FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 283

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Sergey Novokhatskiy:


ваши комментарии:

1. почему нет до сих пор шорт?

Сергей !

Ваша  система  допускает  снижение   пунктов на 80 - 100 вниз по евро ?Или  только прямолинейно к зелёненькой  на 1,0850 ?

Спасибо!)

 
Sergey Novokhatskiy:

бывают продажи и на целых 5... и более пунктов, но это всё не для нас...

у меня по крайней, так как торгую в ручную и позы набираю очень долго, в этом моя слабость...

Уметь программировать и  без робота)

чудеса)

Спасибо!)

 
Renat Akhtyamov:

понял я чо и откуда, потому и говорю 086...

а вниз итак уже порядочно, даже больше чем надо ушли сегодня, пунктов на 5-10...

картинку показывал рано утром

видел её тока майор

потом удалил

хочу тоже увидеть.

В личку, на почту, куда удобно)  MMS   не надо  только.

Спасибо)

 
tuma_news:

Господа!

когда собрались пробивать? Сейчас? От  текущего положения цены  и до 1,0860/77  )))  ?

Спасибо!)

хоть покупай, хоть продавай...


итог один:


 
Sergey Novokhatskiy:

мы про слабости писали, а про стиль торговли это не много другое...

я уже писал при выполнение определённых правил можно очень хорошо поднять своё депо.

1. Первое правило научиться ждать и входить в рынок с самым минимальным стопом большим лотом....

А какое второе правило у вас?




Уточнить место входа  не составит труда на  5ти минутах по 4й волне...

оно  будет  мало отличатся от среднего значения .

С уважением.

 
Lesorub:
срочно в баню, чистота - залог здоровья !!!


Не,в баню это к Барабашкину,а я щас смотрю фильм "Мальчик и лось".




 
Vadens:


Не,в баню это к Барабашкину,а я щас смотрю фильм "Мальчик и лось".




ФИЛЬМ ПРОСТО ЧУДО!

 

ЧТОТ МНЕ ВСЕ ЭТИ ГРАФИКИ НЕ ВСТАВЛЯЮТ(НАСТРОЕНИЕ ***, 6 ИЗ 36 НЕ ВЫИГРАЛ) ДО ПЯТНИЦЫ...

 
Vadens:


Не,в баню это к Барабашкину,а я щас смотрю фильм "Мальчик и лось".




                    



 
tuma_news:

По еврику ещё на 1,0820 отложка в сэлл)

Хотел на Н4 поставить  (1,0824),но предположил может не зацепить.

Спасибо!)

сработала...

29-го начало процедуры брексита, с чем почти всех и поздравляю

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