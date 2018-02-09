FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 124
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Я уже долгоее время думаю о рельсах по времени ..
время не причем, вы не знаете(и не узнаете) планов маркета...
аксиома - цель будет взята 99%, входы лимитные я сказал, тест в студию...
время не причем, вы не знаете(и не узнаете) планов маркета...
аксиома - цель будет взята 99%, входы лимитные я сказал, тест в студию...
Время не причем не может быть ...Также можно на 99 % определить срок за корорый цена будет там .я Близок к этому ..
мне нечего больше сказать, у вас все есть (инфа), удачи...
мне нечего больше сказать, у вас все есть (инфа), удачи...
А зря нечего ..Вот в этом то и дело ))) по отдельности каждый прячется в свои норы и рано или поздно каждого так или иначе рынок в итоге имеет )))Как раз Акула что говорил Ренат в одной из тем ..
он всех поимеет, можете не сомневаться...
он всех поимеет, можете не сомневаться...
Ну это наверно когда цена не бывает посередине скажем так ..И просто математикой этого не добиться
так вы индикатор покажите, че там на картинке глаз щурить...
потом, там нет целей - уровней 161.8% от высоты паттерна (увидите, будут ли они отрабатываться в этом коде)
короче, нужно дорабатывать, чтобы сказать что - то определенное
Я просто спросил - там где выделено есть паттерны?
а ордерами?
Я просто спросил - там где выделено есть паттерны?