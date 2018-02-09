FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 83

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sterva:

Сегодня ставка, если не ошибаюсь.

За стопами еще раз сходят.) 

пока нужно кинуть байщиков...

зря, чтоли, вчера КУКЛ загонял цену?

двусторонняя палка на Н1:


[Удален]  
tuma_news:



Добрый день..Покажите рисунок  для фунта и по канадцу   по принципу Оанды пожалуйста .
 


вот пара, которую колопуты предлагали продавать, говорили им не дозрела

и вот результат... просадка+ минусовой своп для шорт...
 
tuma_news:

Господа! )

как вам  прогноз ? )))

Максимум 1,0825

Низ 1,0620 (мой)  и  1,0590(Рена)

 И это в свою очередь сформирует движение к 1,0850 и выше.

Спасибо!


куда хошь можно торговать, везде заработаешь:


 

На основном графике волна №8 "Луна". В подвале показывает волну более низкого уровня откатную "Батут"№3.

Спрос на евро упал(Нижний в подвале стобик. Розовый столбик).

Зеленый прямоугольник показывает флет.

Прогнозов не даю. За меня работает робот.

 

 
tuma_news:

Что говорит  Ваш робот? Озвучивайте сделки, раз  у Вас робот работает)

Что  Ваш робот делал на 1,0630 ? (продавал или покупал) И какой был спрос/предложение ?

Спасибо!

Во первых я мнительный, во вторых это будет выглядеть бахвальством, в третьих мы не обсуждаем роботов. Или для этого придется выкладывать свой сигнал, чтобы не озвучивать, и любой мог посмотреть.

Давайте лучше о сделках держать при себе, а больше обращать внимание на анализ рынка. Поверьте это более полезное занятие. Извините за мараль.

 
Uladzimir Izerski:

Во первых я мнительный, во вторых это будет выглядеть бахвальством, в третьих мы не обсуждаем роботов. Или для этого придется выкладывать свой сигнал, чтобы не озвучивать, и любой мог посмотреть.

Давайте лучше о сделках держать при себе, а больше обращать внимание на анализ рынка. Поверьте это более полезное занятие. Извините за мараль.

"Прогнозов не даю. За меня работает робот."

Вы в одном лице или в двух?

 

Мне важнее посмотреть выложенные кем-то графики, чем пояснения к ним. Чьи-то ордера и сделки меня не интересуют вовсе.

К толковым прогнозам всегда можно прислушаться, но рынок может игнорировать самые перспективные прогнозы. В итоге рынок всегда бывает прав, а прогнозисты лишь иногда.)

 
Renat Akhtyamov:

"Прогнозов не даю. За меня работает робот."

Вы в одном лице или в двух?

Мы с роботом ;)
 
Uladzimir Izerski:
Мы с роботом ;)

Мне очень понравилось, что Ваш робот выделил флет.

Даже не так, а правильнее - я в шоке, дельная фишка!

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