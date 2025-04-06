Интересное и юмор (политика и история под запретом)
С почином!
С почином!
Ваше "под запретом" в названии ветки напомнило такой старый добрый выпуск "Ералаша":
Ваше "под запретом" в названии ветки напомнило такой старый добрый выпуск "Ералаша":
да, тут как не осторожничай - всюда наткнешься на политику...
по настоящему, андрея надо забанить, какие-то намеки мутные у него,
меня тоже, вроде как, надо забанить - как разжигателя этой мутной темы...словом, куда не кинь, везде клин.. лучше уж помалкивать...
да, тут как не осторожничай - всюда наткнешься на политику...
по настоящему, андрея надо забанить, какие-то намеки мутные у него,
меня тоже, вроде как, надо забанить - как разжигателя этой мутной темы...словом, куда не кинь, везде клин.. лучше уж помалкивать...
Публикуйте интересные картинки, фразы. Цветики-семицветики, кошечки, собачки ...
Например, воспоминание о письменной проверке:
Можно про великий и могучий.
а убытка вам никакого ...
(намеренно удалил "координаты")
На удивление метко. Т. е., убыток возможен, если что то есть, и от этого убывает. А на нет и суда нет.
ps Не уверен, что автор имел ввиду именно это, да и не важно.
Например, воспоминание о письменной проверке:
Так а фотография со снегом это вроде история, за неё почему не бан? :)
Воспоминания - это тоже история, но судя по названию ветки это запрещено: (политика и история под запретом)
Кто забыл, на календаре осень и сегодня среда :)
- Девушка, а почему мы с вами ещё не знакомы?
- Бог бережёт тебя, глупое ты создание :)
Ваше "под запретом" в названии ветки напомнило такой старый добрый выпуск "Ералаша":
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Интересное и Юмор
Rashid Umarov, 2017.08.07 14:28
Вниманию всех членов сообщества!
За любые посты с политикой, которые провоцируют участников ветки на взаимные разборки и оскорбления, будут производиться баны на неделю. В первую очередь касается нападок/высмеивания по национальному и территориальному признаку. Обсуждение исторических фактов в пользу тех или иных стран/народов под видом объективности также будет вычищаться.
Баниться будут все, кто присоединится к обсуждению таких провокационных постов, при этом не важно что вы написали в ответ на такой пост. Мы вынуждены принять такие меры для наведения порядка в ветке.
И дополнительные правила ветки: никакой политики, никакой истории и обсуждений исторических периодов государств.