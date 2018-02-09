FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 242
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больше 80% вероятности, что ставку поднимут в середине месяца.
Считаешь, что 1,0440 вне досягаемости?
ежемесячный объем покупок ЕЦБ 80 млрд. евро до марта 2017 года
Что будет если (???):
с апреля по декабрь 2017 года ежемесячный объем покупок ЕЦБ будет составлять 60 млрд. евро
объем и сроки программы покупки активов могут быть увеличены в случае необходимости
ежемесячный объем покупок ЕЦБ 80 млрд. евро до марта 2017 года
Что будет если (???):
с апреля по декабрь 2017 года ежемесячный объем покупок ЕЦБ будет составлять 60 млрд. евро
объем и сроки программы покупки активов могут быть увеличены в случае необходимости
http://clip2net.com/s/3I891ne
залёная как всегда обязательная зона была на пятницу...
а вот что будет дальше =)))
http://clip2net.com/s/3I891ne
залёная как всегда обязательная зона была на пятницу...
а вот что будет дальше =)))
Ооо, здорово Миф ,если ты появился ,сейчас вся ваша гвардия подтянется :)
для меня этот форум оказался вредным (за 1,5 мес как читаю) для начинающих как я, не смотрите что пишут профи дающие свои мнения. Лесорубу просто Спасибо . Напишу в конце года, мой план выйти на 100 баксов к 2018 (начал с 300 руб) (Стерва привет) всем бобра!!!
меньше сюда будешь заходить-больше заработаешь)))...а вообщем-ты еще не окрепший трейдерский ум)))успехов на ниве спекуляции!
для меня этот форум оказался вредным (за 1,5 мес как читаю) для начинающих как я..........
Ты,видать,сигналы ищешь. На чужом риске хочешь в Двери Рая проскочить. Пустое. В данном мусоре ищи системный подход,опытные наработки и выстраивай собственную тактику торговли и тренируй интуицию.
Если где-то когда-то найдёшь полезный форум или полезную школу или полезную эффективную торговую систему в свободном доступе-скинь мне ссыль. Буду признателен.
меньше сюда будешь заходить-больше заработаешь)))...а вообщем-ты еще не окрепший трейдерский ум)))успехов на ниве спекуляции!
Ты,видать,сигналы ищешь. На чужом риске хочешь в Двери Рая проскочить. Пустое. В данном мусоре ищи системный подход,опытные наработки и выстраивай собственную тактику торговли и тренируй интуицию.
Если где-то когда-то найдёшь полезный форум или полезную школу или полезную эффективную торговую систему в свободном доступе-скинь мне ссыль. Буду признателен.
Ну что, Евродушители, какие планы на неделю?
Где кайф торгов засел???
только в баях засел кайф)