FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 124

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Movlat Baghiyev:
Я уже долгоее время думаю о рельсах по времени ..

время не причем, вы не знаете(и не узнаете) планов маркета...

аксиома - цель будет взята 99%, входы лимитные я сказал, тест в студию... 

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Lesorub:

время не причем, вы не знаете(и не узнаете) планов маркета...

аксиома - цель будет взята 99%, входы лимитные я сказал, тест в студию... 

Время не причем не может быть ...Также можно  на 99 % определить срок  за корорый цена будет там .я Близок к этому ..
 
Movlat Baghiyev:
Время не причем не может быть ...Также можно  на 99 % определить срок  за корорый цена будет там .я Близок к этому ..

мне нечего больше сказать, у вас все есть (инфа), удачи...

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Lesorub:
мне нечего больше сказать, у вас все есть (инфа), удачи...
А зря нечего ..Вот в этом то и дело ))) по отдельности каждый прячется в свои норы и рано или поздно каждого так или иначе рынок в итоге имеет )))Как раз Акула что говорил Ренат в одной из тем ..
 
Movlat Baghiyev:
А зря нечего ..Вот в этом то и дело ))) по отдельности каждый прячется в свои норы и рано или поздно каждого так или иначе рынок в итоге имеет )))Как раз Акула что говорил Ренат в одной из тем ..

он всех поимеет, можете не сомневаться...

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Lesorub:

он всех поимеет, можете не сомневаться...

Ну по словам того же Рены это не так и он вроде как уже акула ..Хотя каждый горазд шутить ради шутки ..
 
Movlat Baghiyev:
Ну это наверно когда цена не бывает посередине скажем так ..И просто математикой этого не добиться 
а ордерами?
 
Lesorub:

так вы индикатор покажите, че там на картинке глаз щурить...

потом, там нет целей - уровней 161.8% от высоты паттерна (увидите, будут ли они отрабатываться в этом коде)

короче, нужно дорабатывать, чтобы сказать что - то определенное

Я просто спросил - там где выделено есть паттерны?

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Renat Akhtyamov:
а ордерами?
Вы же сказали ,что ордера не влияют .Я вас  об этом спросил ..
 
Renat Akhtyamov:

Я просто спросил - там где выделено есть паттерны?

очень мелко, там бары, хоть и цветные, не видно свечи
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