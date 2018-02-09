FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 559
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Ена 110.94 лимит, ТР 108.24 предварительно
Нефть 45.97 лимит, ТР 48.22
ну и рыжик на подходе:
всё хорошо.Я всегда такой )
По евро- 0,8550 -это уже успешное долгосрочное прогнозирование.
1,3000- может и было,но подкорректировал цель.
На 1,1850 можно попробовать купить с цель 1,2070 или перехай.
Спасибо.
0,8550?
ох, японский городовой....
Чо там делать еврику?
Сейчас дно даже и на 1,04 уже не тянет
1,07 где-то
всё хорошо.Я всегда такой )
По евро- 0,8550 -это уже успешное долгосрочное прогнозирование.
1,3000- может и было,но подкорректировал цель.
На 1,1850 можно попробовать купить с цель 1,2070 или перехай.
Спасибо.
туфта полная, фифти - фифти ...
Sell limit 1.2069
и
Buy limit 1.1661
раньше нех тут делать ...
Vadens:
На палках рынок стал вести себя по другому,что ли. Разворачивается к цели не по телу паттерных свечей,а с загоном выше или ниже паттерна.
и вот тому пример:
Я не спорю.
Хорошо )
Спасибо!
Второй набор ордеров на селл пошёл буду пипсовать нижним пулом ордеров верхние оставлю на вкусняшку... .
Второй набор ордеров на селл пошёл буду пипсовать нижним пулом ордеров верхние оставлю на вкусняшку... .
Сколько дней уже торгуешь на форексе?
С 2004 года с мая по август каникулы... . Август разогрев по стратегиям перед рутинной торговлей подготовка к классическим счетам и до мая торги... .