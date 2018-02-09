FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 354

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Alexandr Bryzgalov:

"потому, что нельзя быть на свете красивой такой"

"потому, потому, что мы пилоты"

"потому, что есть Алешка у тебя"

Супер!
 
Sergiy Titov:
А меня Йена выручила). В покупках. Частично закрылся.

ага...


 
Lesorub:

ах, ах, ах...


Всем привет.

Не хило так у тебя получилось... теперь к тебе в подмастерья надо устраиваться.

У меня так скромно всего  все 4.5% процента профита от депозита и средства+ почти 12%.

 
Sergey Novokhatskiy:

Всем привет.

Не хило так у тебя получилось... теперь к тебе в подмастерья надо устраиваться.

У меня так скромно всего  все 4.5% процента профита от депозита и средства+ почти 12%.

везет же...
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Lesorub:

ах, ах, ах...



бывает... главное шоп не на всю... квартиру 
 
Sergey Novokhatskiy:

Всем привет.

Не хило так у тебя получилось... теперь к тебе в подмастерья надо устраиваться.

У меня так скромно всего  все 4.5% процента профита от депозита и средства+ почти 12%.

5% с копейками...
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Renat Akhtyamov:
5% с копейками...

ты ш слился! какие 5%? 
 
mmmoguschiy-new:

ты ш слился! какие 5%? 

я про реал

демка не в счет
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Renat Akhtyamov:

я про реал

демка не в счет

то есть на реале твоя торговля в корне отличается? )))

з.ы. Володина тебе уже не догнать!!!
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