FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 822

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

И это у вас все ордера исполненные? Что то сомневаюсь.

Ваши проблемы:

 619 пунктов на базе...          


 
Lesorub:

Ваши проблемы:



Прошу прощения, меня просто смутил ваш квадратик белый. Решил сравнить. я открыл мыленький лотик на покупку и внизу поставил отложенник. Потом попытался закрасить. Вот что получилось.один рисунок ваш для примера.

 
Aleksandr Yakovlev:

Прошу прощения, меня просто смутил ваш квадратик белый. Решил сравнить. я открыл мыленький лотик на покупку и внизу поставил отложенник. Потом попытался закрасить. Вот что получилось.один рисунок ваш для примера.

Разве это так важно и влияет на торги???

 
Aleksandr Yakovlev:

Прошу прощения, меня просто смутил ваш квадратик белый. Решил сравнить. я открыл мыленький лотик на покупку и внизу поставил отложенник. Потом попытался закрасить. Вот что получилось.один рисунок ваш для примера.


Лимитку не зацепило?

 
Lesorub:

Разве это так важно и влияет на торги???


Да нет конечно. Просто интересно стало. Надеюсь что я своими  подозрениями не оскорбил вас.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Да нет конечно. Просто интересно стало. Надеюсь что я своими  подозрениями не оскорбил вас.)))


                                  

 

Это к чему?

 
Aleksandr Yakovlev:

Прошу прощения, меня просто смутил ваш квадратик белый. Решил сравнить. я открыл мыленький лотик на покупку и внизу поставил отложенник. Потом попытался закрасить. Вот что получилось.один рисунок ваш для примера.

галочку здесь.


 

Спасибо.

 
Aleksandr Yakovlev:

Это к чему?

Вы ваще нить диалога не держите...

Печалька!

1...815816817818819820821822823824825826827828829...878
Новый комментарий