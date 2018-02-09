FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 83
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Сегодня ставка, если не ошибаюсь.
За стопами еще раз сходят.)
пока нужно кинуть байщиков...
зря, чтоли, вчера КУКЛ загонял цену?
двусторонняя палка на Н1:
вот пара, которую колопуты предлагали продавать, говорили им не дозрела
и вот результат... просадка+ минусовой своп для шорт...
Господа! )
как вам прогноз ? )))
Максимум 1,0825
Низ 1,0620 (мой) и 1,0590(Рена)
И это в свою очередь сформирует движение к 1,0850 и выше.
Спасибо!
куда хошь можно торговать, везде заработаешь:
На основном графике волна №8 "Луна". В подвале показывает волну более низкого уровня откатную "Батут"№3.
Спрос на евро упал(Нижний в подвале стобик. Розовый столбик).
Зеленый прямоугольник показывает флет.
Прогнозов не даю. За меня работает робот.
Что говорит Ваш робот? Озвучивайте сделки, раз у Вас робот работает)
Что Ваш робот делал на 1,0630 ? (продавал или покупал) И какой был спрос/предложение ?
Спасибо!
Во первых я мнительный, во вторых это будет выглядеть бахвальством, в третьих мы не обсуждаем роботов. Или для этого придется выкладывать свой сигнал, чтобы не озвучивать, и любой мог посмотреть.
Давайте лучше о сделках держать при себе, а больше обращать внимание на анализ рынка. Поверьте это более полезное занятие. Извините за мараль.
Во первых я мнительный, во вторых это будет выглядеть бахвальством, в третьих мы не обсуждаем роботов. Или для этого придется выкладывать свой сигнал, чтобы не озвучивать, и любой мог посмотреть.
Давайте лучше о сделках держать при себе, а больше обращать внимание на анализ рынка. Поверьте это более полезное занятие. Извините за мараль.
"Прогнозов не даю. За меня работает робот."
Вы в одном лице или в двух?
Мне важнее посмотреть выложенные кем-то графики, чем пояснения к ним. Чьи-то ордера и сделки меня не интересуют вовсе.
К толковым прогнозам всегда можно прислушаться, но рынок может игнорировать самые перспективные прогнозы. В итоге рынок всегда бывает прав, а прогнозисты лишь иногда.)
"Прогнозов не даю. За меня работает робот."
Вы в одном лице или в двух?
Мы с роботом ;)
Мне очень понравилось, что Ваш робот выделил флет.
Даже не так, а правильнее - я в шоке, дельная фишка!