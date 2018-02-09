FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 328
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Посвещается Рена
https://youtu.be/7780P-7ZgjA
ага
спасибо!
Что там на рынке происходит? Ким Чен Ир Трампа победил что ли?
Да уж Решетов вам насоветует
Вот эту потеху держи>300
и будет тебе щастье
Да это я знаю что держать, стараюсь даже >1000 держать, чтоб щастья больше было, но жадность не дает...отгребает постоянно по самое нихочу... Вот кто ждал, что улетит больше 3500 по 5знаку...
ооооо, щас глянул.
фунтяра сегодня не промах...
Рена)
Сделай рисуночек на Н1 пожалуйста)
Только подкачай историю, а то при смене фрейма мало ли что может случиться(перерисоваться).Спасибо!
Рена)
Сделай рисуночек на Н1 пожалуйста)
Только подкачай историю, а то при смене фрейма мало ли что может случиться(перерисоваться).Спасибо!
на 5-рке историю качать не надо, тама автоматом подкачивается)
вот:
Может Вы своими умозаключениями дадите обьяснения ? А где ваше 1,14