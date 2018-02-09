FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 600

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Lesorub:

Купите Киви (пока дают еще цену), детям Лексус подарите...

Все дело, чем щас занимаетесь.


вы свои советы  держите при себе ... 

тут и так вашими советами нагажено ... 

 

Ну и Ауди, на посошок...



 
tuma_news:

Приветик господа ! )

есть)

У меня всегда прогнозы сбываются )

Спасибо!


И Вам привет, вот мои прогнозы

Ваши можно посмотреть?

 
elmucon:

вы свои советы  держите при себе ... 

тут и так вашими советами нагажено ... 

Ладно, покасики, дерзайте !!!        

 
Mickey Moose:

И Вам привет, вот мои прогнозы

https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2017/10/6/005e9340b4bc152d1622c94fc08d4b0a-full.png


А ваши можно посмотреть?


извините, а как посмотреть Ваши прогнозы?

ё123

 
elmucon:

извините, а как посмотреть Ваши прогнозы?



браузер имеет встроенную опцию защиты от опасных сайтов

через хром у меня все открывает
 
Mickey Moose:

браузер имеет встроенную опцию защиты от опасных сайтов


а сюда скрин ваставить не судьба?

 
elmucon:

а сюда скрин ваставить не судьба?


не знал о существовании такой кнопки. приношу извинения.

 
Mickey Moose:

не знал о существовании такой кнопки. приношу извинения.


вот то сюда ноги и растут у Вашего лося ... 

Но Мой лось - моя надежда 
На счету со мной 
И растет он, как прежде 
Лось любимый мой!

 
elmucon:

вот то сюда ноги и растут у Вашего лося ... 

Но Мой лось - моя надежда 
На счету со мной 
И растет он, как прежде 
Лось любимый мой!


то есть они у вас всегда сбываются потому что их нет?

как в одной пословице : чтобы слова никогда не расходились с делом нужно молчать и нифига не делать

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