FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 306

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mmmoguschiy-new:

все вы - дети кукурузы 

а то



 

Приветики, господа)


Север11 , есть  инфо про Евро/долл и  отдельно про бак?

И что с баком  падает  /растёт,  зреет , ...?

Спасибо!

 
ексель мне дал жизни до 1,040 . Кстати говорят кулинарию не пробуют, так вот на инфинити цена падает в два раза после того как купишь!!!
 
tuma_news:

Приветики, господа)


Север11 , есть  инфо про Евро/долл и  отдельно про бак?

И что с баком  падает  /растёт,  зреет , ...?

Спасибо!

Тума, привет!

Еврик двинул по классике. //типа плиты....

Если не заденет перед взлетом 1.05, то я на него обижусь ))))

 
tuma_news:

Приветики, господа)


Север11 , есть  инфо про Евро/долл и  отдельно про бак?

И что с баком  падает  /растёт,  зреет , ...?

Спасибо!

если бы кукуруза не начала бомбить, евро может и дошел бы до 1,094(
 
Renat Akhtyamov:

Тума, привет!

Еврик двинул по классике.

Если не заденет перед взлетом 1,05, то я на него обижусь ))))

я то же)))

 
хотелось бы услышать Лесоруба (будет меньше  1,040 или нет)?
 

долить мне баксов 100 или нет????

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