FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 209

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pridurok:
Успешные интрадейные трейдуны берут все движения на евро, в Чикаго рыдают..... от смеха.

ага...

                                                                              ЧИКАГО:

                     

 
Lesorub:

ага...

                                                                              ЧИКАГО:

                     

я подожду ещё)

рано)

спасибо)

 
tuma_news:

я подожду ещё)

рано)

спасибо)

то вчерашние лимиты...
 

Главному колопутчику и путокольщику:


 

а кадик очнулся, походу вульфик:

тока сначала вниз чуть сходит:


 

и душим Евру:

                                                        Н1:

                                                              М5:


 
Ох и бестолочи.
 
pridurok:
Ох и бестолочи.
у них есть еще 50 п. по рыжику нахаляву...  
 
Lesorub:
у них есть еще 50 п. по рыжику нахаляву...  
Что стабильные убытки и висяки каждый день у вас есть в это я верю.
 
pridurok:
Что стабильные убытки и висяки каждый день у вас есть в это я верю.

а куда без них???

конечно, есть просада на счете...

не всегда цена ходит по моему хотению, почему, не знаю...

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