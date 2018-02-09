FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 68

Новый комментарий
 

100+10%-10%=кю

лучче цак в нос и чатлан веселить

не кю, скрипачи

 
sterva:
https://news.mail.ru/politics/28532805/?frommail=1

Ясно. Спасибо. Двинулся кросс,конечно,это ещё ничего не значит,но уже веселее.

 

 
GhostMan:

мнение мифа.. 

1,10+  евра

ну и фунт 1.27+
Дай ссылку посмотреть где он окопался. ...Если не гостайна.
 
Movlat Baghiyev:
Сколько  радости  пипсаторов сейчас я представляю))

ага...


 

Всем привет! Насколько реальная цель для евро в среднесрок?

 

http://clip2net.com/s/3GL5lPw

я не верил.. 

b72ec-clip-57kb.png
b72ec-clip-57kb.png
  • clip2net.com
Clip2net — лучший способ быстро и легко сделать скриншот
 
chizhaev:

Всем привет! Насколько реальная цель для евро в среднесрок?

нет
 

Авторские и нетрадиционные методы для настоящих "пацаков"


http://www.gnomik.ru/articles/art-avtorskie-i-netraditsionnye-vidy-zakalivaniya/

Авторские и нетрадиционные методы закаливания: Порфирий Иванов, доктор Комаровский, методика Толкачева, методика Гребенкина.
Авторские и нетрадиционные методы закаливания: Порфирий Иванов, доктор Комаровский, методика Толкачева, методика Гребенкина.
  • www.gnomik.ru
Решив всерьез взяться за закаливание ребенка, родители сталкиваются с огромным выбором самых различных способов закаливания. Разнообразные методики закаливания, разработанные докторами, имеют свою направленность, но общими остаются используемые средства: воздух, вода и солнце. Какие бывают методы закаливания? Все способы укрепления иммунитета...
 

утренняя зарплата:


 
tuma_news:

Или всё будет по прогнозу , только нужно подождать "ближайшее время"?

Спасибо!



ещё ждемс...
1...616263646566676869707172737475...878
Новый комментарий