FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 714

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Renat Akhtyamov:

ладно, ладно, уболтал

могущий, тока я ж тебя всегда могучий называл)

ну с грамматикой у вас у всех беда... как и с остальным... я то что поделаю

а перед старым ты стелишься знатно - лизоблюд
 
Renat Akhtyamov:

дык можно и без веера наверное, выждать откат поболе и усё, а?

например настроить зиг-заг, взять пересечение точки разворота свопа и вершинки угла...


Ещё скажи стоп поставить короткий,растить прибыль и крыть убытки. Вы чё там,работники брокера?

 
Vadens:

Веер тут не при чём. У веера проблема волна/тренд,а у лимита спред. Цена ткнулась в точный уровень и в откат для импульса или вообще в разворот,сожрав часть прибыли. Потому и говорю,полезно с уровнем ошибаться на спред.

спред 190 чипсов по еве счас, а по кроссам - выводить нужно через мажоры

такой же график по любому кроссу можно сделать

тока чур, меня не заставлять, я кроссы не торгую

 
Vadens:

Ещё скажи стоп поставить короткий,растить прибыль и крыть убытки. Вы чё там,работники брокера?

мысли сходятся

я тогда свои плюсики хотел убрать, да поленился чо та, всё равно уже не прочитают - далеко

 
Renat Akhtyamov:

спред 190 чипсов по еве счас, а по кроссам - выводить нужно через мажоры

такой же график по любому кроссу можно сделать

тока чур, меня не заставлять, я кроссы не торгую


Чипс к пункту у тебя в каком соотношении?

 
Vadens:

Чипс к пункту у тебя в каком соотношении?

1 к 1, если 4-х знак

естественно умножить на 2 надо, т.к. в каждую сторону 190

 
Renat Akhtyamov:
1 к 1, если 4-х знак

Я не всегда тебя понимаю,почему-то. У мну 10 пунктов,а на евре 2. Что за 190?

Вот с...ука,откатывается!

 
Vadens:

Я не всегда тебя понимаю,почему-то. У мну 10 пунктов,а на евре 2. Что за 190?

от цены до средней покупок и так же до продаж

отрицательный лок, ты ж сказал что это прописные истины

 
Renat Akhtyamov:
от цены до средней покупок и также до продаж

Не знаю такого расстояния. Это видать из твоей стратегии что-то.

 
Vadens:

Не знаю такого расстояния. Это видать из твоей стратегии что-то.

уже нет,

но было такое, я с этого начинал с годик назад

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