FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 161

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а вот и 4 ряд золотых зубов для собачки =)

учите мат часть.. всё.. больше не пишу...

http://clip2net.com/s/3HyroD4&nbsp;

 
Lesorub:

Евроселл:


Прав ты, сына, прав, только не пойму, ты деньги на шару раздаешь?

 

Устал, хорош на сегодня.

Sergey Novokhatskiy:
В среду так в обще не стоит продавать

Север, привет) 

 
GhostMan:

а вот и 4 ряд золотых зубов для собачки =)

учите мат часть.. всё.. больше не пишу...

http://clip2net.com/s/3HyroD4 

Миф, зачем самоликвидировался с форума?
 
pridurok:

Прав ты, сына, прав, только не пойму, ты деньги на шару раздаешь?

 


кому???    


 
 
vaz:
И ты прав, душит лентяюгам что то на шару давать.
 
pridurok:
И ты прав, душит лентяюгам что то на шару давать.

Приветствую! Ник уж больно....

Лентяюги учатся так. Иной раз забор и все труды на смарку.

В конце года сам увяз. Вот теперь думаю какого ......ь.

Смотрю кто на чем выезжает. 

 
pridurok:
Спекуляцией этот честный бизнес когда то назывался)
И давали за этот честный,припоминаю,7 лет строгого,если до 10000 теми деньгами,а выше и вышку можно было посетить.
 
GhostMan:

а вот и 4 ряд золотых зубов для собачки =)

учите мат часть.. всё.. больше не пишу...

http://clip2net.com/s/3HyroD4 

Ты,случаем,собачку с акулой не перепутал? Осторожней вставляй 4-й ряд,хватанёт и торговать будет нечем.

 

 
Avtosamobranka:
Миф, зачем самоликвидировался с форума?

GhostMan,слушай,а я и не допёр по старческому слабоумию,что ты сам-то можешь быть МИФом! Заканчивай в кошки-мышки,присоединяйся к Сообществу.

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