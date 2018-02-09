FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 588

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Rustam Galkeev:

Да ну. 4 Интересно, может прогноз на два три часа по любой валюте из сигнала нейронного бота, просто интересно чем обучается? Кроме: Наживки, крючки. поплавки ))


hahahahah )) и мормышки )))

 
Alexander Ivanov:

Надо вспомнить слова великого полководца Александра Суворова -"Трудно в учении - легко в бою".



Тяжело в лечении - легко в раю.

 
Mickey Moose:

Тяжело в лечении - легко в раю.


после мук долгих от болезней......  может и душа очиститься.... (Промыслом Божьим)...

вот тогда  да, в Раю можете попасть...


Так и всякая победа  берется с усилием и трудами.


Аминь. 

П.С да простит меня Господь....за высокоумие и скудоумие...

 

Продал фунтдолл.... Что то коллайдер тарахтит....

)))


Но пипсую - тейк 10 пункта.

 
Alexander Ivanov:

Продал фунтдолл.... Что то коллайдер тарахтит....

)))


Но пипсую - тейк 10 пункта.

 

Жди. Вероятность выше среднего.

Пипсы за 3 дня

Пипсы за 1 день. Слёзы одним словом.

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Rustam Galkeev:

 

Жди. Вероятность выше среднего.

Пипсы за 3 дня

Пипсы за 1 день. Слёзы одним словом.


Господин Рустам, а значит надо продать да? Верно значит?

 

ахахахах)))лохотрон полный...


сделали как будто растет евро.


А ведь падает валюта AUD .... и потому растет пара EURAUD  :))))

 

Читал на стене статьи глубоко уважаемого , покойного Решетова,  там есть смысл.

Многое узнал,  чем он жил и над чем он работал.

И он писал - "Это небо  и земля". Подмечая разницу нейросетевого прогнозирования и теханализа  индикаторами.

 
Alexander Ivanov:

Господин Рустам, а значит надо продать да? Верно значит?

Это пипсовка ,общее направление  у меня на бай идёт накопление поз с замками(спящий режим), при определённых ценовых моделях коробочка раскрывается и начинаются торговые партии. Учите тех анализ и моделирование торговых позиций. А лучше нейронного бота спросите, писали сами наверное или дядька добрый помог?

 

ahahahahahah))))


нормальный юмор ))


пока в профите по фунтдол.

чую  упадет...  ищо немного..

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