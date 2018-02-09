FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 721

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sterva:

Просадки по картинкам смотрю достаточно серьезные. Вы чем компенсируйте их?

Локов вроде нет.(


Запасом маржи. Дела на среднесроке,а на картинке М15.

 
Aleksandr Yakovlev:

Он телепат)))

подальше держись от таких телепатов)
 
Renat Akhtyamov:
подальше держись от таких телепатов)

Ок

 
Aleksandr Yakovlev:

Ок

мой к тебе вопрос про дц актуален
 
Renat Akhtyamov:
вопрос про дц актуален

Не рекламирую

 
Vadens:

Запасом маржи. Дела на среднесроке,а на картинке М15.


Представляешь падлюка как кинула на шпильке! Не прощу никогда!


 
Vadens:

Запасом маржи.


Жестоко.) 

 
Vadens:

Представляешь падлюка как кинула на шпильке! Не прощу никогда!



Кукла вас обыграла

 
Vadens:

Представляешь падлюка как кинула на шпильке! Не прощу никогда!

своп - внешняя инфа............

нельзя верить такому !

у меня была стратегия на свопах, так они начали меняться 2-3 раза в день )))

причем один из почитаемых участников этой ветки чо то буркнул про мои свопы в то время

но я же ничего и ни кому не говорил про свою стратегию !!!
 
Renat Akhtyamov:
своп - внешняя инфа............

нельзя верить такому !

у меня была стратегия на свопах, так они начали меняться 2-3 раза в день )))

причем один из почитаемых участников этой ветки чо то буркнул про мои свопы в то время

но я же ничего и ни кому не говорил про свою стратегию !!!

Повод задуматься

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