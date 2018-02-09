FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 161
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а вот и 4 ряд золотых зубов для собачки =)
учите мат часть.. всё.. больше не пишу...
http://clip2net.com/s/3HyroD4
Евроселл:
Прав ты, сына, прав, только не пойму, ты деньги на шару раздаешь?
Устал, хорош на сегодня.
В среду так в обще не стоит продавать
Север, привет)
а вот и 4 ряд золотых зубов для собачки =)
учите мат часть.. всё.. больше не пишу...
http://clip2net.com/s/3HyroD4
Прав ты, сына, прав, только не пойму, ты деньги на шару раздаешь?
кому???
И ты прав, душит лентяюгам что то на шару давать.
Приветствую! Ник уж больно....
Лентяюги учатся так. Иной раз забор и все труды на смарку.
В конце года сам увяз. Вот теперь думаю какого ......ь.
Смотрю кто на чем выезжает.
Спекуляцией этот честный бизнес когда то назывался)
а вот и 4 ряд золотых зубов для собачки =)
учите мат часть.. всё.. больше не пишу...
http://clip2net.com/s/3HyroD4
Ты,случаем,собачку с акулой не перепутал? Осторожней вставляй 4-й ряд,хватанёт и торговать будет нечем.
Миф, зачем самоликвидировался с форума?
GhostMan,слушай,а я и не допёр по старческому слабоумию,что ты сам-то можешь быть МИФом! Заканчивай в кошки-мышки,присоединяйся к Сообществу.