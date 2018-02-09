FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 699
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1890, поехали..., возможно без откатов
если двинет вниз, значит дура )))
если быть точнее 1.1935
обратите внимание на австралийца, брать походу пора))
Н4 :
А фунт ена вниз немного сходим
Привет Тума. Ценю твое мнение по евре, но что-то не так с картинкой. Ты продаешь евру?
да, в селках согласно прогноза)
Покупаю от 1,16 до 1,23 )
Этот послабон для продавцов не на долго.
Смотрю по Оанде
Кидай свою картину, глянем
По фунту Мики и Стренж правы. Фунт чуток упадет, точнее там состояние очень близкое к флету с большой амплитудой волны.
минимум 1,1577 попробуем достичь...
я тащусь от твоего горячего члена)))
Спасибо!
я тащусь от твоего горячего члена)))
Спасибо!
Это диагноз или анализ?
Н4 :
EUR/NZD созревает на короткую, но не интрадей.)
Своп как надо. У NZD риск только из за победы лейбористов (считают цену завышенной).
EUR/NZD созревает на короткую, но не интрадей.)
вполне вероятно...
только Киви долг внизу 0.6729 - 0.6700 ...
Ниже желтой линии не упадет
Думаете будет более серьезный перехай? Почему цель на желтой?