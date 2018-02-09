FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 604
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Надо конечно закодить, а вдруг и правда очередной грааленосец... вон как чел уверен, аж матом ругается, что мы тут все дураки такие ничего не понимаем...
давайте - дерзайте .... а то развели тут непонятно что ...
и никто не говорит что вы все дураки - просто есть отдельные элементы - они то в основном и бесят ...
Нет. Только английские буквы принимаются.
а это и есть англиские буквы - только прочитать могут только русские ...
а это и есть англиские буквы - только прочитать могут только русские ...
Нет. Нужно так, что бы читать могли все. Поэтому "Euro Rat"
давайте - дерзайте .... а то развели тут непонятно что ...
и никто не говорит что вы все дураки - просто есть отдельные элементы - они то в основном и бесят ...
Нет. Нужно так, что бы читать могли все. Поэтому "Euro Rat"
та мне пофиг - хоть евро томат ...
я ничего не продаю и не ищу забугорных покупателей ...
для меня это просто развлекуха - мозг поупражнять ...
тем более что эта стратегия не является секретной или какойто моей разработкой ...
а вот как вы выразите её в коде - это уже другое дело...
но мне нет до этого никакого дела - я так - просто мимо проходил ...
Да, только наверно перенести в отдельную ветку с возможностью менять пары для эксперимента и возможности мультивалютника - глядишь что-то и получится
а у меня и работает мултивалютник - смотрит на четыре пары торгует по трём ...
а менять пары - ну я пробовал, так что не рекомендую, хотя за попробовать в глаз не дадут ...
а у меня и работает мултивалютник - смотрит на четыре пары торгует по трём ...
а менять пары - ну я пробовал, так что не рекомендую, хотя за попробовать в глаз не дадут ...
Спасибо, спасибо так тоже мозх поупражнять... погонять туда сюда обратно...может что и выгорит получше...)))
могу из практики подсказать -
не торгуйте по этой стратегии ночью - для безошибочной торговли нужно дневное движение цен ...
ночью движение слабое и появляются ложные сигналы ...
но это в моём коде - может у вас лучше получится и будет торговать и ночью ...
а я в 22-00 ложусь спать вместе с роботом а начинаю торговать в 4 -00 ... и то это рановато ...
Создана тема: Euro Rat
ну и вот вам скрины (репу почесать)
сейчас на рынке полное РАССОГЛОСОВАНИЕ
на таком рынке мы не торгуем !!!
а вот примеры нормального движения на котором можно торговать