FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 209
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Успешные интрадейные трейдуны берут все движения на евро, в Чикаго рыдают..... от смеха.
ага...
ЧИКАГО:
ага...
ЧИКАГО:
я подожду ещё)
рано)
спасибо)
я подожду ещё)
рано)
спасибо)
Главному колопутчику и путокольщику:
а кадик очнулся, походу вульфик:
тока сначала вниз чуть сходит:
и душим Евру:
Н1:
М5:
Ох и бестолочи.
у них есть еще 50 п. по рыжику нахаляву...
Что стабильные убытки и висяки каждый день у вас есть в это я верю.
а куда без них???
конечно, есть просада на счете...
не всегда цена ходит по моему хотению, почему, не знаю...