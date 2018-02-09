FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 719

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Dmitry Chepik:

А тебя как зовут?


Вопрос ко мне?

 
 
Aleksandr Yakovlev:

Возмёте в ученики?)

 
Aleksandr Yakovlev:

Вопрос ко мне?

нет) к стерве.

 
Dmitry Chepik:

Возмёте в ученики?)


Я уже слишком стар для этого)))

 
Dmitry Chepik:

Возмёте в ученики?)

веером добирай
 
nahdi:
веером добирай
Харе стебать) я только что бабки слил. нет настроения...
 
nahdi:
веером добирай

ду ист плохо усвоит`с материаль

мажор`с веером нихт арбайтен !!!

 
Dmitry Chepik:
Харе стебать) я только что бабки слил. нет настроения...

Ладно, не расстраивайся, ща в твою сторону поедет

 
Dmitry Chepik:
Харе стебать) я только что бабки слил. нет настроения...

10% маржа на плече 1к100, максимум 11

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