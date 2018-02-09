FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 559

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sterva:


Ена 110.94 лимит, ТР 108.24 предварительно

Нефть 45.97 лимит, ТР 48.22


ну и рыжик на подходе:


 
Зульфия Ахтямова:

всё хорошо.Я всегда такой )

По евро- 0,8550 -это уже успешное долгосрочное прогнозирование.

1,3000- может и было,но подкорректировал цель.

На 1,1850 можно попробовать купить с цель 1,2070 или перехай.

Спасибо.

0,8550?

ох, японский городовой....

Чо там делать еврику?

Сейчас дно даже и на 1,04 уже не тянет

1,07 где-то

 
Зульфия Ахтямова:

всё хорошо.Я всегда такой )

По евро- 0,8550 -это уже успешное долгосрочное прогнозирование.

1,3000- может и было,но подкорректировал цель.

На 1,1850 можно попробовать купить с цель 1,2070 или перехай.

Спасибо.

туфта полная, фифти - фифти ...


Sell limit 1.2069

и

Buy limit 1.1661

раньше нех тут делать ...   

 
Если фунтик продавит район 1.2902-1.2897 то отметка 1.2877 будет пробита 99% из 100%, а далее ралли с небольшими остановками расчётное время коррекции 15:00-17:00. Всем удачных торгов не забывайте про уровень больших объёмов 1.2944 на бай (есть ограничения)... .Район 1.2944-1.2963 переломный если будет сломлен то после небольшой коррекции долгосрок по баю планирую, по баю также будут партиии ордеров ниже 1.2858-1.2867.
 

Vadens:

На палках рынок стал вести себя по другому,что ли. Разворачивается к цели не по телу паттерных свечей,а с загоном выше или ниже паттерна.

и вот тому пример:


 
Зульфия Ахтямова:

Я не спорю.

Хорошо )

Спасибо!

Данные по безработице через часок...
 

Второй набор ордеров на селл пошёл буду пипсовать нижним пулом ордеров верхние оставлю на вкусняшку... .

 
Rustam Galkeev:

Второй набор ордеров на селл пошёл буду пипсовать нижним пулом ордеров верхние оставлю на вкусняшку... .

Сколько дней уже торгуешь на форексе?
 
Renat Akhtyamov:
Сколько дней уже торгуешь на форексе?
С 2004 года с мая по август каникулы... . Август разогрев по стратегиям перед рутинной торговлей подготовка к  классическим счетам и  до мая торги... . Первые минуса на импульсе по страховке после сброса объёмов  Бай -2 бай импульс корр
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Rustam Galkeev:
С 2004 года с мая по август каникулы... . Август разогрев по стратегиям перед рутинной торговлей подготовка к  классическим счетам и  до мая торги... .
не слабо
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