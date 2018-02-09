FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 846

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Lesorub:

завтрашний, возможный откат...


Хорошо спросила. С пятницы думаю.

Ауди выбьет скоро.

Адекватно ходим только после открытия америки в последнее время.

 
Aleksandr Yakovlev:

.......я всегда думал и был уверен, что цена всегда ходит от уровня к уровню......


Справедливо. Это вполне вяжется с лимитными объёмами на бирже,а там,где денег уже нет,работает психология/инерция толпы.

Aleksandr Yakovlev:

........На более старших ТФ определяем тендецию в ту или иную сторону и заходим по тренду 

Могу пожелать только успехов. У мну не получается по тренду,захожу в противоход.
 
Vadens:

Справедливо. Это вполне вяжется с лимитными объёмами на бирже,а там,где денег уже нет,работает психология/инерция толпы.

Могу пожелать только успехов. У мну не получается по тренду,захожу в противоход.

Каждому свое,и каждая продуманная стратегия имеет право жить при точном и неукоснительном ее выполнении. Просто у большинства трейдеров этого не хватает. (Точности)

 
Vadens:
 
Lesorub:

Почему столько ордеров на отложку?

Поставить чуть побольше один вверху- прибыль больше.((

 
 
sterva:

Почему столько ордеров на отложку?

Поставить чуть побольше один вверху- прибыль больше.((

выше нужно ставить еще штук десять лимитов (это и будет один ордер,только  разбитый по цене)

ведь восходящее движение еще не закончено (выше долг) и точную точку входа я не знаю

 
sterva:


по Луню можно выставлять лимиты ниже цены, что указывал...


EURCHF:


 

Lesorub:

Понятно. А если импульс против ордеров? У меня такое было,почему и в среднесроке.
 
Vadens:
Понятно. А если импульс против ордеров? У меня такое было,почему и в среднесроке.

5% от депо вход...

остальное на обеспечение сделки



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