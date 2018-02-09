FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 323

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Alekseu Fedotov:

Извени, пишу а бы че , только для того чтоб ветку продвинуть.

Вот все и вернулось на круги...даже больше

https://charts.mql5.com/14/751/gbpusd-m30-metaquotes-software-corp-3.png

График GBPUSD, M30, 2017.04.18 10:57 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

 
последние стопобрызги... 


 
Сергей Криушин:

Вот все и вернулось на круги...даже больше

https://charts.mql5.com/14/751/gbpusd-m30-metaquotes-software-corp-3.png

Безумству храбрых поем мы песню...
 
Сергей Криушин:

Вот все и вернулось на круги...даже больше

https://charts.mql5.com/14/751/gbpusd-m30-metaquotes-software-corp-3.png


Мои входы.


 
Renat Akhtyamov:


Рена)

Сделай рисуночек на Н1 пожалуйста)

Только подкачай историю, а то при смене фрейма мало ли что может случиться(перерисоваться).

Спасибо!
 
Alekseu Fedotov:


Мои входы.


Это есть RSI или что за индикатор со стрелками METRO или какой нить тоже простой...хотя стрелки есть, а ходов не видно...
[Удален]  
А фундамент за фунт, продавать не велит. Фунт от брексита выиграет, перепродан, отчеты норм, в ближайшее время негатива не ожидается.
 
Сергей Криушин:
Это есть RSI или что за индикатор со стрелками METRO или какой нить тоже простой...хотя стрелки есть, а ходов не видно...

 Встроенный, больше не покажу  ММ, хош ZZ покажу,ну нет правит всем MM
 
Сергей Криушин:
хотелось бы у Рената узнать в связи с этим прогнозом - изменения есть по фунту...точно теперь вниз рванет...
так и спрашивайте, причем тут я ???    
 
Lesorub:
так и спрашивайте, причем тут я ???    
А извиняюсь, спутался, автоматически на ответ нажал...убрать что ли???
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