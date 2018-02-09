FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 762
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у меня такого пока нет...
есть покупки Ени, ТР 112.69 - ближайший хай
По ени соглашусь с трудом. Можем только до 112,170 дотянуть. А потом флетить будем. Возможно долго. Будем шарахаться возле уровня 111
Фунт канадец, встал в лонг до уровня 1,74600. Надеюсь за пару недель дойдем. Профиту будет более 500 пунктов.
а я бы продавал по ММ:
У каждого свои сигналы. В этом нет ничего удивительного. Время покажет.
Эт точно...
а я бы продавал по ММ:
Как то так
Как то так
Мож быть, тока палки не врут...
Врет КУКЛ, заманивая бродяг в свои тренды
Мож быть, тока палки не врут...
Врет КУКЛ, заманивая бродяг в свои тренды
Даже не знаю , что и сказать то на счет палок ))).
Даже не знаю , что и сказать то на счет палок ))).
Александр, палки не врут, кукл врёт.
Представляешь какая бы торговля без кукла была?
Романтика!!!
Александр, палки не врут, кукл врет.
Ооо, я думал ты спать уже улегся.
Ооо, я думал ты спать уже улегся.
торги же не закрылись еще
Тоже сижу и жду сюрпризов под конец торгов