FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 699

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Renat Akhtyamov:

1890, поехали..., возможно без откатов

если двинет вниз, значит дура )))


если быть точнее 1.1935

 

обратите внимание на австралийца, брать походу пора))

 

Н4 :


 

А фунт ена вниз немного сходим

 
sterva:

Привет Тума. Ценю твое мнение по евре, но что-то не так с картинкой. Ты продаешь евру?

да, в селках согласно прогноза)



Renat Akhtyamov:

Покупаю от 1,16 до 1,23 )

Этот послабон для продавцов не на долго.

Смотрю по Оанде

Кидай свою картину, глянем

По фунту Мики и Стренж правы. Фунт чуток упадет, точнее там состояние очень близкое к флету с большой амплитудой волны.


Renat Akhtyamov:
минимум 1,1577 попробуем достичь...


я тащусь от твоего  горячего члена)))


Спасибо!

 
tuma_news:

я тащусь от твоего  горячего члена)))


Спасибо!


Это диагноз или анализ?

 
Lesorub:

Н4 :



EUR/NZD созревает на короткую, но не интрадей.)

Своп как надо. У NZD риск только из за победы лейбористов (считают цену завышенной).

 
sterva:

EUR/NZD созревает на короткую, но не интрадей.)

вполне вероятно...

только Киви долг внизу   0.6729 -  0.6700 ...

 
Ниже желтой линии не упадет
 
Aleksandr Yakovlev:
Ниже желтой линии не упадет

Думаете будет более серьезный перехай? Почему цель на желтой?

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