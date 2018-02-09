FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 323
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Извени, пишу а бы че , только для того чтоб ветку продвинуть.
Вот все и вернулось на круги...даже больше
https://charts.mql5.com/14/751/gbpusd-m30-metaquotes-software-corp-3.png
Вот все и вернулось на круги...даже больше
https://charts.mql5.com/14/751/gbpusd-m30-metaquotes-software-corp-3.png
Вот все и вернулось на круги...даже больше
https://charts.mql5.com/14/751/gbpusd-m30-metaquotes-software-corp-3.png
Мои входы.
Рена)
Сделай рисуночек на Н1 пожалуйста)
Только подкачай историю, а то при смене фрейма мало ли что может случиться(перерисоваться).Спасибо!
Мои входы.
Это есть RSI или что за индикатор со стрелками METRO или какой нить тоже простой...хотя стрелки есть, а ходов не видно...
Встроенный, больше не покажу ММ, хош ZZ покажу,ну нет правит всем MM
хотелось бы у Рената узнать в связи с этим прогнозом - изменения есть по фунту...точно теперь вниз рванет...
так и спрашивайте, причем тут я ???