FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 306
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все вы - дети кукурузы
а то
Приветики, господа)
Север11 , есть инфо про Евро/долл и отдельно про бак?
И что с баком падает /растёт, зреет , ...?
Спасибо!
Приветики, господа)
Север11 , есть инфо про Евро/долл и отдельно про бак?
И что с баком падает /растёт, зреет , ...?
Спасибо!
Тума, привет!
Еврик двинул по классике. //типа плиты....
Если не заденет перед взлетом 1.05, то я на него обижусь ))))
Приветики, господа)
Север11 , есть инфо про Евро/долл и отдельно про бак?
И что с баком падает /растёт, зреет , ...?
Спасибо!
Тума, привет!
Еврик двинул по классике.
Если не заденет перед взлетом 1,05, то я на него обижусь ))))
я то же)))
долить мне баксов 100 или нет????