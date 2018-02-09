FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 328

Новый комментарий
 
Что там на рынке происходит? Ким Чен Ир Трампа победил что ли?
 
Alekseu Fedotov:

Посвещается       Рена 

https://youtu.be/7780P-7ZgjA

ага

спасибо!

 
Sergey Lazarenko:
Что там на рынке происходит? Ким Чен Ир Трампа победил что ли?
экспирация скорее всего, но мне это все ужасно нравится
 
Alekseu Fedotov:


Да уж Решетов вам насоветует

Вот эту потеху держи>300 

и будет тебе щастье 

Да это я знаю что держать, стараюсь даже >1000 держать, чтоб  щастья больше было, но жадность не дает...отгребает постоянно по самое нихочу... Вот кто ждал, что улетит больше 3500 по 5знаку...
 
Сергей Криушин:
Да это я знаю что держать, стараюсь даже >1000 держать, чтоб  щастья больше было, но жадность не дает...отгребает постоянно по самое нихочу... Вот кто ждал, что улетит больше 3500 по 5знаку...

ооооо, щас глянул.

фунтяра сегодня не промах...

 
Renat Akhtyamov:

Рена)

Сделай рисуночек на Н1 пожалуйста)

Только подкачай историю, а то при смене фрейма мало ли что может случиться(перерисоваться).

Спасибо!
 
уцышки)
 
Добрый вечер ..Кто то может дать хоть какие то пояснения по движениям фунта и где его в конце концов ждать то .
 
tuma_news:

Рена)

Сделай рисуночек на Н1 пожалуйста)

Только подкачай историю, а то при смене фрейма мало ли что может случиться(перерисоваться).

Спасибо!

на 5-рке историю качать не надо, тама автоматом подкачивается)

вот:


 
Renat Akhtyamov:




Может Вы своими умозаключениями дадите  обьяснения ? А где ваше 1,14 
1...321322323324325326327328329330331332333334335...878
Новый комментарий