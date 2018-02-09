FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 821
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Посмотрите последнюю статистику использования разных ОС. Win7 на первом месте, а ХР где-то там в самом низу. Чуть ранее Win7 не намного опережала Win10, сейчас разрыв по-более, так как некоторые снова убежали на Win7, ввиду сырости Win10.
Ставьте Win7 - и будет счастье, увидите повышенную производительность по всем фронтам ОС, по сравнению с ХР
Не хочу суетиться и не я один,думаю.
Этот случай показывает насколько зависим и болен современный мир людей,от нескольких умных,но больных психикой личностей. Больных жаждой наживы,под красивым названием - Бизнес и Власть.
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Я тоже сложно переходил на Win7, не было нужного ПО для неё, когда всё появилось, сразу перешёл. Сейчас ХР - страшный сон.
Спасибо. По-изучаю этот вопрос,но сильно не хочется тратить время,деньги и энергию мозга на замену того,что в принципе устраивало.
Есть такая категория людей и слава Богу,что Их не мало,имеющих простой мобильник,как городской телефон,ПО на компе,которое Бог когда-то послал,не болеющих современными фобиями,не жрущих ГМО,не женящихся на себе подобном и думающих о Родине.
Фунто/Киви провалился достойно для набора бай-позы. Жаль нет свободного счёта. Хотел открыть ещё - ХР мешает.
Фунто/Киви провалился достойно для набора бай-позы. Жаль нет свободного счёта. Хотел открыть ещё - ХР мешает.
Хотите драйва - велком! Нет щас там входа...
Первый лимит на 1.8784 (на 1.8723 долговой уровень)
Набор позы до 1.8433, ТР определится после посещения ценой указанных уровней
и формирования бай сигнала.
Верх первый лимит 1.9836
Ауди:
Посмотрите последнюю статистику использования разных ОС. Win7 на первом месте, а ХР где-то там в самом низу. Чуть ранее Win7 не намного опережала Win10, сейчас разрыв по-более, так как некоторые снова убежали на Win7, ввиду сырости Win10.
Ставьте Win7 - и будет счастье, увидите повышенную производительность по всем фронтам ОС, по сравнению с ХРP.S. Майкрософт пообещала к концу 2018г. устранить все недочёты, вот тогда поставите себе Win10. Я тоже сложно переходил на Win7, не было нужного ПО для неё, когда всё появилось, сразу перешёл. Сейчас ХР - страшный сон.
Win9 хочу она должна быть доработанной раз 10ка уже есть
Хотите драйва - велком! Нет щас там входа...
Первый лимит на 1.8784 (на 1.8723 долговой уровень)
Набор позы до 1.8433, ТР определится после посещения ценой указанных уровней
и формирования бай сигнала.
Верх первый лимит 1.9836
Ладно. Посмотрим. Мне надо с опережением грузить телегу,но с разумным опережением. Не всегда получается.
Странная консолидация, перед выбросом что ли ?
Палченки для бычаров уже нарисованы:
Ауди:
И это у вас все ордера исполненные? Что то сомневаюсь.