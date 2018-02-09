FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 721
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Просадки по картинкам смотрю достаточно серьезные. Вы чем компенсируйте их?
Локов вроде нет.(
Запасом маржи. Дела на среднесроке,а на картинке М15.
Он телепат)))
подальше держись от таких телепатов)
Ок
Ок
вопрос про дц актуален
Не рекламирую
Запасом маржи. Дела на среднесроке,а на картинке М15.
Представляешь падлюка как кинула на шпильке! Не прощу никогда!
Запасом маржи.
Жестоко.)
Представляешь падлюка как кинула на шпильке! Не прощу никогда!
Кукла вас обыграла
Представляешь падлюка как кинула на шпильке! Не прощу никогда!
нельзя верить такому !
у меня была стратегия на свопах, так они начали меняться 2-3 раза в день )))
причем один из почитаемых участников этой ветки чо то буркнул про мои свопы в то времяно я же ничего и ни кому не говорил про свою стратегию !!!
своп - внешняя инфа............
нельзя верить такому !
у меня была стратегия на свопах, так они начали меняться 2-3 раза в день )))
причем один из почитаемых участников этой ветки чо то буркнул про мои свопы в то времяно я же ничего и ни кому не говорил про свою стратегию !!!
Повод задуматься