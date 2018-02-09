FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 762

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Lesorub:

у меня такого пока нет...

есть покупки Ени, ТР 112.69 - ближайший хай


По ени соглашусь с трудом. Можем только до 112,170 дотянуть. А потом флетить будем. Возможно долго. Будем шарахаться возле уровня 111

 
Aleksandr Yakovlev:

Фунт канадец, встал в лонг до уровня 1,74600. Надеюсь за пару недель дойдем. Профиту будет более 500 пунктов.

а я бы продавал по ММ:


 
Aleksandr Yakovlev:

У каждого свои сигналы. В этом нет ничего удивительного. Время покажет.

Эт точно...


 
Lesorub:

а я бы продавал по ММ:



                      Как то так

 
Aleksandr Yakovlev:


                      Как то так

Мож быть, тока палки не врут...

Врет КУКЛ, заманивая бродяг в свои тренды


 
Lesorub:

Мож быть, тока палки не врут...

Врет КУКЛ, заманивая бродяг в свои тренды



Даже не знаю , что и сказать то на счет палок ))). 

 
Aleksandr Yakovlev:

Даже не знаю , что и сказать то на счет палок ))). 

Александр, палки не врут, кукл врёт.

Представляешь какая бы торговля без кукла была?

Романтика!!!

 
Renat Akhtyamov:
Александр, палки не врут, кукл врет.

Ооо, я думал ты спать уже улегся. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Ооо, я думал ты спать уже улегся. 

торги же не закрылись еще
 
Renat Akhtyamov:
торги же не закрылись еще

Тоже сижу и жду сюрпризов под конец торгов


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