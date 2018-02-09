FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 407
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну чо толку подсказывать? открой два графика и смотри, ну или на демку мою загляни.
а как на демку твою заглядывать?, ты же ее слил)))))))))
ну слил и закрыл. но прога то дорабатывается. такое не выбрасывают....
там же смотри, где и рослО )))
ну чо толку подсказывать? открой два графика и смотри.
вот такой есть шаблон... 5-ти летней давности!
это на основе Элдера!
М1 - М15
на внутри дневке не плохо получалось.
вот обрати внимание - это текущее время!
возврат идет.
вот такой есть шаблон... 5-ти летней давности!
это на основе Элдера!
М1 - М15
на внутри дневке не плохо получалось.
вот обрати внимание - это текущее время!
возврат идет.
В субботу G7
В метаквотовском календаре его нет, полный отстой. Интересно что будет.
В субботу G7
В метаквотовском календаре его нет, полный отстой. Интересно что будет.
Вот предыдущий, 11 апреля, если я не ошибаюсь
Ну и пишут, что доллар сегодня упал в ожидании саммита большой 7-рки. Нециклично как то, не поддается автоматизации такая новость, поэтому и нет в экономическом календаре, скорее всего.
ну слил и закрыл. но прога то дорабатывается. такое не выбрасывают....
там же смотри, где и рослО )))