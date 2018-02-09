FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 448

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sterva:


Завтра отвяжут, что тогда будет?

Я рассматриваю эти графики отдельно. 

Швейцария может себе позволить любые игры со своей валютой в отличии от Евросоюза и чем дольше франк привязан к евро, тем дальше он улетит.)

было как то разок такоэ.

кому то понравилось, кому то нет

 
Lesorub:

есть сигнал и на Евре:

сегодня целый день сигнал в продажу. подожду до завтра

разворот дело тонкое и не быстрое. есть время подумать и взвесить два-три дня...

без шпильки вряд ли вниз двинет - продавцов кишит...

 
Lesorub:

есть сигнал и на Евре:



Вверх? Не понимаю, по Вашему рисунку вроде вверх, но работаете на более мелких тф или дневка как ориентир
 
sterva:

Вверх? Не понимаю, по Вашему рисунку вроде вверх, но работаете на более мелких тф или дневка как ориентир

основной тф -дневки...

здесь - неделька

на мелких от безделья

 

на часе на чифе отличный селл сигнал с потенциалом 50 п.

0.9726 limit, ТР 0.9680

 
Lesorub:

на часе на чифе отличный селл сигнал с потенциалом 50 п.

0.9726 limit, ТР 0.9680

ауди не смотрел?

хотяяя. нет там ничего интересного

 
Renat Akhtyamov:
ауди не смотрел?
Q5 или Q7 ?
 
Lesorub:
Q5 или Q7 ?
17-ый год интересует )
 
Renat Akhtyamov:
17-ый год интересует )

нет проблем:


 
Lesorub:

нет проблем:

дааа, пивка там не попьешь....
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