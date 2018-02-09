FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 242

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sterva:


   больше 80% вероятности, что ставку поднимут в середине месяца.

С‌читаешь, что  1,0440 вне досягаемости?

80% - т.е.абсолютное большинство уверены что 15-го ставку поднимут, представляете какой будет полет вверх если ее все-таки оставят без изменения.
 

ежемесячный объем покупок ЕЦБ  80 млрд. евро до марта 2017 года

Что будет если (???):

с апреля по декабрь 2017 года ежемесячный объем покупок ЕЦБ будет составлять 60 млрд. евро
объем и сроки программы покупки активов могут быть увеличены в случае необходимости‌

 
Renat Akhtyamov:

ежемесячный объем покупок ЕЦБ  80 млрд. евро до марта 2017 года

Что будет если (???):

с апреля по декабрь 2017 года ежемесячный объем покупок ЕЦБ будет составлять 60 млрд. евро
объем и сроки программы покупки активов могут быть увеличены в случае необходимости‌

Да в общем-то ничего не будет. Конечно, уменьшение количественного смягчения, гипотетически должно привести к укреплению евро, но сейчас на него больше давит политика - выборы во Франции, Германии, Италии, возможный дефолт Греции, разговоры о распаде Евросоюза и зоны евро - все это гораздо более весомые аргументы чем возможное ограничение выкупа, которое  в такой полит обстановке очень вряд ли произойдет. К тому же на пару EURUSD давит не только слабость евро но и сила доллара, из-за трампофактора.  
[Удален]  

http://clip2net.com/s/3I891ne

з‌алёная как всегда обязательная зона была на пятницу... 

а‌ вот что будет дальше =)))

a22df-clip-28kb.png
a22df-clip-28kb.png
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Myth_TGL:

http://clip2net.com/s/3I891ne

з‌алёная как всегда обязательная зона была на пятницу... 

а‌ вот что будет дальше =)))


Ооо, здорово Миф ,если ты появился ,сейчас вся ваша гвардия подтянется :)

 
achtopridumat:
для меня этот форум оказался вредным (за 1,5 мес как читаю) для начинающих как я,  не смотрите что пишут профи дающие свои мнения. Лесорубу просто Спасибо . Напишу в конце года, мой план выйти на 100 баксов к 2018 (начал с 300 руб) (Стерва привет) всем бобра!!!

меньше сюда будешь заходить-больше заработаешь)))...а вообщем-ты еще не окрепший трейдерский ум)))успехов на ниве спекуляции!
 
achtopridumat:
для меня этот форум оказался вредным (за 1,5 мес как читаю) для начинающих как я..........

Ты,видать,сигналы ищешь. На чужом риске хочешь в Двери Рая проскочить. Пустое. В данном мусоре ищи системный подход,опытные наработки и выстраивай собственную тактику торговли и тренируй интуицию.

Е‌сли где-то когда-то найдёшь полезный форум или полезную школу или полезную эффективную торговую систему в свободном доступе-скинь мне ссыль. Буду признателен.

 
hammer_boy:

меньше сюда будешь заходить-больше заработаешь)))...а вообщем-ты еще не окрепший трейдерский ум)))успехов на ниве спекуляции!
)))спасибо за поддержку!
 
Vadens:

Ты,видать,сигналы ищешь. На чужом риске хочешь в Двери Рая проскочить. Пустое. В данном мусоре ищи системный подход,опытные наработки и выстраивай собственную тактику торговли и тренируй интуицию.

Е‌сли где-то когда-то найдёшь полезный форум или полезную школу или полезную эффективную торговую систему в свободном доступе-скинь мне ссыль. Буду признателен.

спасибо, обязательно сообщу)))
 
Lesorub:

Ну что, Евродушители, какие планы на неделю?    

Где кайф торгов засел???‌

только в баях засел кайф)

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