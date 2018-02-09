FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 588
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Да ну. 4 Интересно, может прогноз на два три часа по любой валюте из сигнала нейронного бота, просто интересно чем обучается? Кроме: Наживки, крючки. поплавки ))
hahahahah )) и мормышки )))
Надо вспомнить слова великого полководца Александра Суворова -"Трудно в учении - легко в бою".
Тяжело в лечении - легко в раю.
Тяжело в лечении - легко в раю.
после мук долгих от болезней...... может и душа очиститься.... (Промыслом Божьим)...
вот тогда да, в Раю можете попасть...
Так и всякая победа берется с усилием и трудами.
Аминь.
П.С да простит меня Господь....за высокоумие и скудоумие...
Продал фунтдолл.... Что то коллайдер тарахтит....
)))
Но пипсую - тейк 10 пункта.
Продал фунтдолл.... Что то коллайдер тарахтит....
)))
Но пипсую - тейк 10 пункта.
Жди. Вероятность выше среднего.
Пипсы за 3 дня
Пипсы за 1 день. Слёзы одним словом.
Жди. Вероятность выше среднего.
Пипсы за 3 дня
Пипсы за 1 день. Слёзы одним словом.
Господин Рустам, а значит надо продать да? Верно значит?
ахахахах)))лохотрон полный...
сделали как будто растет евро.
А ведь падает валюта AUD .... и потому растет пара EURAUD :))))
Читал на стене статьи глубоко уважаемого , покойного Решетова, там есть смысл.
Многое узнал, чем он жил и над чем он работал.
И он писал - "Это небо и земля". Подмечая разницу нейросетевого прогнозирования и теханализа индикаторами.
Господин Рустам, а значит надо продать да? Верно значит?
Это пипсовка ,общее направление у меня на бай идёт накопление поз с замками(спящий режим), при определённых ценовых моделях коробочка раскрывается и начинаются торговые партии. Учите тех анализ и моделирование торговых позиций. А лучше нейронного бота спросите, писали сами наверное или дядька добрый помог?
ahahahahahah))))
нормальный юмор ))
пока в профите по фунтдол.
чую упадет... ищо немного..