FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 448
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Завтра отвяжут, что тогда будет?
Я рассматриваю эти графики отдельно.
Швейцария может себе позволить любые игры со своей валютой в отличии от Евросоюза и чем дольше франк привязан к евро, тем дальше он улетит.)
было как то разок такоэ.
кому то понравилось, кому то нет
есть сигнал и на Евре:
сегодня целый день сигнал в продажу. подожду до завтра
разворот дело тонкое и не быстрое. есть время подумать и взвесить два-три дня...
без шпильки вряд ли вниз двинет - продавцов кишит...
есть сигнал и на Евре:
Вверх? Не понимаю, по Вашему рисунку вроде вверх, но работаете на более мелких тф или дневка как ориентир
Вверх? Не понимаю, по Вашему рисунку вроде вверх, но работаете на более мелких тф или дневка как ориентир
основной тф -дневки...
здесь - неделька
на мелких от безделья
на часе на чифе отличный селл сигнал с потенциалом 50 п.
0.9726 limit, ТР 0.9680
на часе на чифе отличный селл сигнал с потенциалом 50 п.
0.9726 limit, ТР 0.9680
ауди не смотрел?
хотяяя. нет там ничего интересного
ауди не смотрел?
Q5 или Q7 ?
17-ый год интересует )
нет проблем:
нет проблем: