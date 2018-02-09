FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 68
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100+10%-10%=кю
лучче цак в нос и чатлан веселить
не кю, скрипачи
https://news.mail.ru/politics/28532805/?frommail=1
Ясно. Спасибо. Двинулся кросс,конечно,это ещё ничего не значит,но уже веселее.
мнение мифа..
1,10+ еврану и фунт 1.27+
Сколько радости пипсаторов сейчас я представляю))
ага...
Всем привет! Насколько реальная цель для евро в среднесрок?
http://clip2net.com/s/3GL5lPw
я не верил..
Всем привет! Насколько реальная цель для евро в среднесрок?
Авторские и нетрадиционные методы для настоящих "пацаков"
http://www.gnomik.ru/articles/art-avtorskie-i-netraditsionnye-vidy-zakalivaniya/
утренняя зарплата:
Или всё будет по прогнозу , только нужно подождать "ближайшее время"?
Спасибо!