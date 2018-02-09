FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 766

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Darirunu:

с750страницы ищу нету .поэтому спросил ..

повезло что не с первой.

Кроме этого ветка есть в архивах за все года

Плюсом раньше вообще каждый месяц пересоздавали ветку.

Так что - 25 страниц - это ни о чем.

Надо - ищите, не надо - дело хозяйское.

 
Renat Akhtyamov:

повезло что не с первой.

Кроме этого ветка есть в архивах за все года

Плюсом раньше вообще каждый месяц пересоздавали ветку.

Так что - 25 страниц - это ни о чем.

Надо - ищите, не надо - дело хозяйское.


А че такой с... стал то ?Раньше такое не замечалось ..

 
Darirunu:

А че такой с... стал то ?Раньше такое не замечалось ..

Тебе охота искать?

Мне тоже неохота.

 
nahdi:

А вот еще пара постов для ржаки - ссылка

На той же страничке собственно и картинка прогноза, упомянутого выше:

теперь можно смеяться

у МИФа все равно круче

Можешь и про еньку рассказать, как ты её на 100-ке продал с целью в 97, а она до 119 улетела


 
nahdi:
тебе нравится, когда тебя носом тычут, как шкодливого кота? ты уж лучше сам разберись, в чем ты не прав - это тебе домашнее задание.
спасибо за задание, разберусь конечно
 
nahdi:
Еще одна подсказка звучит словами старика - "как может расти то, что падает 50 лет"?

потому и старик.

Нееее, долгосрок не для меня, я столько ждать не умею)
 
nahdi:
так если ты в долгосрак не в состоянии - о каком средне/краткосроке может идти речь?

ну да. Лучше внутридневка, её пользую.

В ДБильных отчетах потерялся, да и вряд ли кто там чо счас поймет.... Прикрылась лавочка с апреля, адью!
 
nahdi:

для тебя она и не открывалась судя по всему...

я о чем и толкую - если в долгосрок попасть вероятность хоть какая-то есть, то внутри дня - тотализатор чистой воды. эх, Рена, Рена... 

Естественно что долгосрок в любоую цель попадет лет за ..дцать, удачный у тебя выбор. Поздравляю с открытием

Не забуть внукам терминал по наследству передать
 
nahdi:
неверные выводы. как обычно
забыл добавить - посчитай просаду, затем риск, затем профит и получишь 0% в год
 
nahdi:

Мне класть, как у мышки полевой... мне класть, как у тебя... мне класть, как у деда старого... Тебе вообще сколько лет? Писунами меряются в детском садике в песочке. В возрасте - выстёбывают с долей здорового юмора(не без самоиронии само собой). Я выбираю второй вариант

А вот это уже правильно. Сходи подотри за собой....

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