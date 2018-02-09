FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 604

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Сергей Криушин:
Надо конечно закодить, а вдруг и правда очередной грааленосец... вон как чел уверен, аж матом ругается, что мы тут все дураки такие ничего не понимаем...

давайте - дерзайте .... а то развели тут непонятно что ... 

и никто не говорит что вы все дураки - просто есть отдельные элементы - они то в основном и бесят ... 

 
Vladimir Karputov:

Нет. Только английские буквы принимаются.


а это и есть англиские буквы - только прочитать могут только русские ... 

 
elmucon:

а это и есть англиские буквы - только прочитать могут только русские ... 


Нет. Нужно так, что бы читать могли все. Поэтому "Euro Rat"

 
elmucon:

давайте - дерзайте .... а то развели тут непонятно что ... 

и никто не говорит что вы все дураки - просто есть отдельные элементы - они то в основном и бесят ... 

Да, только наверно перенести в отдельную ветку с возможностью менять пары для эксперимента и возможности мультивалютника - глядишь  что-то и получится
 
Vladimir Karputov:

Нет. Нужно так, что бы читать могли все. Поэтому "Euro Rat"


та мне пофиг - хоть евро томат ... 

я ничего не продаю и не ищу забугорных покупателей ...

для меня это просто развлекуха - мозг поупражнять ... 

тем более что эта стратегия не является секретной или какойто моей разработкой ...

а вот как вы выразите её в коде - это уже другое дело...

но мне нет до этого никакого дела - я так - просто мимо проходил ... 

 
Сергей Криушин:
Да, только наверно перенести в отдельную ветку с возможностью менять пары для эксперимента и возможности мультивалютника - глядишь  что-то и получится

а у меня и работает мултивалютник - смотрит на четыре пары торгует по трём ... 

а менять пары - ну я пробовал, так что не рекомендую, хотя за попробовать в глаз не дадут ... 

 
elmucon:

а у меня и работает мултивалютник - смотрит на четыре пары торгует по трём ... 

а менять пары - ну я пробовал, так что не рекомендую, хотя за попробовать в глаз не дадут ... 

Спасибо, спасибо так тоже мозх поупражнять... погонять туда сюда обратно...может что и выгорит получше...)))
 
Сергей Криушин:
Спасибо, спасибо так тоже мозх поупражнять... погонять туда сюда обратно...может что и выгорит получше...)))

могу из практики подсказать - 

не торгуйте по этой стратегии ночью - для безошибочной торговли нужно дневное движение цен ...

ночью движение слабое и появляются ложные сигналы ... 

но это в моём коде - может у вас лучше получится и будет торговать и ночью ...

а я в 22-00 ложусь спать вместе с роботом а начинаю торговать в 4 -00 ... и то это рановато ... 

 

Создана тема: Euro Rat

 

ну и вот вам скрины (репу почесать) 

сейчас на рынке полное РАССОГЛОСОВАНИЕ 

на таком рынке мы не торгуем !!!

ё123


а вот примеры нормального движения на котором можно торговать 


123ё


3ё12

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