FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 767
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Тут видел картинку Могучего от 16-го года "Бабочки на гумно не садятся". Это может быть правилом №16,но не полным. Полный вариант "Бабочки на гумно не садятся,но крылышки могут тянуть сколь угодно долго". Вывод тем,кто на реале-паттерн в топку!!!
Показана красивым женщинам и юным спортсменам.
для того и нужны реальные данные - дабы узреть, когда именно крылы тянуть устанут. то же верно и для любых других - ведь без реальных данных и утверждать, что это паттерн - пальцем в небо. но окромя реальных данных и рисования картинок нужно рассматривать ситуацию более широко. в совокупности получаем прогноз.
тем не менее факт есть факт - есть прогноз и есть отработка. в топку же можно выкинуть что угодно. даже нужную вещь. как и какими путями мы придем к цели - вопрос третий. старикан - и тот невод растягивает либо убытки кроет... либо в запой на пару месяцев
Да отработана.....с оттягиванием правого крылышка на 295пп ниже. Так,что ассиметрия паттерна изменилась. Войти в долгосрок только по Зоричу,с установкой лимитов на место SL. Входить по ОИ,по фундаменту? Не умею. Да и не придерживается рынок ценовых уровней,пляшет вокруг да около. Могу с пустого графика веером,уж на неделе и месяце многое видно и без биржи.
Обращаем внимание на своп. В брокерах тоже не дураки присутствуют.
У любого патерна есть правила отработки и соответствующие границы, от которых он будет работать. Так что вполне можно работать и без всяких лишних данных - абсолютно согласен!!! И даже если один уровень прошили и пошли ниже - в зависимости от стратегии можно либо закрыться(все равно данный убыток будет возмещен на будущей отработке) либо пересидеть, либо долиться ниже(читай растянуть веер). Но биржевые данные тем хороши, что они дают тебе подтверждение правильности твоего видения рынка и более четкие границы. Тут уже вероятность влипнуть в историю гораздо ниже и близится к нулю
У всех моих брокеров вверх -своп и за год мой счёт вынесет. Это дополнительный сигнал,что глобально вверх. Тут или брать откаты или с откатов кратко-среднесрок.
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Дальше идут вариации - внутри дня... часа... минуты... средне и долгосрок... Но это только после того, как ты уяснил для себя в каком месте рынка ты находишься - по пути на юг... север... передышки или же в моменте затяжного флета
Справедливо.
тот своп, о котором ты толкуешь и рядом не стоял со свопом на рубле и биткоине. в данном случае им смело можно пренебречь
Пытался как-то "пренебречь". При моём уровне ордеров за 7 месяцев прибыль сожрал и взялся за депо и я прикрылся от греха. Тут есть особенность минус растёт значительно быстрее,чем плюс.
тот своп, о котором ты толкуешь и рядом не стоял со свопом на рубле и биткоине. в данном случае им смело можно пренебречь
во вторых никто тебя не заставляет торговать с плечом.
в третьих никто тебя не заставляет торговать именно на споте.
три месяца и кердык
что за такой уровень ордеров? и на каких инструментах? если не секрет. полагаю это были кроссы
Имелось ввиду уровень%. Было несколько лет назад,ещё на стандарте в банке-брокере. Условия были по-жёсче,чем на ДЦ. Подробности трудно помню и скрины так долго не держу. Большая вероятность,что на кроссе. Помнится,раскидвл веер,не глядя на своп и через полгода -своп стал превышать прибыль и я захлопнулся с убытком.
Проблема в том,что сильно долго ордера висят. В долгосроке надо быть серьёзным трейдером,с серьёзными деньгами и знать нюансы этого периода.
пару месяцев назад пробовал торговать биткоин. своп там бешеный. и даже на этом инструменте моя сделка висела достаточно долго. своп не превышал прибыль. так что если говорить про пару евродоллар к примеру - там своп в сравнении с ним копеешный. так что даже за пол года ничего серьезного не произойдет
Возможно у кого-то. Не считаю свой бай свап копеешным. Сел свап согласен.
Вот другой,более гибкий,ДЦ. Как видим,глобальный тренд налицо. Не сильно похоже на копеечность по тренду.
Возможно у кого-то. Не считаю свой бай свап копеешным. Сел свап согласен.
100 дней покупашь, это значит к просаде минус 60 пунктов
вощьпе не копейки согласен
Долгосрок от года, т.е. 150 пунктов отдали за своп.
0.6 от лота - это копейки!!! даже меньше копейки. другое дело если у тебя депозит 10 копеек
От 14 баксов до 1000. С тыщи снимаю до 500 и снова,если не вылетит счёт на импульсе. Так и живём. Мы люди скромные....в Соросы не лезем.