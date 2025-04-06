Интересное и юмор (политика и история под запретом)

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При публикации, пожалуйста, соблюдайте правила ресурса. Также помните, что:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Интересное и Юмор

Rashid Umarov, 2017.08.07 14:28

Вниманию всех членов сообщества!

За любые посты с политикой, которые провоцируют участников ветки на взаимные разборки и оскорбления, будут производиться баны на неделю. В первую очередь касается нападок/высмеивания по национальному и территориальному признаку. Обсуждение исторических фактов в пользу тех или иных стран/народов под видом объективности также будет вычищаться.

Баниться будут все, кто присоединится к обсуждению таких провокационных постов, при этом не важно что вы написали в ответ на такой пост. Мы вынуждены принять такие меры для наведения порядка в ветке.


И дополнительные правила ветки: никакой политики, никакой истории и обсуждений исторических периодов государств.

 

С почином!

Ожидание и реальность первого снега

 
Vladimir Karputov:

С почином!



Ваше "под запретом" в названии ветки напомнило такой старый добрый выпуск "Ералаша":


 
Andrey F. Zelinsky:

Ваше "под запретом" в названии ветки напомнило такой старый добрый выпуск "Ералаша":



да, тут как не осторожничай - всюда наткнешься на политику...

по настоящему, андрея надо забанить, какие-то намеки мутные у него,

меня тоже, вроде как, надо забанить - как разжигателя этой мутной темы...

словом, куда не кинь, везде клин.. лучше уж помалкивать...
 
Denis Sartakov:

да, тут как не осторожничай - всюда наткнешься на политику...

по настоящему, андрея надо забанить, какие-то намеки мутные у него,

меня тоже, вроде как, надо забанить - как разжигателя этой мутной темы...

словом, куда не кинь, везде клин.. лучше уж помалкивать...

Публикуйте интересные картинки, фразы. Цветики-семицветики, кошечки, собачки ...

 

Например, воспоминание о письменной проверке:

... достаём двойные листочки ...

 

Можно про великий и могучий.

...

а убытка вам никакого  ... 

(намеренно удалил "координаты")

На удивление метко. Т. е., убыток возможен, если что то есть, и от этого убывает. А на нет и суда нет.

ps Не уверен, что автор имел ввиду именно это, да и не важно.

ps2 пока писал, оказалось, что фразы можно. Однако ж.
 
Vladimir Karputov:

Например, воспоминание о письменной проверке:

Так а фотография со снегом это вроде история, за неё почему не бан? :)

Воспоминания - это тоже история, но судя по названию ветки это запрещено: (политика и история под запретом)

 

Кто забыл, на календаре осень и сегодня среда :)

Осень, среда

 

- Девушка, а почему мы с вами ещё не знакомы?

- Бог бережёт тебя, глупое ты создание :)

 
Andrey F. Zelinsky:

Ваше "под запретом" в названии ветки напомнило такой старый добрый выпуск "Ералаша":


В Ералаше  показан идеальный модератор

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