FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 663
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Я не о скрине а о рисунке покупки евро наверху ..
Ааааааа.
Приходиться делать и такое. Ведь мы же не знаем на 100%, что будет с ценой. Если бы знали, то никто бы и не сливался и естественно никто бы не зарабатывал.Часть мысли я тут опустил. Она была как раз в том посте, который удален. Но Вы то его видели....
ты ж видел каотинку. У кого то есть такая же еще?
И я написал - если надо, то самостоятельно.
Как сделать и посчтать тоже есть, что должно получится - тоже есть.
Что почерпнуть с этого тоже написал.
......Короче,не можешь. Ладно,будем довольствоваться машками.
ты ж видел каотинку. У кого то есть такая же еще?
И я написал - если надо, то самостоятельно.
Как сделать и посчтать тоже есть, что должно получится - тоже есть.
Что почерпнуть с этого тоже написал.
Красавчик)
Всё есть, а что делать сейчас с евро/юсд - ответа нет )
Поэтому никуя ничего нет)Только самолюбование своим спортивным телом)
Спасибо!
......Короче,не можешь. Ладно,будем довольствоваться машками.
Правильный ответ - учись писать программы. Хорошие никто никогда не подкатит и не продаст. Без обид.
а если бы Ваденс дал свои формулы- ты бы взялся за дело?
Красавчик)
Всё есть, а что делать сейчас с евро/юсд - ответа нет )
Поэтому никуя ничего нет)Только самолюбование)
Спасибо!
Тумка,нельзя творческого человека вот так и об грешную землю!
Красавчик)
Всё есть, а что делать сейчас с евро/юсд - ответа нет )
Поэтому никуя ничего нет)Только самолюбование своим спортивным телом)
Спасибо!
Тума, ты читаешь только свои посты. Я же написал и написал правду.
а если бы Ваденс дал свои формулы- ты бы взялся за дело?
Правильный ответ - учись писать программы. Даже маломальски стоящие никто никогда не подкатит и не продаст. Без обид.
Не хочу учиться-они не гарантируют от убытков.
Нет. Я не делаю одно и тоже два раза. Мне копии не нужны. Все кто меня знает по жизни, делают наоборот, т.е. копируют.
копии чего?