FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 407

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вижу что к понедельнику максимум среду 1,0820
 
Сандру плиз!
 
Renat Akhtyamov:
ну чо толку подсказывать? открой два графика и смотри, ну или на демку мою загляни.
а как на демку твою заглядывать?, ты же ее слил)))))))))
 
achtopridumat:
а как на демку твою заглядывать?, ты же ее слил)))))))))

ну слил и закрыл. но прога то дорабатывается. такое не выбрасывают....

там же смотри, где и рослО )))

 
Renat Akhtyamov:
ну чо толку подсказывать? открой два графика и смотри.

вот такой есть шаблон... 5-ти летней давности!
это на основе Элдера!
М1 - М15


на внутри дневке не плохо получалось.
вот обрати внимание - это текущее время!
возврат идет.
 
пойду за пивом,  ставки сделаны.
 
Sergey Nokhrin:

вот такой есть шаблон... 5-ти летней давности!
это на основе Элдера!
М1 - М15


на внутри дневке не плохо получалось.
вот обрати внимание - это текущее время!
возврат идет.
да не на мой фокус)))))))))
[Удален]  

В субботу G7

В метаквотовском календаре его нет, полный отстой. Интересно что будет.

 
Vadim Baklanov:

В субботу G7

В метаквотовском календаре его нет, полный отстой. Интересно что будет.

Вот предыдущий, 11 апреля, если я не ошибаюсь

Ну и пишут, что доллар сегодня упал в ожидании саммита большой 7-рки. Нециклично как то, не поддается автоматизации такая новость, поэтому и нет в экономическом календаре, скорее всего.

 
Renat Akhtyamov:

ну слил и закрыл. но прога то дорабатывается. такое не выбрасывают....

там же смотри, где и рослО )))

спасибо ,  чуть проспался))))
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