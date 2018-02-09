FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 391

Новый комментарий
 
Макрон лидирует на выборах в заморских территориях Франции, сообщили СМИ
 
Sergey Lazarenko:

А как эти подциклы увидеть/определить?

Да и циклы тоже, как увидеть?


achtopridumat:
Сергей ... блин ну проще, по братцки)


тут все просто и в тоже время сложно!
все зависит от каждой личности в отдельности, так как даже если все наглядно покажешь и разложишь по полочкам, то только какой то процент сможет понять , что им преподносят и то поймут от объема всей информации только часть!.. - это факт проверенный не только мной! 
некоторые используют астрорасчеты с математическими и совмещают с работами некого мистера Ганна. Иные идут своим путем, совмещая разные системы... 

вот возьмем к примеру рубль!
на середину конец апреля у него должно образоваться некое донышко!
это был астро расчет, сделанный еще в прошлом году и не мной! 
этот момент проверим конечно в очередной раз, но как видим в середине апреля действительно донышко образовалось!
я полагаю, что эта информация носит долгосрочный характер и просто так развернуть курс весьма не просто... возможно рубль против бакса еще разок укрепится и даже допускаю. что оформит новый минимум за последний год! Такое мнение уместно, потому как условия несут долгосрочный характер!
--------------------------------
к сожалению не могу найти ссылку по астропрогнозу рубля на 2017 год где это прочитал...
сейчас пытался, но все что попадается все не то!
---------------------------------
вывод за свой опыт такой - не важно на каком уровне находится цена, важно в каком времени!...
 время первично, цена вторична!
--------------------------------
я использую геометрические фигуры на графике и волновую структуру в виде зигзага разных скоростей, где есть основной (главный) зигзаг который показывает ход и зигзаги более скоростные которые показывают волновую структуру в главном зигзаге, так как то что перечислил выше не усваиваю... вернее усваиваю, но как и все только какую-то часть!
этот подход работает не на всех валютных парах к сожалению! 
---------------------------------
если есть желания разобраться, то это зависит только от самого себя... к сожалению делиться наработками в мире денег ведет к краху того кто делится, но направить могут, а дальше все зависит от сами знаете кого! ... по этому и существуют сигналы в продаже!!!
-------------деньги любят тишину----------------

 
Sergey Nokhrin:


я использую геометрические фигуры на графике и волновую структуру в виде зигзага разных скоростей, где есть основной (главный) зигзаг который показывает ход и зигзаги более скоростные которые показывают волновую структуру в главном зигзаге, так как то что перечислил выше не усваиваю... вернее усваиваю, но как и все только какую-то часть!
этот подход работает не на всех валютных парах к сожалению! 

Как это ЗигЗаг скоростной? Про это где пишут?
 
Darirunu:

просто покажите тест честный  интересно же с графиками эквити и баланса ..Да и еще учитывая ваш график баланса и эквити того счета .Мысля одна увас все так же как и всех .Если вы торговали бы по тренду как говорите то такого бы просто напросто не было бы я думаю .Либо вы учитываете тренд но добавляетесь на коррекциях по тренду ,но почему то корреекции  становятся более глубже чем ожидалось ))) 

некоторые доработки ужо есть (с февраля, М1):

Пока больше новых мыслей нет. Однако - это уже красная тряпка...

 
Французским избирателям выдают испорченные бюллетени для голосования за Ле Пен По данным агентства Sputnik France, избиратели в нескольких регионах страны получили в конвертах испорченные бюллетени для голосования за Марин Ле Пен, которые будут недействительны, если их бросить в урну. Erreur ou tricherie? Des Français ont reçu des bulletins MLP déchiréshttps://t.co/xsOUQfzyod pic.twitter.com/GcvlOlkBYO— Sputnik France (@sputnik_fr) May 7, 2017
 
4 месяца трудов и нервов насмарку
 
achtopridumat:
4 месяца трудов и нервов насмарку
Продал на всю котлетку?
 
Renat Akhtyamov:
Продал на всю котлетку?

ну как на всю пунктов 100 еще осталось), но думаю их не хватит(

 
achtopridumat:

ну как на всю пунктов 100 еще осталось), но думаю их не хватит(

первая мысль как говорят )))1,2))))))))))))

 
хотя что мешает поставить лот 1,0 на покупку примерно до 1,105?
1...384385386387388389390391392393394395396397398...878
Новый комментарий