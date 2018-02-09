FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 822
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И это у вас все ордера исполненные? Что то сомневаюсь.
Ваши проблемы:
619 пунктов на базе...
Ваши проблемы:
Прошу прощения, меня просто смутил ваш квадратик белый. Решил сравнить. я открыл мыленький лотик на покупку и внизу поставил отложенник. Потом попытался закрасить. Вот что получилось.один рисунок ваш для примера.
Прошу прощения, меня просто смутил ваш квадратик белый. Решил сравнить. я открыл мыленький лотик на покупку и внизу поставил отложенник. Потом попытался закрасить. Вот что получилось.один рисунок ваш для примера.
Разве это так важно и влияет на торги???
Прошу прощения, меня просто смутил ваш квадратик белый. Решил сравнить. я открыл мыленький лотик на покупку и внизу поставил отложенник. Потом попытался закрасить. Вот что получилось.один рисунок ваш для примера.
Лимитку не зацепило?
Разве это так важно и влияет на торги???
Да нет конечно. Просто интересно стало. Надеюсь что я своими подозрениями не оскорбил вас.)))
Да нет конечно. Просто интересно стало. Надеюсь что я своими подозрениями не оскорбил вас.)))
Это к чему?
Прошу прощения, меня просто смутил ваш квадратик белый. Решил сравнить. я открыл мыленький лотик на покупку и внизу поставил отложенник. Потом попытался закрасить. Вот что получилось.один рисунок ваш для примера.
галочку здесь.
Спасибо.
Это к чему?
Вы ваще нить диалога не держите...
Печалька!