FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 846
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завтрашний, возможный откат...
Хорошо спросила. С пятницы думаю.
Ауди выбьет скоро.
Адекватно ходим только после открытия америки в последнее время.
.......я всегда думал и был уверен, что цена всегда ходит от уровня к уровню......
Справедливо. Это вполне вяжется с лимитными объёмами на бирже,а там,где денег уже нет,работает психология/инерция толпы.
........На более старших ТФ определяем тендецию в ту или иную сторону и заходим по тренду
Справедливо. Это вполне вяжется с лимитными объёмами на бирже,а там,где денег уже нет,работает психология/инерция толпы.Могу пожелать только успехов. У мну не получается по тренду,захожу в противоход.
Каждому свое,и каждая продуманная стратегия имеет право жить при точном и неукоснительном ее выполнении. Просто у большинства трейдеров этого не хватает. (Точности)
Почему столько ордеров на отложку?
Поставить чуть побольше один вверху- прибыль больше.((
Почему столько ордеров на отложку?
Поставить чуть побольше один вверху- прибыль больше.((
выше нужно ставить еще штук десять лимитов (это и будет один ордер,только разбитый по цене)
ведь восходящее движение еще не закончено (выше долг) и точную точку входа я не знаю
по Луню можно выставлять лимиты ниже цены, что указывал...
EURCHF:
Lesorub:
Понятно. А если импульс против ордеров? У меня такое было,почему и в среднесроке.
5% от депо вход...
остальное на обеспечение сделки