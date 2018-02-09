FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 663

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Darirunu:

Я не о скрине а о рисунке покупки евро наверху ..

Ааааааа.

Приходиться делать и такое. Ведь мы же не знаем на 100%, что будет с ценой. Если бы знали, то никто бы и не сливался и естественно никто бы не зарабатывал.

Часть мысли я тут опустил. Она была как раз в том посте, который удален. Но Вы то его видели....
 
Renat Akhtyamov:

ты ж видел каотинку. У кого то есть такая же еще?

И я написал - если надо, то самостоятельно.

Как сделать и посчтать тоже есть, что должно получится - тоже есть.

Что почерпнуть с этого тоже написал.


......Короче,не можешь. Ладно,будем довольствоваться машками.


 
Renat Akhtyamov:

ты ж видел каотинку. У кого то есть такая же еще?

И я написал - если надо, то самостоятельно.

Как сделать и посчтать тоже есть, что должно получится - тоже есть.

Что почерпнуть с этого тоже написал.

Красавчик)

Всё есть, а что делать сейчас с евро/юсд  - ответа нет )

Поэтому никуя  ничего нет)Только самолюбование своим спортивным телом)

Спасибо!

 
Vadens:

......Короче,не можешь. Ладно,будем довольствоваться машками.

Правильный ответ - учись писать программы. Даже маломальски стоящие никто никогда не подкатит и не продаст. Без обид.
 
Renat Akhtyamov:
Правильный ответ - учись писать программы. Хорошие никто никогда не подкатит и не продаст. Без обид.

а если бы Ваденс дал  свои формулы- ты  бы взялся за дело?

 
tuma_news:

Красавчик)

Всё есть, а что делать сейчас с евро/юсд  - ответа нет )

Поэтому никуя  ничего нет)Только самолюбование)

Спасибо!


Тумка,нельзя творческого человека вот так и об грешную землю!

 
tuma_news:

Красавчик)

Всё есть, а что делать сейчас с евро/юсд  - ответа нет )

Поэтому никуя  ничего нет)Только самолюбование своим спортивным телом)

Спасибо!

Тума, ты читаешь только свои посты. Я же написал и написал правду.

 
tuma_news:

а если бы Ваденс дал  свои формулы- ты  бы взялся за дело?

Нет. Я не делаю одно и тоже два раза. Мне копии не нужны. Все кто меня знает по жизни, делают наоборот, т.е. копируют.
 
Renat Akhtyamov:
Правильный ответ - учись писать программы. Даже маломальски стоящие никто никогда не подкатит и не продаст. Без обид.

Не хочу учиться-они не гарантируют от убытков.

 
Renat Akhtyamov:
Нет. Я не делаю одно и тоже два раза. Мне копии не нужны. Все кто меня знает по жизни, делают наоборот, т.е. копируют.

копии чего?

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