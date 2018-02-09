FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 714
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ладно, ладно, уболтал
могущий, тока я ж тебя всегда могучий называл)
а перед старым ты стелишься знатно - лизоблюд
дык можно и без веера наверное, выждать откат поболе и усё, а?
например настроить зиг-заг, взять пересечение точки разворота свопа и вершинки угла...
Ещё скажи стоп поставить короткий,растить прибыль и крыть убытки. Вы чё там,работники брокера?
Веер тут не при чём. У веера проблема волна/тренд,а у лимита спред. Цена ткнулась в точный уровень и в откат для импульса или вообще в разворот,сожрав часть прибыли. Потому и говорю,полезно с уровнем ошибаться на спред.
спред 190 чипсов по еве счас, а по кроссам - выводить нужно через мажоры
такой же график по любому кроссу можно сделать
тока чур, меня не заставлять, я кроссы не торгую
Ещё скажи стоп поставить короткий,растить прибыль и крыть убытки. Вы чё там,работники брокера?
мысли сходятся
я тогда свои плюсики хотел убрать, да поленился чо та, всё равно уже не прочитают - далеко
спред 190 чипсов по еве счас, а по кроссам - выводить нужно через мажоры
такой же график по любому кроссу можно сделать
тока чур, меня не заставлять, я кроссы не торгую
Чипс к пункту у тебя в каком соотношении?
Чипс к пункту у тебя в каком соотношении?
1 к 1, если 4-х знак
естественно умножить на 2 надо, т.к. в каждую сторону 190
1 к 1, если 4-х знак
Я не всегда тебя понимаю,почему-то. У мну 10 пунктов,а на евре 2. Что за 190?
Вот с...ука,откатывается!
Я не всегда тебя понимаю,почему-то. У мну 10 пунктов,а на евре 2. Что за 190?
от цены до средней покупок и так же до продаж
отрицательный лок, ты ж сказал что это прописные истины
от цены до средней покупок и также до продаж
Не знаю такого расстояния. Это видать из твоей стратегии что-то.
Не знаю такого расстояния. Это видать из твоей стратегии что-то.
уже нет,
но было такое, я с этого начинал с годик назад