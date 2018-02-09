FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 719
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А тебя как зовут?
Вопрос ко мне?
Возмёте в ученики?)
Вопрос ко мне?
нет) к стерве.
Возмёте в ученики?)
Я уже слишком стар для этого)))
Возмёте в ученики?)
веером добирай
веером добирай
ду ист плохо усвоит`с материаль
мажор`с веером нихт арбайтен !!!
Харе стебать) я только что бабки слил. нет настроения...
Ладно, не расстраивайся, ща в твою сторону поедет
Харе стебать) я только что бабки слил. нет настроения...
10% маржа на плече 1к100, максимум 11