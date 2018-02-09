FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 467
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а по луню КУКЛ все пустил на самотек, без заморочек:
По старой картинке верх не зацепили, сейчас туда?
Всем удачи и успехов в торговле, и чтоб в вашем торговом терминале за день всё выглядело примерно так и более:
пока...
По старой картинке верх не зацепили, сейчас туда?
аукцион на часе:
аукцион на часе:
Понятно...Отложек и так пока много.
Поищу пока еще что-нибудь.) Спасибо.
Понятно...Отложек и так пока много.
Поищу пока еще что-нибудь.) Спасибо.
например?
Я про кроссы.
Пардон, непонятно выразилась.
Я про кроссы.
Пардон, непонятно выразилась.
Не надо жадничать, не к добру...
Все понятно.....
Питон уполз.............. или сам убрал?))
(где денег взять?)
Все понятно.....
Питон уполз.............. или сам убрал?))
(где денег взять?)
ничо я не убирал. просто написал прогу и котир задумался надолго... об этом было.
Стерва, пойми, кросс - это обычный коэффициент меж мажорами, т.е. график между ними, собственно составляющая твоего эквити. И попробуй только обманись, т.е. не правльно открой кросс (2 варианта всего - бай/селл), как получишь треугольник, т.е. 100% убыток. Если у тебя открыты мажоры, то лучше забудь про кроссы.Сааамый лучший вариант - торговля одной парой! Только в этом случае будет не важно - кросс это или мажор.