FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 547
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Значит по евро циферок нет )
Спасибо.
Тума я и продаю и покупаю, всегда.
Не переживай всё норм
Сейчас о том куда цена пойдет не я голову ломаю, а ты
)Но я все равно продал до 1,04
Хорошо)
У тебя есть прогноз где будет пик роста?
Ув. tuma_news... а у вас есть своё мнение?
Хорошо)
По тренду всё же лучше)
Сообщишь как сменится тренд по твоим сигналам ?
Спасибо.
Ок
есть. И оно озвучивается.
Интересно послушать Ваше.
Спасибо.
Если у вас уже есть своё мнение- зачем вам мнение других?
Если у вас уже есть своё мнение- зачем вам мнение других?
Ну что, Евра тюкнула свой часовой долг 1.1970
Велком к водолазам!
Кто торгует нефть - там щас вход, ТР 48.50
Рыжик - вход 1307.09, ТР 1276.13
Ну что, Евра тюкнула свой часовой долг 1.1970
Велком к водолазам!
Кто торгует нефть - там щас вход, ТР 48.50
Рыжик - вход 1307.09, ТР 1276.13
Раз прыгнули за 1.19, то это уже, как я и говорил, попахивает началом кризиса.
Ну что ж, едем дальше.
Раз прыгнули за 1.19, то это уже, как я и говорил, попахивает началом кризиса.
Ну что ж, едем дальше.
у нас все нормально, ничем не попахивает...
разве что, посвежее стало на улице
У меня уже чувствуется осень по утрам.
Красота!
спасибо!