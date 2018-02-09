FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 354
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"потому, что нельзя быть на свете красивой такой"
"потому, потому, что мы пилоты"
"потому, что есть Алешка у тебя"
А меня Йена выручила). В покупках. Частично закрылся.
ага...
ах, ах, ах...
Всем привет.
Не хило так у тебя получилось... теперь к тебе в подмастерья надо устраиваться.
У меня так скромно всего все 4.5% процента профита от депозита и средства+ почти 12%.
Всем привет.
Не хило так у тебя получилось... теперь к тебе в подмастерья надо устраиваться.
У меня так скромно всего все 4.5% процента профита от депозита и средства+ почти 12%.
ах, ах, ах...
бывает... главное шоп не на всю... квартиру
Всем привет.
Не хило так у тебя получилось... теперь к тебе в подмастерья надо устраиваться.
У меня так скромно всего все 4.5% процента профита от депозита и средства+ почти 12%.
5% с копейками...
ты ш слился! какие 5%?
ты ш слился! какие 5%?
я про реалдемка не в счет
я про реалдемка не в счет
то есть на реале твоя торговля в корне отличается? )))
з.ы. Володина тебе уже не догнать!!!