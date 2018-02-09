FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 600
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Все дело, чем щас занимаетесь.
вы свои советы держите при себе ...
тут и так вашими советами нагажено ...
Ну и Ауди, на посошок...
Приветик господа ! )
есть)
У меня всегда прогнозы сбываются )
Спасибо!
И Вам привет, вот мои прогнозы
Ваши можно посмотреть?
вы свои советы держите при себе ...
тут и так вашими советами нагажено ...
Ладно, покасики, дерзайте !!!
И Вам привет, вот мои прогнозы
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2017/10/6/005e9340b4bc152d1622c94fc08d4b0a-full.png
А ваши можно посмотреть?
извините, а как посмотреть Ваши прогнозы?
извините, а как посмотреть Ваши прогнозы?
браузер имеет встроенную опцию защиты от опасных сайтовчерез хром у меня все открывает
браузер имеет встроенную опцию защиты от опасных сайтов
а сюда скрин ваставить не судьба?
а сюда скрин ваставить не судьба?
не знал о существовании такой кнопки. приношу извинения.
не знал о существовании такой кнопки. приношу извинения.
вот то сюда ноги и растут у Вашего лося ...
Но Мой лось - моя надежда
На счету со мной
И растет он, как прежде
Лось любимый мой!
вот то сюда ноги и растут у Вашего лося ...
Но Мой лось - моя надежда
На счету со мной
И растет он, как прежде
Лось любимый мой!
то есть они у вас всегда сбываются потому что их нет?
как в одной пословице : чтобы слова никогда не расходились с делом нужно молчать и нифига не делать