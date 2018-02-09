FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 766
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с750страницы ищу нету .поэтому спросил ..
повезло что не с первой.
Кроме этого ветка есть в архивах за все года
Плюсом раньше вообще каждый месяц пересоздавали ветку.
Так что - 25 страниц - это ни о чем.
Надо - ищите, не надо - дело хозяйское.
повезло что не с первой.
Кроме этого ветка есть в архивах за все года
Плюсом раньше вообще каждый месяц пересоздавали ветку.
Так что - 25 страниц - это ни о чем.
Надо - ищите, не надо - дело хозяйское.
А че такой с... стал то ?Раньше такое не замечалось ..
А че такой с... стал то ?Раньше такое не замечалось ..
Тебе охота искать?
Мне тоже неохота.
А вот еще пара постов для ржаки - ссылка
На той же страничке собственно и картинка прогноза, упомянутого выше:
теперь можно смеяться
у МИФа все равно круче
Можешь и про еньку рассказать, как ты её на 100-ке продал с целью в 97, а она до 119 улетела
тебе нравится, когда тебя носом тычут, как шкодливого кота? ты уж лучше сам разберись, в чем ты не прав - это тебе домашнее задание.
Еще одна подсказка звучит словами старика - "как может расти то, что падает 50 лет"?
потому и старик.Нееее, долгосрок не для меня, я столько ждать не умею)
так если ты в долгосрак не в состоянии - о каком средне/краткосроке может идти речь?
ну да. Лучше внутридневка, её пользую.В ДБильных отчетах потерялся, да и вряд ли кто там чо счас поймет.... Прикрылась лавочка с апреля, адью!
для тебя она и не открывалась судя по всему...
я о чем и толкую - если в долгосрок попасть вероятность хоть какая-то есть, то внутри дня - тотализатор чистой воды. эх, Рена, Рена...
Естественно что долгосрок в любоую цель попадет лет за ..дцать, удачный у тебя выбор. Поздравляю с открытиемНе забуть внукам терминал по наследству передать
неверные выводы. как обычно
Мне класть, как у мышки полевой... мне класть, как у тебя... мне класть, как у деда старого... Тебе вообще сколько лет? Писунами меряются в детском садике в песочке. В возрасте - выстёбывают с долей здорового юмора(не без самоиронии само собой). Я выбираю второй вариант
А вот это уже правильно. Сходи подотри за собой....