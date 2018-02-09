FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 283
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ваши комментарии:
1. почему нет до сих пор шорт?
Сергей !
Ваша система допускает снижение пунктов на 80 - 100 вниз по евро ?Или только прямолинейно к зелёненькой на 1,0850 ?
Спасибо!)
бывают продажи и на целых 5... и более пунктов, но это всё не для нас...
у меня по крайней, так как торгую в ручную и позы набираю очень долго, в этом моя слабость...
Уметь программировать и без робота)
чудеса)
Спасибо!)
понял я чо и откуда, потому и говорю 086...
а вниз итак уже порядочно, даже больше чем надо ушли сегодня, пунктов на 5-10...
картинку показывал рано утром
видел её тока майорпотом удалил
хочу тоже увидеть.
В личку, на почту, куда удобно) MMS не надо только.
Спасибо)
Господа!
когда собрались пробивать? Сейчас? От текущего положения цены и до 1,0860/77 ))) ?
Спасибо!)
хоть покупай, хоть продавай...
итог один:
мы про слабости писали, а про стиль торговли это не много другое...
я уже писал при выполнение определённых правил можно очень хорошо поднять своё депо.
1. Первое правило научиться ждать и входить в рынок с самым минимальным стопом большим лотом....
А какое второе правило у вас?
Уточнить место входа не составит труда на 5ти минутах по 4й волне...
оно будет мало отличатся от среднего значения .
С уважением.
срочно в баню, чистота - залог здоровья !!!
Не,в баню это к Барабашкину,а я щас смотрю фильм "Мальчик и лось".
Не,в баню это к Барабашкину,а я щас смотрю фильм "Мальчик и лось".
ФИЛЬМ ПРОСТО ЧУДО!
ЧТОТ МНЕ ВСЕ ЭТИ ГРАФИКИ НЕ ВСТАВЛЯЮТ(НАСТРОЕНИЕ ***, 6 ИЗ 36 НЕ ВЫИГРАЛ) ДО ПЯТНИЦЫ...
Не,в баню это к Барабашкину,а я щас смотрю фильм "Мальчик и лось".
По еврику ещё на 1,0820 отложка в сэлл)
Хотел на Н4 поставить (1,0824),но предположил может не зацепить.
Спасибо!)
сработала...
29-го начало процедуры брексита, с чем почти всех и поздравляю