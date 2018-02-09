FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 547

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tuma_news:

Хорошо )

Значит по евро циферок  нет )

Спасибо.

Тума я и продаю и покупаю, всегда.

Не переживай всё норм

Сейчас о том куда цена пойдет не я голову ломаю, а ты

)

Но я все равно продал до 1,04
 
 
tuma_news:

Хорошо)

У тебя есть  прогноз где будет пик роста?

Ув. tuma_news... а у вас есть своё мнение?

 
tuma_news:

Хорошо)

По тренду всё же лучше)

Сообщишь  как сменится тренд по твоим сигналам ?

Спасибо.

Ок


 
tuma_news:

есть. И оно озвучивается.

Интересно послушать Ваше.

Спасибо.

Если у вас уже есть своё мнение- зачем вам мнение других?

 
praeiwis:

Если у вас уже есть своё мнение- зачем вам мнение других?

наверное, для сравнения и уточнения
 

Ну что, Евра тюкнула свой часовой долг 1.1970

Велком к водолазам!


Кто торгует нефть - там щас вход, ТР 48.50

Рыжик - вход 1307.09, ТР 1276.13

 
Lesorub:

Ну что, Евра тюкнула свой часовой долг 1.1970

Велком к водолазам!


Кто торгует нефть - там щас вход, ТР 48.50

Рыжик - вход 1307.09, ТР 1276.13

Раз прыгнули за 1.19, то это уже, как я и говорил, попахивает началом кризиса.

Ну что ж, едем дальше.

 
Renat Akhtyamov:

Раз прыгнули за 1.19, то это уже, как я и говорил, попахивает началом кризиса.

Ну что ж, едем дальше.

у нас все нормально, ничем не попахивает...

разве что, посвежее стало на улице    

 
tuma_news:

У меня  уже чувствуется осень по утрам.

Красота!

спасибо!


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