первая мысль как говорят )))1,2))))))))))))